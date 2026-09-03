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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/adanada-beton-mikseri-yayaya-carpti-1-olu-1108448123.html
Adana’da beton mikseri yayaya çarptı: 1 ölü
Adana’da beton mikseri yayaya çarptı: 1 ölü
Sputnik Türkiye
Adana’nın Seyhan ilçesinde beton mikserinin çarptığı kişi, olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
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Yenibaraj Mahallesi 68046. Sokak’ta Abdulhekim T. yönetimindeki beton mikseri, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiye çarptı.İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yeri incelemesinin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/yayayi-darp-eden-surucunun-ehliyeti-daimi-olarak-iptal-edildi-1108447626.html
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adana, adana büyükşehir belediyesi, adana barosu, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, trafik kazası
adana, adana büyükşehir belediyesi, adana barosu, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, trafik kazası

Adana’da beton mikseri yayaya çarptı: 1 ölü

00:14 03.09.2026
© AA / Eren BozkurtAdana'da beton mikserinin çarptığı kişi yaşamını yitirdi
Adana'da beton mikserinin çarptığı kişi yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© AA / Eren Bozkurt
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Adana’nın Seyhan ilçesinde beton mikserinin çarptığı kişi, olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yenibaraj Mahallesi 68046. Sokak’ta Abdulhekim T. yönetimindeki beton mikseri, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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