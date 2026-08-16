https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/rus-hava-savunmasi-bir-gunde-rekor-sayida-iha-dusurdu-ordu-birlikleri-iki-yerlesimde-daha-kontrolu-1108037980.html

Rus hava savunması bir günde rekor sayıda İHA düşürdü: Ordu birlikleri iki yerleşimde daha kontrolü ele geçirdi

Rus hava savunması bir günde rekor sayıda İHA düşürdü: Ordu birlikleri iki yerleşimde daha kontrolü ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma kuvvetlerinin son bir günde Ukrayna ordusuna ait 1.478 insansız hava aracı (İHA), 14 güdümlü hava bombası ve 9... 16.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-16T13:04+0300

2026-08-16T13:04+0300

2026-08-16T13:04+0300

ukrayna kri̇zi̇

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus hava savunma kuvvetleri son bir günde rekor sayıda Ukrayna İHA'sı (1.478), 14 güdümlü hava bombası ve 9 Flamingo seyir füzesi önledi.Açıklamaya göre, Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı taarruz eylemleri sonucunda Harkov Bölgesi'nde Kudiyevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Güney Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise, aktif taarruz eylemleri sayesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Perşomaryevka yerleşiminde kontrolü sağladı.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.390 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Rus askerler ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 15 zırhlı savaş aracı ile bir çoklu roketatar sistemi imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/rusyanin-ukraynadaki-harekati-devam-ediyor-uc-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-1107917182.html

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donbass

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, kayıp, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), harkov