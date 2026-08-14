https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/erhan-celikin-bosanma-asamasinda-oldugu-esi-doktor-ozlem-gultekin-hayatini-kaybetti-1108005602.html
Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi doktor Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi doktor Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Spiker Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Op. Dr. Özlem Gültekin yaşamını yitirdi. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T12:31+0300
2026-08-14T12:31+0300
2026-08-14T12:31+0300
türki̇ye
doktor
özlem gültekin
kalp krizi
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Spiker Erhan Çelik'in 2019'da evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu ortaya çıktığı eşi Op. Dr. Özlem Gültekin hayatını kaybetti. Acı haber, 48 yaşında olduğu bilinen Gültekin'in sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından duyuruldu'Sonsuza dek bizimle'Gültekin'in kliniğinden yapılan paylaşımda "Onlarca kadının&annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin'i kaybettik. Hayatın Öz'ü sonsuza dek bizimle. Başımız sağ olsun..." ifadeleri yer aldı.Özlem Gültekin'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak ve Örnekköy Mezarlığı'na defnedilecek.Bir oğlu vardıKadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Özlem Gültekin 2019 yılında Erhan Çelik ile nikah masasına oturmuştu. Gültekin, 2020 senesinde de oğlu Ali Boran'ı kucağına almıştı. Fikir ayrılıkları yaşayan çift, boşanma davası açmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/bas-donmesi-sikayetiyle-gittigi-hastanede-ogrendi-turkiyede-bir-ilk-dunyada-68inci-vaka-olarak-1107843362.html
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doktor, özlem gültekin, kalp krizi
doktor, özlem gültekin, kalp krizi
Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi doktor Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Spiker Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Op. Dr. Özlem Gültekin yaşamını yitirdi.
Spiker Erhan Çelik'in 2019'da evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu ortaya çıktığı eşi Op. Dr. Özlem Gültekin hayatını kaybetti. Acı haber, 48 yaşında olduğu bilinen Gültekin'in sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından duyuruldu
Gültekin'in kliniğinden yapılan paylaşımda "Onlarca kadının&annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin'i kaybettik. Hayatın Öz'ü sonsuza dek bizimle. Başımız sağ olsun..." ifadeleri yer aldı.
Özlem Gültekin'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak ve Örnekköy Mezarlığı'na defnedilecek.
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Özlem Gültekin 2019 yılında Erhan Çelik ile nikah masasına oturmuştu. Gültekin, 2020 senesinde de oğlu Ali Boran'ı kucağına almıştı. Fikir ayrılıkları yaşayan çift, boşanma davası açmıştı.