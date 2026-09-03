https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/ahmet-davutoglu-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1108459111.html
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle feshedilen... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T11:07+0300
2026-09-03T11:07+0300
2026-09-03T11:13+0300
türki̇ye
ankara
cumhuriyet başsavcılığı
gelecek partisi
soruşturma
ahmet davutoğlu
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Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.Soruşturma sebebi ne?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanal medyada yer alan paylaşımlarındaki ifadeleri nedeniyle, feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında TCK’nın 299/1. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-ifade-veren-ertugrul-ozkok-asla-aklimin-ucundan-dahi-gecmeyecek-1107823553.html
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ankara, cumhuriyet başsavcılığı, gelecek partisi, soruşturma, ahmet davutoğlu
ankara, cumhuriyet başsavcılığı, gelecek partisi, soruşturma, ahmet davutoğlu
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
11:07 03.09.2026 (güncellendi: 11:13 03.09.2026)
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında TCK’nın 299/1. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanal medyada yer alan paylaşımlarındaki ifadeleri nedeniyle, feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında TCK’nın 299/1. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.