https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/erhan-celikin-bosanma-asamasinda-oldugu-esi-doktor-ozlem-gultekin-hayatini-kaybetti-1108005602.html

Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi doktor Özlem Gültekin hayatını kaybetti

Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi doktor Özlem Gültekin hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Spiker Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Op. Dr. Özlem Gültekin yaşamını yitirdi. 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T12:31+0300

2026-08-14T12:31+0300

2026-08-14T12:31+0300

türki̇ye

doktor

özlem gültekin

kalp krizi

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Spiker Erhan Çelik'in 2019'da evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu ortaya çıktığı eşi Op. Dr. Özlem Gültekin hayatını kaybetti. Acı haber, 48 yaşında olduğu bilinen Gültekin'in sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından duyuruldu'Sonsuza dek bizimle'Gültekin'in kliniğinden yapılan paylaşımda "Onlarca kadının&annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin'i kaybettik. Hayatın Öz'ü sonsuza dek bizimle. Başımız sağ olsun..." ifadeleri yer aldı.Özlem Gültekin'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak ve Örnekköy Mezarlığı'na defnedilecek.Bir oğlu vardıKadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Özlem Gültekin 2019 yılında Erhan Çelik ile nikah masasına oturmuştu. Gültekin, 2020 senesinde de oğlu Ali Boran'ı kucağına almıştı. Fikir ayrılıkları yaşayan çift, boşanma davası açmıştı.

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doktor, özlem gültekin, kalp krizi