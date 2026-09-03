https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kendisine-ait-klinikte-hayatini-kaybetmisti-ozlem-gultekinin-kesin-olum-sebebi-belli-oldu-1108455995.html
Kendisine ait klinikte hayatını kaybetmişti: Özlem Gültekin'in kesin ölüm sebebi belli oldu
Kendisine ait klinikte hayatını kaybetmişti: Özlem Gültekin'in kesin ölüm sebebi belli oldu
Sputnik Türkiye
İzmir'de haber spikeri Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T09:48+0300
2026-09-03T09:48+0300
2026-09-03T09:48+0300
yaşam
özlem gültekin
erhan çelik
i̇zmir
adli tıp kurumu
alkol, sigara, silah ve patlayıcılar bürosu (atf)
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İzmir'de özel kliniğinde cansız bedeni bulunan 48 yaşındaki Op. Dr. Özlem Gültekin'in ölümündeki soru işaretleri Adli Tıp Kurumu'nun açıkladığı ölüm raporuyla açıklığa kavuştu.Raporda Gültekin'in anestezide kullanılan propofol maddesine bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.Kanında yüksek miktarda çıktıToksikolojik incelemelerde Gültekin'in kanında yüksek miktarda propofol tespit edilirken, aynı maddeye iç organları ve mide içeriğinde de rastlandı. Alkol ve uçucu madde bulgusuna ise rastlanmadığı belirtildi.Yapılan incelemelerde Gültekin'in kliniğinde serum ve propofol uygulaması sırasında kalbinin durduğu tespit edildi.Sabah'ta yer alan habere göre otopsi sırasında belirlenen bazı morluk ve kaburga kırıklarının ise Gültekin'e sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sırasında oluşmuş olabileceği değerlendirildi.6 kişi ifade verdiOlayla ilgili soruşturma kapsamında iş yeri çalışanları ile Gültekin'e müdahale eden 112 ve acil servis görevlilerinin de aralarında bulunduğu toplam 6 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin alındığı öğrenildi.Kamera görüntüleri saniye saniye inceleniyorÖte yandan Gültekin'in kliniğine ait güvenlik kamerası görüntülerine de el konuldu. Görüntülerin incelenmesinin devam ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/erhan-celikin-bosanma-asamasinda-oldugu-esi-doktor-ozlem-gultekin-hayatini-kaybetti-1108005602.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/unlulere-uyusturucu-sorusturmasi-aleyna-tilki-danla-bilic-ve-irem-saka-gozalti-karari-1101901887.html
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özlem gültekin, erhan çelik, i̇zmir, adli tıp kurumu, alkol, sigara, silah ve patlayıcılar bürosu (atf)
özlem gültekin, erhan çelik, i̇zmir, adli tıp kurumu, alkol, sigara, silah ve patlayıcılar bürosu (atf)
Kendisine ait klinikte hayatını kaybetmişti: Özlem Gültekin'in kesin ölüm sebebi belli oldu
İzmir'de haber spikeri Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti. Gültekin'in Adli Tıp Kurumu raporu da tamamlandı. Yapılan incelemelerde, 48 yaşındaki doktorun anestezik bir ilaç olan propofol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
İzmir'de özel kliniğinde cansız bedeni bulunan 48 yaşındaki Op. Dr. Özlem Gültekin'in ölümündeki soru işaretleri Adli Tıp Kurumu'nun açıkladığı ölüm raporuyla açıklığa kavuştu.
Raporda Gültekin'in anestezide kullanılan propofol maddesine
bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.
Kanında yüksek miktarda çıktı
Toksikolojik incelemelerde Gültekin'in kanında yüksek miktarda propofol tespit edilirken, aynı maddeye iç organları ve mide içeriğinde de rastlandı. Alkol ve uçucu madde bulgusuna ise rastlanmadığı belirtildi.
Yapılan incelemelerde Gültekin'in kliniğinde serum ve propofol uygulaması sırasında kalbinin durduğu tespit edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre otopsi sırasında belirlenen bazı morluk ve kaburga kırıklarının ise Gültekin'e sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sırasında oluşmuş olabileceği değerlendirildi.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında iş yeri çalışanları ile Gültekin'e müdahale eden 112 ve acil servis görevlilerinin de aralarında bulunduğu toplam 6 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin alındığı öğrenildi.
Kamera görüntüleri saniye saniye inceleniyor
Öte yandan Gültekin'in kliniğine ait güvenlik kamerası görüntülerine de el konuldu. Görüntülerin incelenmesinin devam ettiği öğrenildi.