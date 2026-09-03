https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/hava-savunma-sistemlerinin-uretim-hizini-artirmak-onemli-stratejik-tesislerinin-guvenligi-acisindan-1108475353.html
‘Hava savunma sistemlerinin üretim hızını artırmak, önemli stratejik tesislerinin güvenliği açısından önemli’
‘Hava savunma sistemlerinin üretim hızını artırmak, önemli stratejik tesislerinin güvenliği açısından önemli’
Sputnik Türkiye
Rus askeri analist Korotçenko, hava ve füze savunma teçhizatının tüm yelpazesinin üretim hızının artırılması gerektiğine dikkat çekerek bu silahların katmanlı... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T16:26+0300
2026-09-03T16:26+0300
2026-09-03T16:26+0300
görüş
rusya
i̇gor korotçenko
uzman
yorum
vladimir putin
ulusal savunma (natsionalnaya oborona) dergisi
sputnik
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rus Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Rus lider Vladimir Putin'in depo altyapısına yönelik saldırıları önlemek için hava savunmasının güçlendirilmesi gerektiği yönündeki açıklamasını Sputnik’e yorumladı."Öncelikle, hava ve füze savunma teçhizatının tüm yelpazesinin üretim hızının artırılması gerekiyor. Kısa menzilli hava savunma sistemleri için bu, Pantsir sisteminin çeşitli modifikasyonlarının yanı sıra Top-M2 uçaksavar füze sisteminin üretiminin artırılması anlamına gelir" diyen Korotçenko, orta menzilli sistemlerde Buk-M3, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan çeşitli tipteki seyir füzeleri ve taktik füzeler gibi en karmaşık hedeflerden gelen saldırıları püskürtmede de dahil olmak üzere son derece etkili olduğunu kanıtladığını vurguladı.Korotçenko, "Uzun menzilli sistemler içinse S-400 sisteminin yanı sıra S-300V4 sisteminin de üretim yelpazesinin genişletilmesi anlamına geliyor" diye konuştu.Bu ekipman yelpazesinin tamamının katmanlı bir hava savunma sistemi oluşturmayı mümkün kıldığını, bu nedenle üretim oranlarının artırılmasının hem ülke topraklarının hem de petrol ve doğalgaz üretim ve işleme tesisleri gibi en önemli stratejik tesislerin korunması için son derece önemli olduğunu vurgulayan Korotçenko, şöyle devam etti:Aynı zamanda, öncelikle Ukrayna'nın uzun menzilli, uçak tipi İHA'larının (Lyutıy sınıfı ve benzerleri) imhasını sağlayacak yeni çözümlerin kullanılmasına açık ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Korotçenko, "Örneğin, ZU-23 uçaksavar sistemlerinin yeni gerçeklere uyarlanması, lazer menzil ölçer ve televizyon kanalı içeren optik-elektronik istasyonlarla donatılması ve programlanabilir bir mermi patlatma sisteminin kurulması, eski Sovyet topçu sistemlerini, hedefleri tespit edip imha etmeyi garanti eden yüksek hassasiyetli silahlara dönüştürür" diye sözlerini sürdürdü.Rus askeri analist, ayrıca, birçok Rus savunma sanayi kuruluşu ve holdingin, özellikle İHA'lara karşı koymak için proaktif olarak bir dizi ürün geliştirdiğini dile getirerek, "Örneğin, bu ürünler arasında Bison hava hedefleri imha sistemi dikkat çekiyor. Bu sistem geleneksel uçaksavar füze sistemlerinin işini zorlaştıran, alçaktan uçan, küçük boyutlu hava hedeflerini vurmak üzere tasarlandı" vurgusunu yaptı.Ayrıca 7.62 mm’lik PKT makineli tüfeklerin de kullanıldığına dikkat çeken Korotçenk "Sistem, insansız hava araçlarını otomatik olarak tespit ediyor ve üzerlerine kilitleniyor, hedef verilerini makineli tüfek cihazlarına iletiyor. Operatöre sadece imha edip etmemek üzere karar vermek kalıyor" diye konuştu."Son olarak, Pantsir ve Tor-M2 gibi kısa menzilli hava savunma füze sistemleri için özel, kompakt, nispeten ucuz ve seri üretilen güdümlü füzelerin geliştirildiğini belirtmek önemli" diyen uzman, bu füzelerin belirli bir hedefi vurmak için füze tipini seçerek mühimmatın verimli kullanımına olanak tanıdığının altını çizdi:Bununla birlikte önleyici İHA’ların da aktif olarak geliştirildiğini söyleyen Korotçenko, "Bunlar Rusya'ya karşı saldırmak için düşman tarafından kullanılan insansız sistemleri, özellikle düşman insansız hava araçlarını engellemek için doğrudan ordu birliklerinde ve yakın savunma hatlarında kullanılabilir" vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/rus-hava-savunmasi-bir-gunde-rekor-sayida-iha-dusurdu-ordu-birlikleri-iki-yerlesimde-daha-kontrolu-1108037980.html
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rusya, i̇gor korotçenko, uzman, yorum, vladimir putin, ulusal savunma (natsionalnaya oborona) dergisi, sputnik, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna, pantsir, tor-m2, s-400, s-300
rusya, i̇gor korotçenko, uzman, yorum, vladimir putin, ulusal savunma (natsionalnaya oborona) dergisi, sputnik, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna, pantsir, tor-m2, s-400, s-300
‘Hava savunma sistemlerinin üretim hızını artırmak, önemli stratejik tesislerinin güvenliği açısından önemli’
Rus askeri analist Korotçenko, hava ve füze savunma teçhizatının tüm yelpazesinin üretim hızının artırılması gerektiğine dikkat çekerek bu silahların katmanlı bir hava savunma sistemi oluşturmayı mümkün kıldığını, böylece hem ülke toprakları hem de stratejik tesislerin koruma altına alındığını vurguladı.
Rus Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Rus lider Vladimir Putin'in depo altyapısına yönelik saldırıları önlemek için hava savunmasının güçlendirilmesi gerektiği yönündeki açıklamasını Sputnik’e yorumladı.
"Öncelikle, hava ve füze savunma teçhizatının tüm yelpazesinin üretim hızının artırılması gerekiyor. Kısa menzilli hava savunma sistemleri için bu, Pantsir sisteminin çeşitli modifikasyonlarının yanı sıra Top-M2 uçaksavar füze sisteminin üretiminin artırılması anlamına gelir" diyen Korotçenko, orta menzilli sistemlerde Buk-M3, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan çeşitli tipteki seyir füzeleri ve taktik füzeler gibi en karmaşık hedeflerden gelen saldırıları püskürtmede de dahil olmak üzere son derece etkili olduğunu kanıtladığını vurguladı.
Korotçenko, "Uzun menzilli sistemler içinse S-400 sisteminin yanı sıra S-300V4 sisteminin de üretim yelpazesinin genişletilmesi anlamına geliyor" diye konuştu.
Bu ekipman yelpazesinin tamamının katmanlı bir hava savunma sistemi oluşturmayı mümkün kıldığını, bu nedenle üretim oranlarının artırılmasının hem ülke topraklarının hem de petrol ve doğalgaz üretim ve işleme tesisleri gibi en önemli stratejik tesislerin korunması için son derece önemli olduğunu vurgulayan Korotçenko, şöyle devam etti:
Ayrıca, hava savunma sisteminin gözü kulağı olan hava sahası izleme radarlarının yelpazesinin genişletilmesi gerekiyor. Doğal olarak, bu tür silahlar için devlet savunma siparişlerinde yüzde 100 avans ödemesi ve bu yelpazede belirtilen hava savunma ekipmanı üreticilerine diğer öncelikli faydalar ve destek önlemleri sağlanması gibi önlemler de buna dahil.
Aynı zamanda, öncelikle Ukrayna'nın uzun menzilli, uçak tipi İHA'larının (Lyutıy sınıfı ve benzerleri) imhasını sağlayacak yeni çözümlerin kullanılmasına açık ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Korotçenko, "Örneğin, ZU-23 uçaksavar sistemlerinin yeni gerçeklere uyarlanması, lazer menzil ölçer ve televizyon kanalı içeren optik-elektronik istasyonlarla donatılması ve programlanabilir bir mermi patlatma sisteminin kurulması, eski Sovyet topçu sistemlerini, hedefleri tespit edip imha etmeyi garanti eden yüksek hassasiyetli silahlara dönüştürür" diye sözlerini sürdürdü.
Rus askeri analist, ayrıca, birçok Rus savunma sanayi kuruluşu ve holdingin, özellikle İHA'lara karşı koymak için proaktif olarak bir dizi ürün geliştirdiğini dile getirerek, "Örneğin, bu ürünler arasında Bison hava hedefleri imha sistemi dikkat çekiyor. Bu sistem geleneksel uçaksavar füze sistemlerinin işini zorlaştıran, alçaktan uçan, küçük boyutlu hava hedeflerini vurmak üzere tasarlandı" vurgusunu yaptı.
Ayrıca 7.62 mm’lik PKT makineli tüfeklerin de kullanıldığına dikkat çeken Korotçenk "Sistem, insansız hava araçlarını otomatik olarak tespit ediyor ve üzerlerine kilitleniyor, hedef verilerini makineli tüfek cihazlarına iletiyor. Operatöre sadece imha edip etmemek üzere karar vermek kalıyor" diye konuştu.
"Son olarak, Pantsir ve Tor-M2 gibi kısa menzilli hava savunma füze sistemleri için özel, kompakt, nispeten ucuz ve seri üretilen güdümlü füzelerin geliştirildiğini belirtmek önemli" diyen uzman, bu füzelerin belirli bir hedefi vurmak için füze tipini seçerek mühimmatın verimli kullanımına olanak tanıdığının altını çizdi:
Örneğin, küçük boyutlu güdümlü füzeler İHA saldırılarını püskürtmek için kullanılırken, yukarıda bahsedilen türdeki geleneksel kısa menzilli uçaksavar güdümlü füzeler ise düşmanın savaş uçakları veya seyir füzeleri gibi diğer hedefleri düşürmek için kullanılıyor.
Bununla birlikte önleyici İHA’ların da aktif olarak geliştirildiğini söyleyen Korotçenko, "Bunlar Rusya'ya karşı saldırmak için düşman tarafından kullanılan insansız sistemleri, özellikle düşman insansız hava araçlarını engellemek için doğrudan ordu birliklerinde ve yakın savunma hatlarında kullanılabilir" vurgusunu yaptı.