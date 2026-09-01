https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/tir-dorsesinde-yakalanan-arif-kocabiyik-nereye-kacacaktin-sorusunu-yanitladi-1108394989.html
Tır dorsesinde yakalanan Arif Kocabıyık 'Nereye kaçacaktın' sorusunu yanıtladı
Tır dorsesinde yakalanan Arif Kocabıyık 'Nereye kaçacaktın' sorusunu yanıtladı
Sputnik Türkiye
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Arif Kocabıyık ve tır şoförü M. A. adliyeye sevk edildi... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T11:17+0300
2026-09-01T11:17+0300
2026-09-01T11:17+0300
türki̇ye
arif kocabıyık
tır şöförü
kaçak
youtube
adliye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1f/1108384617_6:0:1174:657_1920x0_80_0_0_9d5692f5b70b199726c0d1a8df6e41a4.jpg
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Arif Kocabıyık ve tır şoförü M. A. adliyeye sevk edildi.Gözaltı işlemleri tamamlanan zanlılar, Gümrük Muhafaza ekiplerince adliyeye getirildi.Gazetecilerin "Nereye kaçacaktın?" sorusuna Kocabıyık, "Anamur" diye yanıt verdi. Kocabıyık ve şoför M.A. sorgu için savcılığa götürüldü.Tır dorsesi altında yakalanmıştıEdirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, dün Kapıkule Gümrük Sahası'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 plakalı tırda arama ve kontrol yapılmış, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünde, tırın dorsesinin altında gizlenen iki kişi tespit edilmişti.Yakalanan kişilerin Arif Kocabıyık ile İran uyruklu S. P. S. olduğu belirlenmişti. Kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlenmişti.Bulgaristan'a kaçıyorduHakkındaki tedbirin devam ettiği belirlenen Kocabıyık'ın, Bulgaristan'a geçmek amacıyla tır dorsesinin altına gizlendiği değerlendirilmiş, olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatılmıştı. Kocabıyık ile tır sürücüsü M. A. gözaltına alınmıştı.Yabancı uyruklu kişi ise İl Göç İdaresine teslim edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/arif-kocabiyik-tir-dorsesinin-altinda-yurt-disina-kacarken-yakalandi-1108384291.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1f/1108384617_152:0:1028:657_1920x0_80_0_0_4b66c6b865e1098d544769d498a5de2b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
arif kocabıyık, tır şöförü, kaçak, youtube, adliye
arif kocabıyık, tır şöförü, kaçak, youtube, adliye
Tır dorsesinde yakalanan Arif Kocabıyık 'Nereye kaçacaktın' sorusunu yanıtladı
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Arif Kocabıyık ve tır şoförü M. A. adliyeye sevk edildi. Kocabıyık "Nereye kaçacaktın?" sorusuna Kocabıyık, "Anamur" diye yanıt verdi.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Arif Kocabıyık
ve tır şoförü M. A. adliyeye sevk edildi.
Gözaltı işlemleri tamamlanan zanlılar, Gümrük Muhafaza ekiplerince adliyeye getirildi.
Tır dorsesi altında yakalanmıştı
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, dün Kapıkule Gümrük Sahası'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 plakalı tırda arama ve kontrol yapılmış, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünde, tırın dorsesinin altında gizlenen iki kişi tespit edilmişti.
Yakalanan kişilerin Arif Kocabıyık ile İran uyruklu S. P. S. olduğu belirlenmişti. Kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlenmişti.
Hakkındaki tedbirin devam ettiği belirlenen Kocabıyık'ın, Bulgaristan'a geçmek amacıyla tır dorsesinin altına gizlendiği değerlendirilmiş, olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatılmıştı. Kocabıyık ile tır sürücüsü M. A. gözaltına alınmıştı.
Yabancı uyruklu kişi ise İl Göç İdaresine teslim edilmişti.