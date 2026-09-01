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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/tir-dorsesinde-yakalanan-arif-kocabiyik-nereye-kacacaktin-sorusunu-yanitladi-1108394989.html
Tır dorsesinde yakalanan Arif Kocabıyık 'Nereye kaçacaktın' sorusunu yanıtladı
Tır dorsesinde yakalanan Arif Kocabıyık 'Nereye kaçacaktın' sorusunu yanıtladı
Sputnik Türkiye
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Arif Kocabıyık ve tır şoförü M. A. adliyeye sevk edildi... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T11:17+0300
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arif kocabıyık
tır şöförü
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Arif Kocabıyık ve tır şoförü M. A. adliyeye sevk edildi.Gözaltı işlemleri tamamlanan zanlılar, Gümrük Muhafaza ekiplerince adliyeye getirildi.Gazetecilerin "Nereye kaçacaktın?" sorusuna Kocabıyık, "Anamur" diye yanıt verdi. Kocabıyık ve şoför M.A. sorgu için savcılığa götürüldü.Tır dorsesi altında yakalanmıştıEdirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, dün Kapıkule Gümrük Sahası'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 plakalı tırda arama ve kontrol yapılmış, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünde, tırın dorsesinin altında gizlenen iki kişi tespit edilmişti.Yakalanan kişilerin Arif Kocabıyık ile İran uyruklu S. P. S. olduğu belirlenmişti. Kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlenmişti.Bulgaristan'a kaçıyorduHakkındaki tedbirin devam ettiği belirlenen Kocabıyık'ın, Bulgaristan'a geçmek amacıyla tır dorsesinin altına gizlendiği değerlendirilmiş, olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatılmıştı. Kocabıyık ile tır sürücüsü M. A. gözaltına alınmıştı.Yabancı uyruklu kişi ise İl Göç İdaresine teslim edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/arif-kocabiyik-tir-dorsesinin-altinda-yurt-disina-kacarken-yakalandi-1108384291.html
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arif kocabıyık, tır şöförü, kaçak, youtube, adliye
arif kocabıyık, tır şöförü, kaçak, youtube, adliye

Tır dorsesinde yakalanan Arif Kocabıyık 'Nereye kaçacaktın' sorusunu yanıtladı

11:17 01.09.2026
© AA / AAArif Kocabıyık
Arif Kocabıyık - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
© AA / AA
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Arif Kocabıyık ve tır şoförü M. A. adliyeye sevk edildi. Kocabıyık "Nereye kaçacaktın?" sorusuna Kocabıyık, "Anamur" diye yanıt verdi.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Arif Kocabıyık ve tır şoförü M. A. adliyeye sevk edildi.
Gözaltı işlemleri tamamlanan zanlılar, Gümrük Muhafaza ekiplerince adliyeye getirildi.
Gazetecilerin "Nereye kaçacaktın?" sorusuna Kocabıyık, "Anamur" diye yanıt verdi. Kocabıyık ve şoför M.A. sorgu için savcılığa götürüldü.

Tır dorsesi altında yakalanmıştı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, dün Kapıkule Gümrük Sahası'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 plakalı tırda arama ve kontrol yapılmış, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünde, tırın dorsesinin altında gizlenen iki kişi tespit edilmişti.
Yakalanan kişilerin Arif Kocabıyık ile İran uyruklu S. P. S. olduğu belirlenmişti. Kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlenmişti.
© AAEdirne'de hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık, tırın dorsesinin altına gizlenerek Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı.
Edirne'de hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık, tırın dorsesinin altına gizlenerek Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
Edirne'de hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık, tırın dorsesinin altına gizlenerek Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı.
© AA

Bulgaristan'a kaçıyordu

Hakkındaki tedbirin devam ettiği belirlenen Kocabıyık'ın, Bulgaristan'a geçmek amacıyla tır dorsesinin altına gizlendiği değerlendirilmiş, olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatılmıştı. Kocabıyık ile tır sürücüsü M. A. gözaltına alınmıştı.
Yabancı uyruklu kişi ise İl Göç İdaresine teslim edilmişti.
Arif Kocabıyık - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
TÜRKİYE
Arif Kocabıyık, TIR dorsesinin altında yurt dışına kaçarken yakalandı
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