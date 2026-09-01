https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/tir-dorsesinde-yakalanan-arif-kocabiyik-nereye-kacacaktin-sorusunu-yanitladi-1108394989.html

Tır dorsesinde yakalanan Arif Kocabıyık 'Nereye kaçacaktın' sorusunu yanıtladı

Tır dorsesinde yakalanan Arif Kocabıyık 'Nereye kaçacaktın' sorusunu yanıtladı

Sputnik Türkiye

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Arif Kocabıyık ve tır şoförü M. A. adliyeye sevk edildi... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

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arif kocabıyık

tır şöförü

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Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Arif Kocabıyık ve tır şoförü M. A. adliyeye sevk edildi.Gözaltı işlemleri tamamlanan zanlılar, Gümrük Muhafaza ekiplerince adliyeye getirildi.Gazetecilerin "Nereye kaçacaktın?" sorusuna Kocabıyık, "Anamur" diye yanıt verdi. Kocabıyık ve şoför M.A. sorgu için savcılığa götürüldü.Tır dorsesi altında yakalanmıştıEdirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, dün Kapıkule Gümrük Sahası'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 plakalı tırda arama ve kontrol yapılmış, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünde, tırın dorsesinin altında gizlenen iki kişi tespit edilmişti.Yakalanan kişilerin Arif Kocabıyık ile İran uyruklu S. P. S. olduğu belirlenmişti. Kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlenmişti.Bulgaristan'a kaçıyorduHakkındaki tedbirin devam ettiği belirlenen Kocabıyık'ın, Bulgaristan'a geçmek amacıyla tır dorsesinin altına gizlendiği değerlendirilmiş, olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatılmıştı. Kocabıyık ile tır sürücüsü M. A. gözaltına alınmıştı.Yabancı uyruklu kişi ise İl Göç İdaresine teslim edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/arif-kocabiyik-tir-dorsesinin-altinda-yurt-disina-kacarken-yakalandi-1108384291.html

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arif kocabıyık, tır şöförü, kaçak, youtube, adliye