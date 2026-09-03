Putin: Rusya, Asya-Pasifik bölgesindeki ticaret ve yatırım işbirliğinin aktif bir katılımcısı
08:56 03.09.2026 (güncellendi: 09:37 03.09.2026)
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Putin, Rusya'nın doğu ucundaki Vladivostok'ta Endonezyalı mevkidaşı, Moğolistan, Myanmar ve Çin'in üst düzey yetkilileriyle Doğu Ekonomi Forumu'na katıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda konuşuyor.
Putin'in yanı sıra Endonezya Cumhurbaşkanı Probowo Subianto, Moğolistan Başbakanı Nyam-Osoryn Uchral, Myanmar Devlet Başkan Yardımcısı Nyo Saw ve Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang da oturumun konuşmacıları arasında yer alıyor.
📍Putin'in konuşmasında öne çıkan satır başları şöyle:
Putin'in yanı sıra Endonezya Cumhurbaşkanı Probowo Subianto, Moğolistan Başbakanı Nyam-Osoryn Uchral, Myanmar Devlet Başkan Yardımcısı Nyo Saw ve Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang da oturumun konuşmacıları arasında yer alıyor.
📍Putin'in konuşmasında öne çıkan satır başları şöyle:
Uzak Doğu Bölgesi'ne 11 yılda 25 trilyon ruble yatırım yapıldı
Uzak Doğu Bölgesi'nin GSYİH'si son 11 yılda 3 kattan fazla arttı
Uzak Doğu'da yeni ve verimli istihdam alanları yaratılmakta, vatandaşların gelirleri ise Rusya genel ortalamasının üzerinde seyretmektedir
Uzak Doğu'daki işsizlik oranı rekor düzeyde düşük seviyeye geriledi
Uzak Doğu'daki işsizlik oranı son yıllarda 4'te 3 oranında azalarak yüzde 2.2'ye düştü
Uzak Doğu'nun 2036 yılına kadar güncellenmiş kalkınma stratejisini uygulamaya koyacağız
Rusya, Asya-Pasifik bölgesindeki yatırım ve ticaret işbirliğinin aktif bir katılımcısı
Asya-Pasifik bölgesi, küresel ekonominin tüm eğilimlerini belirleyen güçlü bir büyüme merkezi
Rusya, ülkenin doğusunda ve kuzeyinde petrol, gaz ve altın dahil maden kaynakları üretimini geliştirmeye devam edecek
'Transarktik Ulaşım Koridoru'nu yıl boyunca işler hale getirmeyi hedefliyoruz'
Transarktik Ulaşım Koridoru'nda gemilerin seyrüseferini yıl boyu sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz
Bu koridor uluslararası sevkiyatların esnekliğini ve güvenliğini sağlamak üzere tasarlandı
Hükümetten koridorun gelişim planının son rötuşlarını ivedilikle tamamlamasını bekliyorum