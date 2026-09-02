https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/abd---iran-gerilimi-piyasalari-etkiledi-brent-petrol-yukseldi-altin-dustu-1108417308.html
ABD - İran gerilimi piyasaları etkiledi: Brent petrol yükseldi, altın düştü
ABD - İran gerilimi piyasaları etkiledi: Brent petrol yükseldi, altın düştü
Sputnik Türkiye
ABD-İran çatışmaları bir ay aranın ardından yeniden başlarken petrol yükseldi, altın ise değer kaybetti. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T00:47+0300
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ABD'nin Larak Adası'ndaki roketatarları hedef almasının ardından İran, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD tesislerine füze ve İHA saldırıları düzenledi.Çatışmaların yeniden başlamasıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5.04 artarak 95.05 dolara yükselirken, piyasalarda savaş kaynaklı risklerin artmasına rağmen altın fiyatlarının gerilemesi dikkat çekti.Analistlere göre petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırması, Fed'in daha sıkı para politikasını sürdürme ihtimalini güçlendirirken, doların değer kazanması da altındaki savaş kaynaklı güvenli liman talebini gölgede bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/son-dakika-haberleri-centcom-abd-gucleri-irandaki-devrim-muhafizlari-hedeflerini-vurmaya-basladi-1108414393.html
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i̇ran, abd, hark adası, fed, dolar, dolar/tl, petro-dolar, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, benzin, motorin
i̇ran, abd, hark adası, fed, dolar, dolar/tl, petro-dolar, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, benzin, motorin
ABD - İran gerilimi piyasaları etkiledi: Brent petrol yükseldi, altın düştü
00:47 02.09.2026 (güncellendi: 00:48 02.09.2026)
ABD-İran çatışmaları bir ay aranın ardından yeniden başlarken petrol yükseldi, altın ise değer kaybetti.
ABD'nin Larak Adası'ndaki roketatarları hedef almasının ardından İran, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD tesislerine füze ve İHA saldırıları düzenledi.
Çatışmaların yeniden başlamasıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5.04 artarak 95.05 dolara yükselirken, piyasalarda savaş kaynaklı risklerin artmasına rağmen altın fiyatlarının gerilemesi dikkat çekti.
Analistlere göre petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırması, Fed'in daha sıkı para politikasını sürdürme ihtimalini güçlendirirken, doların değer kazanması da altındaki savaş kaynaklı güvenli liman talebini gölgede bıraktı.