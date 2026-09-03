https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/fenerbahce-taliscanin-sozlesmesini-feshetti-1108484842.html
Fenerbahçe, Talisca'nın sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Talisca'nın sözleşmesini feshetti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca’nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini duyurdu. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T22:53+0300
2026-09-03T22:53+0300
2026-09-03T22:53+0300
spor
fenerbahçe
anderson talisca
maç
maç yayını
futbol
futbol maçı
transfer
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Fenerbahçe Spor Kulübü, Anderson Talisca'yla yollarını ayırdığını duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/talisca-avusturyada-tarihe-gecti-alex-de-souzayi-asti-1107933469.html
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fenerbahçe, anderson talisca, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, transfer
fenerbahçe, anderson talisca, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, transfer
Fenerbahçe, Talisca'nın sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca’nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini duyurdu.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Anderson Talisca'yla yollarını ayırdığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullandı:
2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Talisca’ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.