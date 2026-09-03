https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/adanada-beton-mikseri-yayaya-carpti-1-olu-1108448123.html
Adana’da beton mikseri yayaya çarptı: 1 ölü
Adana’da beton mikseri yayaya çarptı: 1 ölü
Sputnik Türkiye
Adana’nın Seyhan ilçesinde beton mikserinin çarptığı kişi, olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T00:14+0300
2026-09-03T00:14+0300
2026-09-03T00:14+0300
türki̇ye
adana
adana büyükşehir belediyesi
adana barosu
adana emniyet müdürlüğü
adana valiliği
adana cumhuriyet başsavcılığı
trafik kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108447962_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_da767e8bb0918cf28ed9849bbf0b2fe6.jpg
Yenibaraj Mahallesi 68046. Sokak’ta Abdulhekim T. yönetimindeki beton mikseri, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiye çarptı.İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yeri incelemesinin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/yayayi-darp-eden-surucunun-ehliyeti-daimi-olarak-iptal-edildi-1108447626.html
türki̇ye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108447962_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87dcf588edf1fb078578f0597b35a91e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
adana, adana büyükşehir belediyesi, adana barosu, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, trafik kazası
adana, adana büyükşehir belediyesi, adana barosu, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, trafik kazası
Adana’da beton mikseri yayaya çarptı: 1 ölü
Adana’nın Seyhan ilçesinde beton mikserinin çarptığı kişi, olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yenibaraj Mahallesi 68046. Sokak’ta Abdulhekim T. yönetimindeki beton mikseri, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.