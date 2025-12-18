Ünlülere uyuşturucu soruşturması: İrem Sak, Danla Biliç, Senna Yıldız ve Aleyna Tilki gözaltına alındı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/unlulere-uyusturucu-sorusturmasi-aleyna-tilki-danla-bilic-ve-irem-saka-gozalti-karari-1101901887.html
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında Jandarma tarafından yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak'ın da bulunduğu 7... 18.12.2025
08:24 18.12.2025 (güncellendi: 09:00 18.12.2025)
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamda, İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında kullanmak için 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından' gözaltı kararı verildiği açıklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı.
3 isim için arama çalışmaları sürüyor
Adreslerinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü'yü arama çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildiği açıklandı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin de bulunduğu 7 kişinin test sonuçları pozitif çıkmıştı. Soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmelerinin ardından 11 Aralık'ta tutuklanmıştı.
Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından son olarak 17 Aralık Çarşamba günü spiker Ela Rümeysa Cebeci de tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar da tutuklanmıştı. Yaşar, cezaevinden getirildiği adliyede etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. Sercan Yaşar, verdiği ifadelerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.