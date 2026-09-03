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Fenerbahçe, Talisca'nın sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Talisca'nın sözleşmesini feshetti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca’nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini duyurdu. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T22:53+0300
2026-09-03T22:53+0300
spor
fenerbahçe
anderson talisca
maç
maç yayını
futbol
futbol maçı
transfer
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Fenerbahçe Spor Kulübü, Anderson Talisca'yla yollarını ayırdığını duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/talisca-avusturyada-tarihe-gecti-alex-de-souzayi-asti-1107933469.html
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fenerbahçe, anderson talisca, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, transfer
fenerbahçe, anderson talisca, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, transfer

Fenerbahçe, Talisca'nın sözleşmesini feshetti

22:53 03.09.2026
© Fotoğraf : Fenerbahçe KulübüAnderson Talisca
Anderson Talisca - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© Fotoğraf : Fenerbahçe Kulübü
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Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca’nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini duyurdu.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Anderson Talisca'yla yollarını ayırdığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullandı:
2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Talisca’ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.
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