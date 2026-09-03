https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/macaristan-ukrayna-abye-katilmaya-hazir-degil-1108481835.html
Macaristan: Ukrayna AB'ye katılmaya hazır değil
Macaristan: Ukrayna AB'ye katılmaya hazır değil
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Magyar, Ukrayna'nın hala savaş halinde olması ve ülkede yaşayan Macarlarının haklarının iadesine ilişkin şartları yerine getirmemesi... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T20:39+0300
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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, hükümet brifinginde yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda değindi. Magyar, Kiev'in hala savaş halinde olması ve Transkarpat Macarlarının haklarının iadesine ilişkin Macaristan'ın şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle AB'ye katılmaya hazır olmadığını ifade etti.Magyar, “Ukrayna savaş halinde olan bir ülke ve AB'ye katılmaya hazır olmadığı ortada. AB veya üye devletlerin liderleri Ukrayna'ya bir takım düşünceler aşılamaya çalışa da, bunu yanlış buluyorum" diye konuştu.Macaristan Başbakanı, Ukrayna'nın Transkarpatya'daki Macar ulusal azınlığının dil, eğitim, kültür ve siyasi haklarını belirli bir süre içinde iade etme sözü verdiğini hatırlattı, ancak ‘henüz herhangi bir değişikliğini görülmediğini’ sözlerine ekledi.Daha önce Euractiv, Macaristan'ın Ukrayna ve Moldova'nın AB üyelik müzakerelerinin ilerlemesini bir kez daha engellediğini ve tek pazara erişim ve sosyal politika konularındaki görüşmeleri askıya aldığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/macaristan-disisleri-rusya-ile-pragmatik-iliskiler-istiyoruz-1107188389.html
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macaristan, peter magyar, avrupa, ukrayna, kiev, ab, avrupa birliği, üyelik
macaristan, peter magyar, avrupa, ukrayna, kiev, ab, avrupa birliği, üyelik
Macaristan: Ukrayna AB'ye katılmaya hazır değil
Macaristan Başbakanı Magyar, Ukrayna'nın hala savaş halinde olması ve ülkede yaşayan Macarlarının haklarının iadesine ilişkin şartları yerine getirmemesi nedeniyle Avrupa Birliği'ne katılmaya hazır olmadığını belirtti.
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, hükümet brifinginde yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda değindi. Magyar, Kiev'in hala savaş halinde olması ve Transkarpat Macarlarının haklarının iadesine ilişkin Macaristan'ın şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle AB'ye katılmaya hazır olmadığını ifade etti.
Magyar, “Ukrayna savaş halinde olan bir ülke ve AB'ye katılmaya hazır olmadığı ortada. AB veya üye devletlerin liderleri Ukrayna'ya bir takım düşünceler aşılamaya çalışa da, bunu yanlış buluyorum" diye konuştu.
Macaristan Başbakanı, Ukrayna'nın Transkarpatya'daki Macar ulusal azınlığının dil, eğitim, kültür ve siyasi haklarını belirli bir süre içinde iade etme sözü verdiğini hatırlattı, ancak ‘henüz herhangi bir değişikliğini görülmediğini’ sözlerine ekledi.
Daha önce Euractiv, Macaristan'ın Ukrayna ve Moldova'nın AB üyelik müzakerelerinin ilerlemesini bir kez daha engellediğini ve tek pazara erişim ve sosyal politika konularındaki görüşmeleri askıya aldığını bildirmişti.