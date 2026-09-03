https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/adanada-beton-mikseri-yayaya-carpti-1-olu-1108448123.html

Adana’da beton mikseri yayaya çarptı: 1 ölü

Adana’da beton mikseri yayaya çarptı: 1 ölü

Sputnik Türkiye

Adana’nın Seyhan ilçesinde beton mikserinin çarptığı kişi, olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T00:14+0300

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Yenibaraj Mahallesi 68046. Sokak’ta Abdulhekim T. yönetimindeki beton mikseri, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiye çarptı.İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yeri incelemesinin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/yayayi-darp-eden-surucunun-ehliyeti-daimi-olarak-iptal-edildi-1108447626.html

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Sputnik Türkiye

adana, adana büyükşehir belediyesi, adana barosu, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, trafik kazası