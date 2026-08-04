https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/agustos-kira-zam-orani-belli-oldu-yasal-tavan-siniri-yuzde-31-90-1107751024.html
Ev sahipleri ve kiracılar için yeni dönem başladı: Ağustos ayı kira zam oranı ne oldu?
Ev sahipleri ve kiracılar için yeni dönem başladı: Ağustos ayı kira zam oranı ne oldu?
Sputnik Türkiye
Ağustos ayı kira zam oranı resmen açıklandı! TÜİK enflasyon verilerine göre ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren yasal tavan zam oranı %31,90 oldu.
2026-08-04T07:28+0300
2026-08-04T07:28+0300
2026-08-04T07:28+0300
ekonomi̇
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
tüi̇k
konut
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kira artış oranı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomi piyasalarının merakla beklediği temmuz ayı enflasyon verilerini kamuoyuna duyurdu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre fiyatlar, temmuz döneminde bir önceki aya kıyasla yüzde 1.78 oranında artış kaydetti.Yıllık bazda gerçekleşen enflasyon oranı ise yüzde 31.75 seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentilerine yakın bir çizgi izledi. Açıklanan bu resmi veriler, ekonomi genelindeki fiyat hareketlerini ortaya koyarken gayrimenkul sektöründeki kira güncellemelerinin de temel dayanağını oluşturdu.Kira artış oranında yasal üst sınır hesaplandıEnflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte, ağustos ayı boyunca uygulanacak yasal kira artış tavanı da hesaplandı. 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak yapılan resmi hesaplamalara göre mülk sahiplerinin uygulayabileceği azami zam oranı %31,90 olarak belirlendi.Ağustos ayında sözleşme yenileyecek olan ev sahipleri ve kiracılar, bu yasal zam sınırı çerçevesinde yeni kira bedellerini belirleyecek. Haziran ayındaki %32,03'lük tavanın ardından gelen bu oran, kira zamlarında kademeli bir gerileme eğiliminin devam ettiğini ve oranların uzun bir aradan sonra %32 sınırının altına düştüğünü gösteriyor.Ev sahipleri ve kiracılar i̇çin yeni dönem başladıYasal mevzuat gereği, 12 aylık TÜFE ortalaması hem konut hem de iş yeri kiralamalarında uygulanabilecek en yüksek artış sınırını ifade etmektedir. Taraflar anlaşma sağladığı takdirde bu oranın altında bir zam yapılması mümkün iken, mülk sahiplerinin tek taraflı olarak %31,90 tavan oranının üzerine çıkması hukuken mümkün değildir.Hukuki Uyarı: Gayrimenkul uzmanları ve hukukçular, olası olumsuzlukların ve hukuki ihtilafların önüne geçilmesi adına ağustos ayı sözleşme yenilemelerinde resmi %31,90 tavan oranının baz alınması gerektiğinin altını çiziyor.Gayrimenkul piyasasında enflasyon etkisi süreçleri şekillendiriyorGeçmiş dönemdeki sabit oran sınırlamalarının sona ermesiyle birlikte, kira artışlarında yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması standart kriter haline geldi. Bu durum piyasada daha öngörülebilir ve şeffaf bir zemin hazırlıyor.Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele programı doğrultusunda, genel fiyat seviyelerindeki düşüş trendinin sürmesi halinde kira zam oranlarının da önümüzdeki dönemlerde kademeli olarak gerilemeye devam etmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/altin-fiyatlarinda-yeni-hafta-hareketliligi-yon-degisti-iki-dev-bankadan-rekor-seviye-tahmini-geldi-1107750572.html
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türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, konut, konut satışı, konut kredisi, emlak konut, konut fiyatları, kira, kira artış oranı, kira zam oranı, kira sözleşmesi, kira bedeli, ağustos , enflasyon, tüfe, tüketici fiyat endeksi (tüfe)
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, konut, konut satışı, konut kredisi, emlak konut, konut fiyatları, kira, kira artış oranı, kira zam oranı, kira sözleşmesi, kira bedeli, ağustos , enflasyon, tüfe, tüketici fiyat endeksi (tüfe)
Ev sahipleri ve kiracılar için yeni dönem başladı: Ağustos ayı kira zam oranı ne oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle ağustos ayı kira zam tavanı yüzde 31.90 olarak kesinleşti. Ev sahipleri ve kiracılar için yeni dönem resmen başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomi piyasalarının merakla beklediği temmuz ayı enflasyon verilerini kamuoyuna duyurdu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre fiyatlar, temmuz döneminde bir önceki aya kıyasla yüzde 1.78 oranında artış kaydetti.
Yıllık bazda gerçekleşen enflasyon oranı ise yüzde 31.75 seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentilerine yakın bir çizgi izledi. Açıklanan bu resmi veriler, ekonomi genelindeki fiyat hareketlerini ortaya koyarken gayrimenkul sektöründeki kira güncellemelerinin de temel dayanağını oluşturdu.
TÜİK TEMMUZ/AĞUSTOS VERİ ÖZETİ
•Aylık TÜFE Artışı : yüzde 1,78
• Yıllık Enflasyon : yüzde 31,75
• Kira Zam Tavanı : yüzde 31,90 (12 aylık TÜFE ortalaması)
• Bir Önceki Ay (Temmuz) Zam Tavanı: yüzde 32,03
Kira artış oranında yasal üst sınır hesaplandı
Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte, ağustos ayı boyunca uygulanacak yasal kira artış tavanı da hesaplandı. 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak yapılan resmi hesaplamalara göre mülk sahiplerinin uygulayabileceği azami zam oranı %31,90 olarak belirlendi.
Ağustos ayında sözleşme yenileyecek olan ev sahipleri ve kiracılar, bu yasal zam sınırı çerçevesinde yeni kira bedellerini belirleyecek. Haziran ayındaki %32,03'lük tavanın ardından gelen bu oran, kira zamlarında kademeli bir gerileme eğiliminin devam ettiğini ve oranların uzun bir aradan sonra %32 sınırının altına düştüğünü gösteriyor.
Ev sahipleri ve kiracılar i̇çin yeni dönem başladı
Yasal mevzuat gereği, 12 aylık TÜFE ortalaması hem konut hem de iş yeri kiralamalarında uygulanabilecek en yüksek artış sınırını ifade etmektedir. Taraflar anlaşma sağladığı takdirde bu oranın altında bir zam yapılması mümkün iken, mülk sahiplerinin tek taraflı olarak %31,90 tavan oranının üzerine çıkması hukuken mümkün değildir.
Hukuki Uyarı: Gayrimenkul uzmanları ve hukukçular, olası olumsuzlukların ve hukuki ihtilafların önüne geçilmesi adına ağustos ayı sözleşme yenilemelerinde resmi %31,90 tavan oranının baz alınması gerektiğinin altını çiziyor.
Gayrimenkul piyasasında enflasyon etkisi süreçleri şekillendiriyor
Geçmiş dönemdeki sabit oran sınırlamalarının sona ermesiyle birlikte, kira artışlarında yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması standart kriter haline geldi. Bu durum piyasada daha öngörülebilir ve şeffaf bir zemin hazırlıyor.
Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele programı doğrultusunda, genel fiyat seviyelerindeki düşüş trendinin sürmesi halinde kira zam oranlarının da önümüzdeki dönemlerde kademeli olarak gerilemeye devam etmesi bekleniyor.