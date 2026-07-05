https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/bakan-uraloglu-48-saatte-tum-turkiyeyi-gezecegiz-1107020339.html

Bakan Uraloğlu: 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz

Bakan Uraloğlu: 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hayata geçirilecek yatırımlarla 2053 yılında hızlı tren ağı sayesinde 48 saatte tüm Türkiye'nin demir yoluyla... 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T16:32+0300

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türki̇ye

türkiye

hızlı tren

yüksek hızlı tren (yht)

hızlı tren hattı

tren

tren istasyonu

ulaştırma bakanlığı

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu yatırımlarına ilişkin hedeflerini paylaştı.Son 24 yılda ulaştırma ve altyapı alanına 355 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, demir yollarının da bu süreçte öncelikli devlet politikalarından biri haline geldiğini söyledi.2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu ağının bugün 14 bin kilometreye yaklaştığını aktaran Bakan Uraloğlu, bunun 2 bin 251 kilometresini yüksek hızlı tren hatlarının oluşturduğunu kaydetti.Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hatlarında çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek yeni demir yolu bağlantısının da devam eden önemli projeler arasında yer aldığını söyledi.2028 yılına kadar demir yolu ağını 17 bin 287 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 590 kilometreye ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

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