https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/agustos-ayi-enflasyonu-aciklandi-1108456506.html
Ağustos ayı enflasyonu açıklandı
Ağustos ayı enflasyonu açıklandı
Sputnik Türkiye
Enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda yüzde 31,51 oldu 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T10:01+0300
2026-09-03T10:01+0300
2026-09-03T10:04+0300
ekonomi̇
enflasyon
enflasyon farkı
enflasyon oranı
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Ağustos ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda yüzde 31,51 oldu.Tahminler ne yöndeydi?AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,86 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı.Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,86) temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi bekleniyor.Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,49 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuz ayında yüzde 1,78 artış göstermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/merkez-bankasi-acikladi-piyasanin-enflasyon-ve-dolar-beklentisi-belli-oldu-1108002165.html
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enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı
enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı
Ağustos ayı enflasyonu açıklandı
10:01 03.09.2026 (güncellendi: 10:04 03.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
Enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda yüzde 31,51 oldu
Ağustos ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda yüzde 31,51 oldu.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,86 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,86) temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi bekleniyor.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,49 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuz ayında yüzde 1,78 artış göstermişti.