https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/akaryakitta-yeni-zam-motorinde-otv-zammi-pompaya-yansidi-1108391413.html

Akaryakıtta yeni zam: Motorinde ÖTV zammı pompaya yansıdı

Akaryakıtta yeni zam: Motorinde ÖTV zammı pompaya yansıdı

Sputnik Türkiye

Motorinin ÖTV tutarı 1 Eylül itibarıyla 3 TL artırıldı. KDV dahil zam pompa fiyatlarına 3,60 TL olarak yansıdı. Zamla birlikte motorin İstanbul, Ankara ve... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T09:24+0300

2026-09-01T09:24+0300

2026-09-01T09:24+0300

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Akaryakıt fiyatlarında 1 Eylül itibarıyla yeni dönem başladı. Motorinin ÖTV tutarı 3 TL artırılırken, yüzde 20 KDV’nin eklenmesiyle birlikte tüketiciye yansıyan toplam artış 3,60 TL oldu.Ağustos ayında geçici olarak sıfırlanan motorin ÖTV’si, belirlenen kademeli artış takvimi kapsamında yeniden devreye girdi.Motorin fiyatı 80 lirayı aştıZam sonrası motorin fiyatları üç büyük şehirde 80 TL sınırının üzerine çıktı.İstanbul Anadolu Yakası:Benzin: 74,21 TLMotorin: 80,93 TLLPG: 33,19 TLİstanbul Avrupa Yakası:Benzin: 74,35 TLMotorin: 81,07 TLLPG: 33,79 TLİzmir’de motorin 82 lirayı geçtiİzmir’de motorinin litre fiyatı 82,46 TL seviyesine yükseldi.Kentte benzinin litresi 75,62 TL, LPG’nin litresi ise 33,79 TL oldu.Ankara’da da 81 liranın üzerine çıktıBaşkent Ankara’da zam sonrası akaryakıt fiyatları şöyle oldu:Benzin: 75,33 TLMotorin: 81,19 TLLPG: 33,89 TLBenzin ve LPG’de değişiklik yok1 Eylül itibarıyla ÖTV artışı yalnızca motorinde uygulanırken benzin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim gerçekleşmedi.Akaryakıt fiyatları; petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/akaryakit-fiyatlariyla-ilgili-yeni-gelisme-resmi-gazetede-yayimladi-3-ay-icinde-bitiyor-1106967402.html

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