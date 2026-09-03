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Motorine tarihi zam geliyor: Litre fiyatı 90 TL'yi geçecek
Motorine tarihi zam geliyor: Litre fiyatı 90 TL'yi geçecek
Sputnik Türkiye
Jeopolitik gelişmelerle petrol fiyatlarının yüksek seyri akaryakıta olumsuz yansıyor. Son olarak motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren 8,24 TL zam... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T09:28+0300
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ekonomi̇
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
i̇zmir
ankara
benzin
akaryakıt
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Motorinin litre fiyatına 8.24 TL zam yapılması öngörülüyor. Fiyat artışının 3 Eylül Perşembe'yi 4 Eylül Cuma'ya bağlayan gece pompaya yansıması tahmin ediliyor.Beklenen 8.24 TL'lik zam, motorinin litre fiyatında tek gecede yaklaşık yüzde 10'luk artış anlamına geliyor.Zammın ardından motorinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası'nda 89,38 TL, Ankara'da 90,73 TL, İzmir'de ise 90,71 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.5 litrelik depoda 412 lira farkZam, araç sahiplerinin bir depo için ödeyeceği tutarı da artıracak. Motorine beklenen 8,24 TL'lik artış gerçekleşirse 50 litrelik bir deponun maliyeti 412 TL daha fazla olacak.Beklenen zam gerçekleşirse motorin fiyatları 3 büyükşehirde şu şekilde olacak:Beklenen zam gerçekleşirse Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatı 90 TL sınırını aşmış olacak.Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/akaryakitta-yeni-zam-motorinde-otv-zammi-pompaya-yansidi-1108391413.html
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enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), i̇zmir, ankara, benzin, akaryakıt
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), i̇zmir, ankara, benzin, akaryakıt

Motorine tarihi zam geliyor: Litre fiyatı 90 TL'yi geçecek

09:28 03.09.2026 (güncellendi: 09:30 03.09.2026)
Benzin
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
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Jeopolitik gelişmelerle petrol fiyatlarının yüksek seyri akaryakıta olumsuz yansıyor. Son olarak motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren 8,24 TL zam yapılması bekleniyor. Yüzde 10'luk artış anlamına gelen zamla motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 90 TL'yi aşacak. 50 litrelik bir deponun maliyeti ise 412 TL yükselmiş olacak.
Motorinin litre fiyatına 8.24 TL zam yapılması öngörülüyor. Fiyat artışının 3 Eylül Perşembe'yi 4 Eylül Cuma'ya bağlayan gece pompaya yansıması tahmin ediliyor.
Beklenen 8.24 TL'lik zam, motorinin litre fiyatında tek gecede yaklaşık yüzde 10'luk artış anlamına geliyor.
Zammın ardından motorinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası'nda 89,38 TL, Ankara'da 90,73 TL, İzmir'de ise 90,71 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

5 litrelik depoda 412 lira fark

Zam, araç sahiplerinin bir depo için ödeyeceği tutarı da artıracak. Motorine beklenen 8,24 TL'lik artış gerçekleşirse 50 litrelik bir deponun maliyeti 412 TL daha fazla olacak.
Beklenen zam gerçekleşirse motorin fiyatları 3 büyükşehirde şu şekilde olacak:
Motorin fiyatları ne kadar?

Şehir/Bölge

Fiyat (TL)

İstanbul Avrupa Yakası

89,38

İstanbul Anadolu Yakası

89,28

Ankara

90,73

İzmir

90,71

Beklenen zam gerçekleşirse Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatı 90 TL sınırını aşmış olacak.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
EKONOMİ
Akaryakıtta yeni zam: Motorinde ÖTV zammı pompaya yansıdı
1 Eylül, 09:24
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