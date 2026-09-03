Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/yayayi-darp-eden-surucunun-ehliyeti-daimi-olarak-iptal-edildi-1108447626.html
Yayayı darp eden sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
Yayayı darp eden sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
Sputnik Türkiye
Zeytinburnu'nda yaya geçidinden geçen bir adamı darp eden sürücünün ehliyeti iptal edildi. Aynı zamanda sürücüye 185 bin TL para cezası verildi. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T00:07+0300
2026-09-03T00:07+0300
türki̇ye
türkiye
yaya geçidi
darp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108447736_0:52:1472:880_1920x0_80_0_0_5d0c67ba16122fc4e230f9a3f2515fe9.png
İstanbul Zeytinburnu'nda Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde yaya geçidini kullanan bir kişi ile o esnada seyir halinde olan otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.Tartışma sonrası aracından inen sürücü yayayı darp etti.Darp edilen kişinin şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.Yapılan çalışma sonucunda kimliği belirlenen sürücü 32 yaşındaki İ.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.Araç sürücüsüne, "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak" maddelerinden 185 bin 662 lira para cezası kesildi.Serbest bırakıldıİ.B.'nin ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.Gözaltı işlemleri tamamlanan araç sürücüsü, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/muteahhitten-200-bin-euro-rusvet-istedi-iddiasi-chpli-belediye-meclis-uyesi-tutuklandi-1108444824.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108447736_115:0:1358:932_1920x0_80_0_0_fc788bd4cd1a6a820d06c21f570365f7.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, yaya geçidi, darp
türkiye, yaya geçidi, darp

Yayayı darp eden sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi

00:07 03.09.2026
© AAZeytinburnu'nda yayayı darbeden sürücünün ehliyeti iptal edildi
Zeytinburnu'nda yayayı darbeden sürücünün ehliyeti iptal edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© AA
Abone ol
Zeytinburnu'nda yaya geçidinden geçen bir adamı darp eden sürücünün ehliyeti iptal edildi. Aynı zamanda sürücüye 185 bin TL para cezası verildi.
İstanbul Zeytinburnu'nda Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde yaya geçidini kullanan bir kişi ile o esnada seyir halinde olan otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Tartışma sonrası aracından inen sürücü yayayı darp etti.
Darp edilen kişinin şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Yapılan çalışma sonucunda kimliği belirlenen sürücü 32 yaşındaki İ.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Araç sürücüsüne, "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak" maddelerinden 185 bin 662 lira para cezası kesildi.

Serbest bırakıldı

İ.B.'nin ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.
Gözaltı işlemleri tamamlanan araç sürücüsü, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.
Edirne Belediyesi'nin CHP’li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı Engin Yağcılar, bir müteahhitten rüşvet istediği iddiasıyla tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
TÜRKİYE
'Müteahhitten 200 bin euro rüşvet istedi' iddiası: CHP'li belediye meclis üyesi tutuklandı
Dün, 20:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала