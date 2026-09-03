https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/motorine-tarihi-zam-geliyor-litre-fiyati-90-tlyi-gececek-1108453837.html

Motorine tarihi zam geliyor: Litre fiyatı 90 TL'yi geçecek

Motorine tarihi zam geliyor: Litre fiyatı 90 TL'yi geçecek

Sputnik Türkiye

Jeopolitik gelişmelerle petrol fiyatlarının yüksek seyri akaryakıta olumsuz yansıyor. Son olarak motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren 8,24 TL zam... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T09:28+0300

2026-09-03T09:28+0300

2026-09-03T09:30+0300

ekonomi̇

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

i̇zmir

ankara

benzin

akaryakıt

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Motorinin litre fiyatına 8.24 TL zam yapılması öngörülüyor. Fiyat artışının 3 Eylül Perşembe'yi 4 Eylül Cuma'ya bağlayan gece pompaya yansıması tahmin ediliyor.Beklenen 8.24 TL'lik zam, motorinin litre fiyatında tek gecede yaklaşık yüzde 10'luk artış anlamına geliyor.Zammın ardından motorinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası'nda 89,38 TL, Ankara'da 90,73 TL, İzmir'de ise 90,71 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.5 litrelik depoda 412 lira farkZam, araç sahiplerinin bir depo için ödeyeceği tutarı da artıracak. Motorine beklenen 8,24 TL'lik artış gerçekleşirse 50 litrelik bir deponun maliyeti 412 TL daha fazla olacak.Beklenen zam gerçekleşirse motorin fiyatları 3 büyükşehirde şu şekilde olacak:Beklenen zam gerçekleşirse Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatı 90 TL sınırını aşmış olacak.Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/akaryakitta-yeni-zam-motorinde-otv-zammi-pompaya-yansidi-1108391413.html

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Sputnik Türkiye

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), i̇zmir, ankara, benzin, akaryakıt