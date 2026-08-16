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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/rus-hava-savunmasi-bir-gunde-rekor-sayida-iha-dusurdu-ordu-birlikleri-iki-yerlesimde-daha-kontrolu-1108037980.html
Rus hava savunması bir günde rekor sayıda İHA düşürdü: Ordu birlikleri iki yerleşimde daha kontrolü ele geçirdi
Rus hava savunması bir günde rekor sayıda İHA düşürdü: Ordu birlikleri iki yerleşimde daha kontrolü ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma kuvvetlerinin son bir günde Ukrayna ordusuna ait 1.478 insansız hava aracı (İHA), 14 güdümlü hava bombası ve 9... 16.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-16T13:04+0300
2026-08-16T13:04+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
donbass
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rus silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
kayıp
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus hava savunma kuvvetleri son bir günde rekor sayıda Ukrayna İHA'sı (1.478), 14 güdümlü hava bombası ve 9 Flamingo seyir füzesi önledi.Açıklamaya göre, Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı taarruz eylemleri sonucunda Harkov Bölgesi'nde Kudiyevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Güney Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise, aktif taarruz eylemleri sayesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Perşomaryevka yerleşiminde kontrolü sağladı.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.390 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Rus askerler ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 15 zırhlı savaş aracı ile bir çoklu roketatar sistemi imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/rusyanin-ukraynadaki-harekati-devam-ediyor-uc-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-1107917182.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, kayıp, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), harkov
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, kayıp, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), harkov

Rus hava savunması bir günde rekor sayıda İHA düşürdü: Ordu birlikleri iki yerleşimde daha kontrolü ele geçirdi

13:04 16.08.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma kuvvetlerinin son bir günde Ukrayna ordusuna ait 1.478 insansız hava aracı (İHA), 14 güdümlü hava bombası ve 9 Flamingo seyir füzesi önlediğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus hava savunma kuvvetleri son bir günde rekor sayıda Ukrayna İHA'sı (1.478), 14 güdümlü hava bombası ve 9 Flamingo seyir füzesi önledi.
Açıklamaya göre, Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı taarruz eylemleri sonucunda Harkov Bölgesi'nde Kudiyevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Güney Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise, aktif taarruz eylemleri sayesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Perşomaryevka yerleşiminde kontrolü sağladı.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.390 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Rus askerler ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 15 zırhlı savaş aracı ile bir çoklu roketatar sistemi imha etti.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya’nın Ukrayna’daki harekatı devam ediyor: Üç yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti
11 Ağustos, 12:39
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