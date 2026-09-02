https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/abd---iran-gerilimi-piyasalari-etkiledi-brent-petrol-yukseldi-altin-dustu-1108417308.html

ABD - İran gerilimi piyasaları etkiledi: Brent petrol yükseldi, altın düştü

ABD - İran gerilimi piyasaları etkiledi: Brent petrol yükseldi, altın düştü

Sputnik Türkiye

ABD-İran çatışmaları bir ay aranın ardından yeniden başlarken petrol yükseldi, altın ise değer kaybetti. 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T00:47+0300

2026-09-02T00:47+0300

2026-09-02T00:48+0300

ekonomi̇

i̇ran

abd

hark adası

fed

dolar

dolar/tl

petro-dolar

altın

ons altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093771086_0:36:1205:714_1920x0_80_0_0_4ba83baa8fbf1408a4c02adb6208d4f0.png

ABD'nin Larak Adası'ndaki roketatarları hedef almasının ardından İran, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD tesislerine füze ve İHA saldırıları düzenledi.Çatışmaların yeniden başlamasıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5.04 artarak 95.05 dolara yükselirken, piyasalarda savaş kaynaklı risklerin artmasına rağmen altın fiyatlarının gerilemesi dikkat çekti.Analistlere göre petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırması, Fed'in daha sıkı para politikasını sürdürme ihtimalini güçlendirirken, doların değer kazanması da altındaki savaş kaynaklı güvenli liman talebini gölgede bıraktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/son-dakika-haberleri-centcom-abd-gucleri-irandaki-devrim-muhafizlari-hedeflerini-vurmaya-basladi-1108414393.html

i̇ran

abd

hark adası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, abd, hark adası, fed, dolar, dolar/tl, petro-dolar, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, benzin, motorin