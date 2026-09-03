https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/abdli-senatorden-israil-itirafi-suc-ortakligina-son-verin-1108467443.html

ABD'li senatörden İsrail itirafı: Suç ortaklığına son verin

ABD'li senatörden İsrail itirafı: Suç ortaklığına son verin

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Gazze'deki Filistinlileri sürgün planının iptal edilmediğini ve Trump tarafından sadece "dondurulduğunu" itiraf etmesi... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T13:32+0300

2026-09-03T13:32+0300

2026-09-03T13:32+0300

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İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ne yönelik planları hakkında İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından yapılan son açıklamalar, ABD siyasetinin merkezinde benzeri görülmemiş bir tartışmanın fitilini ateşledi. Katz’ın, Filistinlilerin Gazze topraklarından zorla çıkarılmasına yönelik hazırlanan tartışmalı taslağın masadan kalkmadığını, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yalnızca geçici olarak "dondurulduğunu" ifade etmesi, kapalı kapılar ardında yürütülen gizemli planları gün yüzüne çıkardı.Sürgün planının hala yürürlükte olduğunu gösteren bu resmi itiraf, Kongre kanadında çok sert bir diplomatik kırılmaya yol açtı. İttifak politikalarının perde arkasına ışık tutan gelişme, Washington-Tel Aviv hattında bugüne dek kurulan dengeleri doğrudan sarstı.Senatör Van Hollen'dan çok sert çıkış: 'Hedefi bizzat doğruladılar'İsrail kanadından gelen itiraf niteliğindeki açıklamalara en sert tepkiyi ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin etkili isimlerinden Demokrat Senatör Chris Van Hollen gösterdi. Sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuna seslenen Van Hollen, İsrail yönetiminin gizli ajandasını bizzat itiraf ettiğini vurguladı.Meslektaşı Senatör Jeff Merkley ile birlikte Gazze-Mısır sınır hattına gerçekleştirdikleri inceleme gezisini hatırlatan Van Hollen, o dönem hazırladıkları "Netanyahu Hükümeti, Gazze'deki Filistinlileri Etnik Temizliğe Tabi Tutmak Üzere Bir Plan Uyguluyor" başlıklı kapsamlı raporu anımsattı. Van Hollen, yaptığı açıklamada şu çarpıcı ifadeleri kaydetti:"Şimdi İsrail Savunma Bakanı bu hedefi bizzat doğruluyor. İsrail ile girdiğimiz bu suç ortaklığımıza artık kesin bir son vermeliyiz."Gizli etnik temizlik planı: Sınır hattındaki rapor yeniden gündemdeDemokrat senatörlerin sınır bölgesinde tespit ettiği bulgular, Başbakan Binyamin Netanyahu kabinesinin Gazze'den zorunlu sürgün ve nüfusu boşaltma stratejisini sistematik bir biçimde sahaya sürdüğünü ortaya koyuyordu. Savunma Bakanı Katz'ın açıklamasıyla birlikte, söz konusu politikanın iptal edilmediği ve yalnızca uygun diplomatik konjonktürü beklemek üzere bekletildiği tescillenmiş oldu.İsrail'in yürüttüğü askeri harekatların perde arkasındaki demografik mühendislik planı Amerikan kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, Van Hollen'ın doğrudan "suç ortaklığı" vurgusu yapması, Washington yönetiminin Tel Aviv'e sunduğu kayıtsız şartsız askeri ve siyasi desteğin geleceğine dair soru işaretlerini zirveye taşıdı.

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