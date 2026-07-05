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Bakan Uraloğlu: 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz
Bakan Uraloğlu: 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hayata geçirilecek yatırımlarla 2053 yılında hızlı tren ağı sayesinde 48 saatte tüm Türkiye'nin demir yoluyla... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
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hızlı tren
yüksek hızlı tren (yht)
hızlı tren hattı
tren
tren istasyonu
ulaştırma bakanlığı
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu yatırımlarına ilişkin hedeflerini paylaştı.Son 24 yılda ulaştırma ve altyapı alanına 355 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, demir yollarının da bu süreçte öncelikli devlet politikalarından biri haline geldiğini söyledi.2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu ağının bugün 14 bin kilometreye yaklaştığını aktaran Bakan Uraloğlu, bunun 2 bin 251 kilometresini yüksek hızlı tren hatlarının oluşturduğunu kaydetti.Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hatlarında çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek yeni demir yolu bağlantısının da devam eden önemli projeler arasında yer aldığını söyledi.2028 yılına kadar demir yolu ağını 17 bin 287 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 590 kilometreye ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
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türkiye, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht), hızlı tren hattı, tren, tren istasyonu, ulaştırma bakanlığı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı
türkiye, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht), hızlı tren hattı, tren, tren istasyonu, ulaştırma bakanlığı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı

Bakan Uraloğlu: 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz

16:32 05.07.2026
© AA / Salaheddin MohamadUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
© AA / Salaheddin Mohamad
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hayata geçirilecek yatırımlarla 2053 yılında hızlı tren ağı sayesinde 48 saatte tüm Türkiye'nin demir yoluyla dolaşılabilir hale gelmesinin amaçlandığını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu yatırımlarına ilişkin hedeflerini paylaştı.
Son 24 yılda ulaştırma ve altyapı alanına 355 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, demir yollarının da bu süreçte öncelikli devlet politikalarından biri haline geldiğini söyledi.
2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu ağının bugün 14 bin kilometreye yaklaştığını aktaran Bakan Uraloğlu, bunun 2 bin 251 kilometresini yüksek hızlı tren hatlarının oluşturduğunu kaydetti.
Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hatlarında çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek yeni demir yolu bağlantısının da devam eden önemli projeler arasında yer aldığını söyledi.
2028 yılına kadar demir yolu ağını 17 bin 287 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 590 kilometreye ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
Halen 4 bin 164 kilometrelik hatta yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükselteceğiz. 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz.
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