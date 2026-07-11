https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/macaristan-disisleri-rusya-ile-pragmatik-iliskiler-istiyoruz-1107188389.html
Macaristan Dışişleri: Rusya ile pragmatik ilişkiler istiyoruz
Macaristan Dışişleri: Rusya ile pragmatik ilişkiler istiyoruz
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban, Rusya’yı coğrafi konumu ve gücü nedeniyle Avrupa’nın önemli bir ülkesi olarak gördüklerini belirterek, Moskova ile son... 11.07.2026, Sputnik Türkiye
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İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban, ülkesinin Rusya ile ilişkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Budapeşte’nin Moskova’ya yönelik yaklaşımının “pragmatizm” temelinde şekillendiğini ifade eden Orban, iki ülke arasındaki diyaloğun önemine dikkat çekti.Orban, “Rusya; coğrafi konumu, büyüklüğü, gücü ve tarihi sayesinde Avrupa’da önemli bir ülke olmaya devam ediyor ve her zaman da öyle kalacak. Biz, Moskova ile egemen devletler düzeyinde son derece pragmatik ilişkilere sahip olmayı hedefliyoruz” dedi.Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatı tartışmalarına da değinen Orban, Macaristan hükümetinin bu konudaki net tutumunun değişmediğinin altını çizdi. Bakan, “Macar seçmeni bize silah göndermek için değil; insani yardım ve yaptırımlar gibi başka yollarla destek olmak için yetki verdi” ifadelerini kullandı.Daha önce, Macaristan Başbakanı Peter Magyar da mayıs ayı sonunda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Ukrayna’ya silah ve askeri teçhizat göndermeyeceğini bir kez daha yinelemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/abd-basini-almanyada-ukrayna-ordusu-icin-gizli-iha-fabrikasi-kuruldu-1107188099.html
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macaristan, rusya, ukrayna, moskova, avrupa, nato, mark rutte, peter magyar
macaristan, rusya, ukrayna, moskova, avrupa, nato, mark rutte, peter magyar
Macaristan Dışişleri: Rusya ile pragmatik ilişkiler istiyoruz
Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban, Rusya’yı coğrafi konumu ve gücü nedeniyle Avrupa’nın önemli bir ülkesi olarak gördüklerini belirterek, Moskova ile son derece pragmatik ilişkiler kurmayı hedeflediklerini söyledi. Orban, Ukrayna’ya silah göndermeme politikalarının ise değişmediğini vurguladı.
İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban, ülkesinin Rusya ile ilişkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Budapeşte’nin Moskova’ya yönelik yaklaşımının “pragmatizm” temelinde şekillendiğini ifade eden Orban, iki ülke arasındaki diyaloğun önemine dikkat çekti.
Orban, “Rusya; coğrafi konumu, büyüklüğü, gücü ve tarihi sayesinde Avrupa’da önemli bir ülke olmaya devam ediyor ve her zaman da öyle kalacak. Biz, Moskova ile egemen devletler düzeyinde son derece pragmatik ilişkilere sahip olmayı hedefliyoruz” dedi.
Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatı tartışmalarına da değinen Orban, Macaristan hükümetinin bu konudaki net tutumunun değişmediğinin altını çizdi. Bakan, “Macar seçmeni bize silah göndermek için değil; insani yardım ve yaptırımlar gibi başka yollarla destek olmak için yetki verdi” ifadelerini kullandı.
Daha önce, Macaristan Başbakanı Peter Magyar da mayıs ayı sonunda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Ukrayna’ya silah ve askeri teçhizat göndermeyeceğini bir kez daha yinelemişti.