https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/akaryakitta-yeni-zam-motorinde-otv-zammi-pompaya-yansidi-1108391413.html
Akaryakıtta yeni zam: Motorinde ÖTV zammı pompaya yansıdı
Akaryakıtta yeni zam: Motorinde ÖTV zammı pompaya yansıdı
Sputnik Türkiye
Motorinin ÖTV tutarı 1 Eylül itibarıyla 3 TL artırıldı. KDV dahil zam pompa fiyatlarına 3,60 TL olarak yansıdı. Zamla birlikte motorin İstanbul, Ankara ve... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T09:24+0300
2026-09-01T09:24+0300
2026-09-01T09:24+0300
ekonomi̇
motorin
ötv
zam
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt zammı
kdv
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46824ea7efff6a8a99e7e9992ee30aa6.jpg
Akaryakıt fiyatlarında 1 Eylül itibarıyla yeni dönem başladı. Motorinin ÖTV tutarı 3 TL artırılırken, yüzde 20 KDV’nin eklenmesiyle birlikte tüketiciye yansıyan toplam artış 3,60 TL oldu.Ağustos ayında geçici olarak sıfırlanan motorin ÖTV’si, belirlenen kademeli artış takvimi kapsamında yeniden devreye girdi.Motorin fiyatı 80 lirayı aştıZam sonrası motorin fiyatları üç büyük şehirde 80 TL sınırının üzerine çıktı.İstanbul Anadolu Yakası:Benzin: 74,21 TLMotorin: 80,93 TLLPG: 33,19 TLİstanbul Avrupa Yakası:Benzin: 74,35 TLMotorin: 81,07 TLLPG: 33,79 TLİzmir’de motorin 82 lirayı geçtiİzmir’de motorinin litre fiyatı 82,46 TL seviyesine yükseldi.Kentte benzinin litresi 75,62 TL, LPG’nin litresi ise 33,79 TL oldu.Ankara’da da 81 liranın üzerine çıktıBaşkent Ankara’da zam sonrası akaryakıt fiyatları şöyle oldu:Benzin: 75,33 TLMotorin: 81,19 TLLPG: 33,89 TLBenzin ve LPG’de değişiklik yok1 Eylül itibarıyla ÖTV artışı yalnızca motorinde uygulanırken benzin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim gerçekleşmedi.Akaryakıt fiyatları; petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/akaryakit-fiyatlariyla-ilgili-yeni-gelisme-resmi-gazetede-yayimladi-3-ay-icinde-bitiyor-1106967402.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8e5a76e1e582d47845c185b532587db0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
motorin, ötv, zam, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, kdv
motorin, ötv, zam, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, kdv
Akaryakıtta yeni zam: Motorinde ÖTV zammı pompaya yansıdı
Motorinin ÖTV tutarı 1 Eylül itibarıyla 3 TL artırıldı. KDV dahil zam pompa fiyatlarına 3,60 TL olarak yansıdı. Zamla birlikte motorin İstanbul, Ankara ve İzmir’de 80 TL’nin üzerine çıktı.
Akaryakıt fiyatlarında 1 Eylül itibarıyla yeni dönem başladı. Motorinin ÖTV tutarı 3 TL artırılırken, yüzde 20 KDV’nin eklenmesiyle
birlikte tüketiciye yansıyan toplam artış 3,60 TL oldu.
Ağustos ayında geçici olarak sıfırlanan motorin ÖTV’si, belirlenen kademeli artış takvimi kapsamında yeniden devreye girdi.
Motorin fiyatı 80 lirayı aştı
Zam sonrası motorin fiyatları üç büyük şehirde 80 TL sınırının üzerine çıktı.
Benzin: 74,21 TL
Motorin: 80,93 TL
LPG: 33,19 TL
Benzin: 74,35 TL
Motorin: 81,07 TL
LPG: 33,79 TL
İzmir’de motorin 82 lirayı geçti
İzmir’de motorinin litre fiyatı
82,46 TL seviyesine yükseldi.
Kentte benzinin litresi 75,62 TL, LPG’nin litresi ise 33,79 TL oldu.
Ankara’da da 81 liranın üzerine çıktı
Başkent Ankara’da zam sonrası akaryakıt fiyatları şöyle oldu:
Benzin: 75,33 TL
Motorin: 81,19 TL
LPG: 33,89 TL
Benzin ve LPG’de değişiklik yok
1 Eylül itibarıyla ÖTV artışı yalnızca motorinde uygulanırken benzin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim gerçekleşmedi.
Akaryakıt fiyatları; petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.