Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/abdli-senatorden-israil-itirafi-suc-ortakligina-son-verin-1108467443.html
ABD'li senatörden İsrail itirafı: Suç ortaklığına son verin
ABD'li senatörden İsrail itirafı: Suç ortaklığına son verin
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Gazze'deki Filistinlileri sürgün planının iptal edilmediğini ve Trump tarafından sadece "dondurulduğunu" itiraf etmesi... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T13:32+0300
2026-09-03T13:32+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
i̇srail
abd
gazze
x
van hollen
abd
haberler
chris van hollen
yisrael katz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104061/41/1040614148_0:0:1011:568_1920x0_80_0_0_d083b548eef2bb955b5f40b52697fd53.jpg
İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ne yönelik planları hakkında İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından yapılan son açıklamalar, ABD siyasetinin merkezinde benzeri görülmemiş bir tartışmanın fitilini ateşledi. Katz’ın, Filistinlilerin Gazze topraklarından zorla çıkarılmasına yönelik hazırlanan tartışmalı taslağın masadan kalkmadığını, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yalnızca geçici olarak "dondurulduğunu" ifade etmesi, kapalı kapılar ardında yürütülen gizemli planları gün yüzüne çıkardı.Sürgün planının hala yürürlükte olduğunu gösteren bu resmi itiraf, Kongre kanadında çok sert bir diplomatik kırılmaya yol açtı. İttifak politikalarının perde arkasına ışık tutan gelişme, Washington-Tel Aviv hattında bugüne dek kurulan dengeleri doğrudan sarstı.Senatör Van Hollen'dan çok sert çıkış: 'Hedefi bizzat doğruladılar'İsrail kanadından gelen itiraf niteliğindeki açıklamalara en sert tepkiyi ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin etkili isimlerinden Demokrat Senatör Chris Van Hollen gösterdi. Sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuna seslenen Van Hollen, İsrail yönetiminin gizli ajandasını bizzat itiraf ettiğini vurguladı.Meslektaşı Senatör Jeff Merkley ile birlikte Gazze-Mısır sınır hattına gerçekleştirdikleri inceleme gezisini hatırlatan Van Hollen, o dönem hazırladıkları "Netanyahu Hükümeti, Gazze'deki Filistinlileri Etnik Temizliğe Tabi Tutmak Üzere Bir Plan Uyguluyor" başlıklı kapsamlı raporu anımsattı. Van Hollen, yaptığı açıklamada şu çarpıcı ifadeleri kaydetti:"Şimdi İsrail Savunma Bakanı bu hedefi bizzat doğruluyor. İsrail ile girdiğimiz bu suç ortaklığımıza artık kesin bir son vermeliyiz."Gizli etnik temizlik planı: Sınır hattındaki rapor yeniden gündemdeDemokrat senatörlerin sınır bölgesinde tespit ettiği bulgular, Başbakan Binyamin Netanyahu kabinesinin Gazze'den zorunlu sürgün ve nüfusu boşaltma stratejisini sistematik bir biçimde sahaya sürdüğünü ortaya koyuyordu. Savunma Bakanı Katz'ın açıklamasıyla birlikte, söz konusu politikanın iptal edilmediği ve yalnızca uygun diplomatik konjonktürü beklemek üzere bekletildiği tescillenmiş oldu.İsrail'in yürüttüğü askeri harekatların perde arkasındaki demografik mühendislik planı Amerikan kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, Van Hollen'ın doğrudan "suç ortaklığı" vurgusu yapması, Washington yönetiminin Tel Aviv'e sunduğu kayıtsız şartsız askeri ve siyasi desteğin geleceğine dair soru işaretlerini zirveye taşıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/pentagondan-ordu-icin-karar-askerlere-testosteron-testi-geldi-1108467169.html
i̇srail
abd
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104061/41/1040614148_0:0:941:705_1920x0_80_0_0_41b16cb7413ba2feeff5179f8c8b5f55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, abd, gazze, x, van hollen, abd, haberler, chris van hollen, yisrael katz
i̇srail, abd, gazze, x, van hollen, abd, haberler, chris van hollen, yisrael katz

ABD'li senatörden İsrail itirafı: Suç ortaklığına son verin

13:32 03.09.2026
© AP Photo / Julio CortezChris Van Hollen
Chris Van Hollen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Abone ol
İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Gazze'deki Filistinlileri sürgün planının iptal edilmediğini ve Trump tarafından sadece "dondurulduğunu" itiraf etmesi, Washington'ı karıştırdı. ABD'li Senatör Chris Van Hollen, Tel Aviv'in etnik temizlik hedefini resmen teyit ettiğini vurgulayarak Beyaz Saray'a "Bu suç ortaklığı derhal bitmeli" çağrısında bulundu.
İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ne yönelik planları hakkında İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından yapılan son açıklamalar, ABD siyasetinin merkezinde benzeri görülmemiş bir tartışmanın fitilini ateşledi. Katz’ın, Filistinlilerin Gazze topraklarından zorla çıkarılmasına yönelik hazırlanan tartışmalı taslağın masadan kalkmadığını, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yalnızca geçici olarak "dondurulduğunu" ifade etmesi, kapalı kapılar ardında yürütülen gizemli planları gün yüzüne çıkardı.
Sürgün planının hala yürürlükte olduğunu gösteren bu resmi itiraf, Kongre kanadında çok sert bir diplomatik kırılmaya yol açtı. İttifak politikalarının perde arkasına ışık tutan gelişme, Washington-Tel Aviv hattında bugüne dek kurulan dengeleri doğrudan sarstı.

Senatör Van Hollen'dan çok sert çıkış: 'Hedefi bizzat doğruladılar'

İsrail kanadından gelen itiraf niteliğindeki açıklamalara en sert tepkiyi ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin etkili isimlerinden Demokrat Senatör Chris Van Hollen gösterdi. Sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuna seslenen Van Hollen, İsrail yönetiminin gizli ajandasını bizzat itiraf ettiğini vurguladı.
Meslektaşı Senatör Jeff Merkley ile birlikte Gazze-Mısır sınır hattına gerçekleştirdikleri inceleme gezisini hatırlatan Van Hollen, o dönem hazırladıkları "Netanyahu Hükümeti, Gazze'deki Filistinlileri Etnik Temizliğe Tabi Tutmak Üzere Bir Plan Uyguluyor" başlıklı kapsamlı raporu anımsattı. Van Hollen, yaptığı açıklamada şu çarpıcı ifadeleri kaydetti:
"Şimdi İsrail Savunma Bakanı bu hedefi bizzat doğruluyor. İsrail ile girdiğimiz bu suç ortaklığımıza artık kesin bir son vermeliyiz."

Gizli etnik temizlik planı: Sınır hattındaki rapor yeniden gündemde

Demokrat senatörlerin sınır bölgesinde tespit ettiği bulgular, Başbakan Binyamin Netanyahu kabinesinin Gazze'den zorunlu sürgün ve nüfusu boşaltma stratejisini sistematik bir biçimde sahaya sürdüğünü ortaya koyuyordu. Savunma Bakanı Katz'ın açıklamasıyla birlikte, söz konusu politikanın iptal edilmediği ve yalnızca uygun diplomatik konjonktürü beklemek üzere bekletildiği tescillenmiş oldu.
İsrail'in yürüttüğü askeri harekatların perde arkasındaki demografik mühendislik planı Amerikan kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, Van Hollen'ın doğrudan "suç ortaklığı" vurgusu yapması, Washington yönetiminin Tel Aviv'e sunduğu kayıtsız şartsız askeri ve siyasi desteğin geleceğine dair soru işaretlerini zirveye taşıdı.
ABD Ordusu'nun 87. Tümen Destek Taburu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
SAVUNMA
Pentagon'dan ordu için karar: Askerlere testosteron testi geldi
13:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала