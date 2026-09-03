https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/yayayi-darp-eden-surucunun-ehliyeti-daimi-olarak-iptal-edildi-1108447626.html

Yayayı darp eden sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi

Yayayı darp eden sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi

Sputnik Türkiye

Zeytinburnu'nda yaya geçidinden geçen bir adamı darp eden sürücünün ehliyeti iptal edildi. Aynı zamanda sürücüye 185 bin TL para cezası verildi. 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T00:07+0300

2026-09-03T00:07+0300

2026-09-03T00:07+0300

türki̇ye

türkiye

yaya geçidi

darp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108447736_0:52:1472:880_1920x0_80_0_0_5d0c67ba16122fc4e230f9a3f2515fe9.png

İstanbul Zeytinburnu'nda Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde yaya geçidini kullanan bir kişi ile o esnada seyir halinde olan otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.Tartışma sonrası aracından inen sürücü yayayı darp etti.Darp edilen kişinin şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.Yapılan çalışma sonucunda kimliği belirlenen sürücü 32 yaşındaki İ.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.Araç sürücüsüne, "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak" maddelerinden 185 bin 662 lira para cezası kesildi.Serbest bırakıldıİ.B.'nin ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.Gözaltı işlemleri tamamlanan araç sürücüsü, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/muteahhitten-200-bin-euro-rusvet-istedi-iddiasi-chpli-belediye-meclis-uyesi-tutuklandi-1108444824.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, yaya geçidi, darp