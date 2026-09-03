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Gözler Vladivostok'ta: Putin, Doğu Ekonomi Forumu’nda konuşuyor
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/gozler-vladivostokta-rus-lider-putin-dogu-ekonomi-forumunda-konusuyor-1108451199.html
Putin: Rusya, Asya-Pasifik bölgesindeki ticaret ve yatırım işbirliğinin aktif bir katılımcısı
Putin: Rusya, Asya-Pasifik bölgesindeki ticaret ve yatırım işbirliğinin aktif bir katılımcısı
Sputnik Türkiye
Putin, Rusya'nın doğu ucundaki Vladivostok'ta Endonezyalı mevkidaşı, Moğolistan, Myanmar ve Çin'in üst düzey yetkilileriyle Doğu Ekonomi Forumu'na katıldı. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T08:56+0300
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dünya
rusya
moğolistan
myanmar
çin
endonezya
doğu ekonomi forumu
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda konuşuyor.Putin'in yanı sıra Endonezya Cumhurbaşkanı Probowo Subianto, Moğolistan Başbakanı Nyam-Osoryn Uchral, Myanmar Devlet Başkan Yardımcısı Nyo Saw ve Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang da oturumun konuşmacıları arasında yer alıyor.📍Putin'in konuşmasında öne çıkan satır başları şöyle:'Transarktik Ulaşım Koridoru'nu yıl boyunca işler hale getirmeyi hedefliyoruz'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/vladivostokta-kritik-gorusme-putin-ve-endonezya-lideri-subianto-bir-araya-geldiler-1108453009.html
rusya
moğolistan
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Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu’nda konuşuyor.
Sputnik Türkiye
Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu’nda konuşuyor.
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rusya, moğolistan, myanmar, çin, endonezya, doğu ekonomi forumu, vladimir putin
rusya, moğolistan, myanmar, çin, endonezya, doğu ekonomi forumu, vladimir putin

Putin: Rusya, Asya-Pasifik bölgesindeki ticaret ve yatırım işbirliğinin aktif bir katılımcısı

08:56 03.09.2026 (güncellendi: 09:37 03.09.2026)
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Ayrıntılar geliyor
Putin, Rusya'nın doğu ucundaki Vladivostok'ta Endonezyalı mevkidaşı, Moğolistan, Myanmar ve Çin'in üst düzey yetkilileriyle Doğu Ekonomi Forumu'na katıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda konuşuyor.

Putin'in yanı sıra Endonezya Cumhurbaşkanı Probowo Subianto, Moğolistan Başbakanı Nyam-Osoryn Uchral, Myanmar Devlet Başkan Yardımcısı Nyo Saw ve Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang da oturumun konuşmacıları arasında yer alıyor.

📍Putin'in konuşmasında öne çıkan satır başları şöyle:
Uzak Doğu Bölgesi'ne 11 yılda 25 trilyon ruble yatırım yapıldı
Uzak Doğu Bölgesi'nin GSYİH'si son 11 yılda 3 kattan fazla arttı
Uzak Doğu'da yeni ve verimli istihdam alanları yaratılmakta, vatandaşların gelirleri ise Rusya genel ortalamasının üzerinde seyretmektedir
Uzak Doğu'daki işsizlik oranı rekor düzeyde düşük seviyeye geriledi
Uzak Doğu'daki işsizlik oranı son yıllarda 4'te 3 oranında azalarak yüzde 2.2'ye düştü
Uzak Doğu'nun 2036 yılına kadar güncellenmiş kalkınma stratejisini uygulamaya koyacağız
Rusya, Asya-Pasifik bölgesindeki yatırım ve ticaret işbirliğinin aktif bir katılımcısı
Asya-Pasifik bölgesi, küresel ekonominin tüm eğilimlerini belirleyen güçlü bir büyüme merkezi
Rusya, ülkenin doğusunda ve kuzeyinde petrol, gaz ve altın dahil maden kaynakları üretimini geliştirmeye devam edecek

'Transarktik Ulaşım Koridoru'nu yıl boyunca işler hale getirmeyi hedefliyoruz'

Transarktik Ulaşım Koridoru'nda gemilerin seyrüseferini yıl boyu sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz
Bu koridor uluslararası sevkiyatların esnekliğini ve güvenliğini sağlamak üzere tasarlandı
Hükümetten koridorun gelişim planının son rötuşlarını ivedilikle tamamlamasını bekliyorum
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok’ta düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
DÜNYA
Vladivostok’ta kritik görüşme: Putin ve Endonezya lideri Subianto bir araya geldiler
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