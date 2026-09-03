https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/bakan-uraloglu-elektrikli-arac-sayimiz-2026nin-ilk-yarisi-itibariyla-450-bini-asti-1108477997.html

Bakan Uraloğlu: Elektrikli araç sayımız 2026'nın ilk yarısı itibarıyla 450 bini aştı

Bakan Uraloğlu: Elektrikli araç sayımız 2026'nın ilk yarısı itibarıyla 450 bini aştı

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de elektrikli araç sayısının 2026’nın ilk yarısı itibarıyla 450 bini geçtiğini, şarj soketi sayısının... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T17:34+0300

2026-09-03T17:34+0300

2026-09-03T17:34+0300

türki̇ye

abdulkadir uraloğlu

ulaştırma bakanlığı

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

elektrikli otomobil

elektrikli araç

elektrikli motosiklet

elektrikli otobüs

elektrikli bisiklet

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun’da düzenlenen Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları Samsun Çalıştayı Sonuç Konferansı’nda konuştu.Elektrikli araçların temiz enerjiye geçiş açısından önemine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/bakan-uraloglu-48-saatte-tum-turkiyeyi-gezecegiz-1107020339.html

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