https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/yayayi-darp-eden-surucunun-ehliyeti-daimi-olarak-iptal-edildi-1108447626.html
Yayayı darp eden sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
Yayayı darp eden sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
Sputnik Türkiye
Zeytinburnu'nda yaya geçidinden geçen bir adamı darp eden sürücünün ehliyeti iptal edildi. Aynı zamanda sürücüye 185 bin TL para cezası verildi. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Zeytinburnu'nda Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde yaya geçidini kullanan bir kişi ile o esnada seyir halinde olan otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.Tartışma sonrası aracından inen sürücü yayayı darp etti.Darp edilen kişinin şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.Yapılan çalışma sonucunda kimliği belirlenen sürücü 32 yaşındaki İ.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.Araç sürücüsüne, "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak" maddelerinden 185 bin 662 lira para cezası kesildi.Serbest bırakıldıİ.B.'nin ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.Gözaltı işlemleri tamamlanan araç sürücüsü, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/muteahhitten-200-bin-euro-rusvet-istedi-iddiasi-chpli-belediye-meclis-uyesi-tutuklandi-1108444824.html
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türkiye, yaya geçidi, darp
türkiye, yaya geçidi, darp
Yayayı darp eden sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
Zeytinburnu'nda yaya geçidinden geçen bir adamı darp eden sürücünün ehliyeti iptal edildi. Aynı zamanda sürücüye 185 bin TL para cezası verildi.
İstanbul Zeytinburnu'nda Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde yaya geçidini kullanan bir kişi ile o esnada seyir halinde olan otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Tartışma sonrası aracından inen sürücü yayayı darp etti.
Darp edilen kişinin şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Yapılan çalışma sonucunda kimliği belirlenen sürücü 32 yaşındaki İ.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Araç sürücüsüne, "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak" maddelerinden 185 bin 662 lira para cezası kesildi.
İ.B.'nin ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.
Gözaltı işlemleri tamamlanan araç sürücüsü, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.