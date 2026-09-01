https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/gazeteci-kemal-ozturk-ifade-verdi-1108416064.html
Gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi
Gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi
Sputnik Türkiye
Gazeteci Kemal Öztürk, Samandağ Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek ifade verdi. 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T22:16+0300
2026-09-01T22:16+0300
2026-09-01T22:16+0300
türki̇ye
kemal öztürk
gazete
hakaret
halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
adliye
alevi
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Gazeteci Kemal Öztürk, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.Hakkındaki katliam çağrısı yaptığı iddialarını reddeden Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/gazeteci-kemal-ozturk-hakkinda-gozalti-karari-1108383242.html
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kemal öztürk, gazete, hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, adliye, alevi
kemal öztürk, gazete, hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, adliye, alevi
Gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi
Gazeteci Kemal Öztürk, Samandağ Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek ifade verdi.
Gazeteci Kemal Öztürk, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.
Hakkındaki katliam çağrısı yaptığı iddialarını reddeden Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
Bugün Samandağ Cumhuriyet Savcılığı’nın talebi üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek ifademi verdim. İfademde, 30 yıllık gazetecilik hayatımda hiçbir zaman şiddeti savunan, halkı kin ve nefrete sevk eden tek satır cümlem olmadığını, söz konusu konuşmamda şiddet ve çatışma isteyenlere karşı Suriye devletinin aklı selimle davrandığını anlattığımı söyledim. Buna rağmen, art niyetli çevrelerin sözlerimi çarpıtarak başlattığı kampanya nedeniyle durumu yanlış anlayan, üzülen, travmaları tetiklenen iyi niyetli Alevi, Nusayri kardeşlerim varsa onlardan da özür dilediğimi söyledim. Katliam çağrısı yaptığım iddialarını şiddetle reddettim ve adliyeden ayrıldım.