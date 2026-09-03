https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/bakan-uraloglu-elektrikli-arac-sayimiz-2026nin-ilk-yarisi-itibariyla-450-bini-asti-1108477997.html
Bakan Uraloğlu: Elektrikli araç sayımız 2026'nın ilk yarısı itibarıyla 450 bini aştı
Bakan Uraloğlu: Elektrikli araç sayımız 2026'nın ilk yarısı itibarıyla 450 bini aştı
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de elektrikli araç sayısının 2026’nın ilk yarısı itibarıyla 450 bini geçtiğini, şarj soketi sayısının... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T17:34+0300
2026-09-03T17:34+0300
2026-09-03T17:34+0300
türki̇ye
abdulkadir uraloğlu
ulaştırma bakanlığı
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
elektrikli otomobil
elektrikli araç
elektrikli motosiklet
elektrikli otobüs
elektrikli bisiklet
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun’da düzenlenen Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları Samsun Çalıştayı Sonuç Konferansı’nda konuştu.Elektrikli araçların temiz enerjiye geçiş açısından önemine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/bakan-uraloglu-48-saatte-tum-turkiyeyi-gezecegiz-1107020339.html
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abdulkadir uraloğlu, ulaştırma bakanlığı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, elektrikli otomobil, elektrikli araç, elektrikli motosiklet, elektrikli otobüs, elektrikli bisiklet
abdulkadir uraloğlu, ulaştırma bakanlığı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, elektrikli otomobil, elektrikli araç, elektrikli motosiklet, elektrikli otobüs, elektrikli bisiklet
Bakan Uraloğlu: Elektrikli araç sayımız 2026'nın ilk yarısı itibarıyla 450 bini aştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de elektrikli araç sayısının 2026’nın ilk yarısı itibarıyla 450 bini geçtiğini, şarj soketi sayısının ise yaklaşık 47 bine ulaştığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun’da düzenlenen Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları Samsun Çalıştayı Sonuç Konferansı’nda konuştu.
Elektrikli araçların temiz enerjiye geçiş açısından önemine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
Elektrikli araç sayımız 2026'nın ilk yarısı itibarıyla 450 bini aştı, şarj soket sayımız yaklaşık 47 bine ulaştı. Soket başına düşen araç sayısı bakımından Avrupa'da lider durumda olduğumuzu belirtmek isterim. Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi Yazılım Platformumuzu Hasdal-İstanbul Havalimanı 5G koridorunda devreye aldık. Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için kara yolu ağlarımızdaki fiber optik altyapımızı da 20 bin kilometreye çıkaracağız.