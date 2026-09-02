Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/abd---iran-gerilimi-piyasalari-etkiledi-brent-petrol-yukseldi-altin-dustu-1108417308.html
ABD - İran gerilimi piyasaları etkiledi: Brent petrol yükseldi, altın düştü
ABD - İran gerilimi piyasaları etkiledi: Brent petrol yükseldi, altın düştü
Sputnik Türkiye
ABD-İran çatışmaları bir ay aranın ardından yeniden başlarken petrol yükseldi, altın ise değer kaybetti. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T00:47+0300
2026-09-02T00:48+0300
ekonomi̇
i̇ran
abd
hark adası
fed
dolar
dolar/tl
petro-dolar
altın
ons altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093771086_0:36:1205:714_1920x0_80_0_0_4ba83baa8fbf1408a4c02adb6208d4f0.png
ABD'nin Larak Adası'ndaki roketatarları hedef almasının ardından İran, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD tesislerine füze ve İHA saldırıları düzenledi.Çatışmaların yeniden başlamasıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5.04 artarak 95.05 dolara yükselirken, piyasalarda savaş kaynaklı risklerin artmasına rağmen altın fiyatlarının gerilemesi dikkat çekti.Analistlere göre petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırması, Fed'in daha sıkı para politikasını sürdürme ihtimalini güçlendirirken, doların değer kazanması da altındaki savaş kaynaklı güvenli liman talebini gölgede bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/son-dakika-haberleri-centcom-abd-gucleri-irandaki-devrim-muhafizlari-hedeflerini-vurmaya-basladi-1108414393.html
i̇ran
abd
hark adası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093771086_103:0:1102:749_1920x0_80_0_0_49a5135d6305ac91ff879330f523dd70.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, abd, hark adası, fed, dolar, dolar/tl, petro-dolar, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, benzin, motorin
i̇ran, abd, hark adası, fed, dolar, dolar/tl, petro-dolar, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, benzin, motorin

ABD - İran gerilimi piyasaları etkiledi: Brent petrol yükseldi, altın düştü

00:47 02.09.2026 (güncellendi: 00:48 02.09.2026)
© Sputnik / Максим БогодвидPetrol üretimi
Petrol üretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© Sputnik / Максим Богодвид
Abone ol
ABD-İran çatışmaları bir ay aranın ardından yeniden başlarken petrol yükseldi, altın ise değer kaybetti.
ABD'nin Larak Adası'ndaki roketatarları hedef almasının ardından İran, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD tesislerine füze ve İHA saldırıları düzenledi.
Çatışmaların yeniden başlamasıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5.04 artarak 95.05 dolara yükselirken, piyasalarda savaş kaynaklı risklerin artmasına rağmen altın fiyatlarının gerilemesi dikkat çekti.
Analistlere göre petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırması, Fed'in daha sıkı para politikasını sürdürme ihtimalini güçlendirirken, doların değer kazanması da altındaki savaş kaynaklı güvenli liman talebini gölgede bıraktı.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
ABD güçleri, İran'daki Devrim Muhafızları hedeflerini vurmaya başladı, İran medyası: Patlama sesleri duyuluyor
Dün, 19:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала