https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/talisca-avusturyada-tarihe-gecti-alex-de-souzayi-asti-1107933469.html

Talisca Avusturya'da tarihe geçti: Alex de Souza'yı aştı

Talisca Avusturya'da tarihe geçti: Alex de Souza'yı aştı

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, tur atlayarak play-off'a yükseldi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T07:20+0300

2026-08-12T07:20+0300

2026-08-12T07:20+0300

spor

fenerbahçe

sturm graz

archie brown

anderson talisca

alex de souza

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan ilk maçı 2-0'lık net bir skorla kazanan sarı-lacivertliler, Avusturya'daki mücadeleyi de 1-0 kazanmayı başardı. Toplamda 3-0'lık üstünlük kuran temsilcimiz, adını Devler Ligi play-off turuna yazdırdı.İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan kritik müsabakada dengeyi bozan hamle ikinci yarıda geldi. Maçın 65. dakikasında Archie Brown'un ceza sahasına gönderdiği etkili ortada topla buluşmak isteyen Anderson Talisca, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Alejandro Hernandez tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 66. dakikada topun başına geçen Brezilyalı yıldız, kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.Efsane i̇sim Alex de Souza'yı geride bıraktıKarşılaşmada ağları havalandıran 32 yaşındaki hücum oyuncusu Anderson Talisca, bu golle birlikte Türk futbol tarihine geçen görkemli bir rekorun sahibi oldu. Türk takımlarının Avrupa kupaları tarihindeki en golcü yabancı futbolcusu unvanını taşıyan Alex de Souza'yı (15 gol) geride bırakan Talisca, toplam gol sayısını 16'ya yükselterek zirvenin yeni sahibi oldu.Kariyerinde Türkiye formasıyla Avrupa kulvarında Fenerbahçe bünyesinde 9, Beşiktaş döneminde ise 7 gole imza atan tecrübeli futbolcu, bu sezonki form grafiğiyle de göz dolduruyor. Şampiyonlar Ligi elemelerinde çıktığı 4 maçın tamamında fileleri havalandırmayı başaran yetenekli oyuncu, 4 maçta 4 gol istatistiği yakalayarak sarı-lacivertlilerin play-off yolculuğunda en büyük mimarlarından biri haline geldi.

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fenerbahçe, sturm graz, archie brown, anderson talisca, alex de souza