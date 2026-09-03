https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/agustos-ayi-enflasyonu-aciklandi-1108456506.html

Ağustos ayı enflasyonu açıklandı

Ağustos ayı enflasyonu açıklandı

Sputnik Türkiye

Enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda yüzde 31,51 oldu 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T10:01+0300

2026-09-03T10:01+0300

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ekonomi̇

enflasyon

enflasyon farkı

enflasyon oranı

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Ağustos ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda yüzde 31,51 oldu.Tahminler ne yöndeydi?AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,86 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı.Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,86) temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi bekleniyor.Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,49 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuz ayında yüzde 1,78 artış göstermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/merkez-bankasi-acikladi-piyasanin-enflasyon-ve-dolar-beklentisi-belli-oldu-1108002165.html

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