https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kendisine-ait-klinikte-hayatini-kaybetmisti-ozlem-gultekinin-kesin-olum-sebebi-belli-oldu-1108455995.html

Kendisine ait klinikte hayatını kaybetmişti: Özlem Gültekin'in kesin ölüm sebebi belli oldu

Kendisine ait klinikte hayatını kaybetmişti: Özlem Gültekin'in kesin ölüm sebebi belli oldu

Sputnik Türkiye

İzmir'de haber spikeri Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T09:48+0300

2026-09-03T09:48+0300

2026-09-03T09:48+0300

yaşam

özlem gültekin

erhan çelik

i̇zmir

adli tıp kurumu

alkol, sigara, silah ve patlayıcılar bürosu (atf)

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İzmir'de özel kliniğinde cansız bedeni bulunan 48 yaşındaki Op. Dr. Özlem Gültekin'in ölümündeki soru işaretleri Adli Tıp Kurumu'nun açıkladığı ölüm raporuyla açıklığa kavuştu.Raporda Gültekin'in anestezide kullanılan propofol maddesine bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.Kanında yüksek miktarda çıktıToksikolojik incelemelerde Gültekin'in kanında yüksek miktarda propofol tespit edilirken, aynı maddeye iç organları ve mide içeriğinde de rastlandı. Alkol ve uçucu madde bulgusuna ise rastlanmadığı belirtildi.Yapılan incelemelerde Gültekin'in kliniğinde serum ve propofol uygulaması sırasında kalbinin durduğu tespit edildi.Sabah'ta yer alan habere göre otopsi sırasında belirlenen bazı morluk ve kaburga kırıklarının ise Gültekin'e sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sırasında oluşmuş olabileceği değerlendirildi.6 kişi ifade verdiOlayla ilgili soruşturma kapsamında iş yeri çalışanları ile Gültekin'e müdahale eden 112 ve acil servis görevlilerinin de aralarında bulunduğu toplam 6 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin alındığı öğrenildi.Kamera görüntüleri saniye saniye inceleniyorÖte yandan Gültekin'in kliniğine ait güvenlik kamerası görüntülerine de el konuldu. Görüntülerin incelenmesinin devam ettiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/erhan-celikin-bosanma-asamasinda-oldugu-esi-doktor-ozlem-gultekin-hayatini-kaybetti-1108005602.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/unlulere-uyusturucu-sorusturmasi-aleyna-tilki-danla-bilic-ve-irem-saka-gozalti-karari-1101901887.html

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özlem gültekin, erhan çelik, i̇zmir, adli tıp kurumu, alkol, sigara, silah ve patlayıcılar bürosu (atf)