Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/akaryakitta-yeni-zam-motorinde-otv-zammi-pompaya-yansidi-1108391413.html
Akaryakıtta yeni zam: Motorinde ÖTV zammı pompaya yansıdı
Akaryakıtta yeni zam: Motorinde ÖTV zammı pompaya yansıdı
Sputnik Türkiye
Motorinin ÖTV tutarı 1 Eylül itibarıyla 3 TL artırıldı. KDV dahil zam pompa fiyatlarına 3,60 TL olarak yansıdı. Zamla birlikte motorin İstanbul, Ankara ve... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T09:24+0300
2026-09-01T09:24+0300
ekonomi̇
motorin
ötv
zam
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt zammı
kdv
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46824ea7efff6a8a99e7e9992ee30aa6.jpg
Akaryakıt fiyatlarında 1 Eylül itibarıyla yeni dönem başladı. Motorinin ÖTV tutarı 3 TL artırılırken, yüzde 20 KDV’nin eklenmesiyle birlikte tüketiciye yansıyan toplam artış 3,60 TL oldu.Ağustos ayında geçici olarak sıfırlanan motorin ÖTV’si, belirlenen kademeli artış takvimi kapsamında yeniden devreye girdi.Motorin fiyatı 80 lirayı aştıZam sonrası motorin fiyatları üç büyük şehirde 80 TL sınırının üzerine çıktı.İstanbul Anadolu Yakası:Benzin: 74,21 TLMotorin: 80,93 TLLPG: 33,19 TLİstanbul Avrupa Yakası:Benzin: 74,35 TLMotorin: 81,07 TLLPG: 33,79 TLİzmir’de motorin 82 lirayı geçtiİzmir’de motorinin litre fiyatı 82,46 TL seviyesine yükseldi.Kentte benzinin litresi 75,62 TL, LPG’nin litresi ise 33,79 TL oldu.Ankara’da da 81 liranın üzerine çıktıBaşkent Ankara’da zam sonrası akaryakıt fiyatları şöyle oldu:Benzin: 75,33 TLMotorin: 81,19 TLLPG: 33,89 TLBenzin ve LPG’de değişiklik yok1 Eylül itibarıyla ÖTV artışı yalnızca motorinde uygulanırken benzin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim gerçekleşmedi.Akaryakıt fiyatları; petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/akaryakit-fiyatlariyla-ilgili-yeni-gelisme-resmi-gazetede-yayimladi-3-ay-icinde-bitiyor-1106967402.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8e5a76e1e582d47845c185b532587db0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
motorin, ötv, zam, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, kdv
motorin, ötv, zam, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, kdv

Akaryakıtta yeni zam: Motorinde ÖTV zammı pompaya yansıdı

09:24 01.09.2026
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
© AA
Abone ol
Motorinin ÖTV tutarı 1 Eylül itibarıyla 3 TL artırıldı. KDV dahil zam pompa fiyatlarına 3,60 TL olarak yansıdı. Zamla birlikte motorin İstanbul, Ankara ve İzmir’de 80 TL’nin üzerine çıktı.
Akaryakıt fiyatlarında 1 Eylül itibarıyla yeni dönem başladı. Motorinin ÖTV tutarı 3 TL artırılırken, yüzde 20 KDV’nin eklenmesiyle birlikte tüketiciye yansıyan toplam artış 3,60 TL oldu.
Ağustos ayında geçici olarak sıfırlanan motorin ÖTV’si, belirlenen kademeli artış takvimi kapsamında yeniden devreye girdi.

Motorin fiyatı 80 lirayı aştı

Zam sonrası motorin fiyatları üç büyük şehirde 80 TL sınırının üzerine çıktı.
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 74,21 TL
Motorin: 80,93 TL
LPG: 33,19 TL
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 74,35 TL
Motorin: 81,07 TL
LPG: 33,79 TL

İzmir’de motorin 82 lirayı geçti

İzmir’de motorinin litre fiyatı 82,46 TL seviyesine yükseldi.
Kentte benzinin litresi 75,62 TL, LPG’nin litresi ise 33,79 TL oldu.

Ankara’da da 81 liranın üzerine çıktı

Başkent Ankara’da zam sonrası akaryakıt fiyatları şöyle oldu:
Benzin: 75,33 TL
Motorin: 81,19 TL
LPG: 33,89 TL

Benzin ve LPG’de değişiklik yok

1 Eylül itibarıyla ÖTV artışı yalnızca motorinde uygulanırken benzin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim gerçekleşmedi.
Akaryakıt fiyatları; petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.
Akaryakıt fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
EKONOMİ
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme: Resmi Gazete'de yayımladı, 3 ay içinde bitiyor
3 Temmuz, 10:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала