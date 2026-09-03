https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/milyonlarin-gozu-bu-rakamlardaydi-memur-ve-memur-emeklilerinin-zammi-belli-oldu-1108456979.html
Milyonların gözü bu rakamlardaydı: Memur ve memur emeklisinin zam hesabı başladı
Milyonların gözü bu rakamlardaydı: Memur ve memur emeklisinin zam hesabı başladı
Sputnik Türkiye
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren Ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T10:34+0300
2026-09-03T10:34+0300
2026-09-03T11:01+0300
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enflasyon oranı
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memur zammı
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Memur ve memur emeklileri açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte Ocak ayında geçerli olacak zam oranına odaklandı. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklileri zam hesabı yapmaya başladı.ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle artan fiyatlar enflasyonu yükseltti. Bundan dolayı memur ve memur emeklilerinin alacakları zam da artmış oldu.Ne kadar zam alacaklar?Memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemini ilgilendiren Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verisiyle birlikte yüzde 3.66 oranındaki enflasyon rakamından yararlanacak.Temmuz ayında TÜFE'nin yüzde 1,78 artmasıyla ikinci altı aylık dönemin ilk enflasyon verisi belli olmuştu. Ağustos verisiyle birlikte iki aylık kümülatif zam oranı yüzde 3,65 oldu.Ancak memur ve memur emeklilerinin kesin Ocak 2027 zammı eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının da açıklanmasının ardından belli olacak.Toplu sözleşme zam oranları yüzde kaç?Memur ve memur emeklisinin maaşını etkileyecek olan 2027 yılına ilişkin yılın ilk altı ayında zam oranı yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 4 olarak belirlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/agustos-ayi-enflasyonu-aciklandi-1108456506.html
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enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı, memur, memur zammı
enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı, memur, memur zammı
Milyonların gözü bu rakamlardaydı: Memur ve memur emeklisinin zam hesabı başladı
10:34 03.09.2026 (güncellendi: 11:01 03.09.2026)
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren Ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı.
Memur ve memur emeklileri açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte Ocak ayında geçerli olacak zam oranına odaklandı. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklileri zam hesabı yapmaya başladı.
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle artan fiyatlar enflasyonu yükseltti. Bundan dolayı memur ve memur emeklilerinin alacakları zam da artmış oldu.
Memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemini ilgilendiren Temmuz ve Ağustos ayı
enflasyon verisiyle birlikte yüzde 3.66 oranındaki enflasyon rakamından yararlanacak.
Temmuz ayında TÜFE'nin yüzde 1,78 artmasıyla ikinci altı aylık dönemin ilk enflasyon verisi belli olmuştu. Ağustos verisiyle birlikte iki aylık kümülatif zam oranı yüzde 3,65 oldu.
Ancak memur ve memur emeklilerinin kesin Ocak 2027 zammı eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının da açıklanmasının ardından belli olacak.
Toplu sözleşme zam oranları yüzde kaç?
Memur ve memur emeklisinin maaşını etkileyecek olan 2027 yılına ilişkin yılın ilk altı ayında zam oranı yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 4 olarak belirlenmişti.