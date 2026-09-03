https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/pentagondan-ordu-icin-karar-askerlere-testosteron-testi-geldi-1108467169.html

Pentagon'dan ordu için karar: Askerlere testosteron testi geldi

Pentagon'dan ordu için karar: Askerlere testosteron testi geldi

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ordudaki savaşa hazırlık düzeyini ve fiziksel gücü artırma gerekçesiyle tartışmalı bir uygulamayı resmen başlattı. Savunma... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T13:29+0300

2026-09-03T13:29+0300

2026-09-03T13:29+0300

savunma

pete hegseth

abd

pentagon

savunma bakanlığı

haberler

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan ordusunun muharebe kapasitesini ve fiziki dayanıklılığını doğrudan etkileyecek sıra dışı bir sağlık protokolünü devreye aldı. Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından temmuz ayında duyurulan yeni politika, yayımlanan resmi talimatnamelerle birlikte derhal yürürlüğe girdi.Tüm aktif görevdeki personeli ve yedek birlikleri kapsayan düzenleme, Amerikan kışlalarında geniş çaplı bir biyolojik tarama sürecini başlattı. Pentagon yönetimi, hormon dengesizlikleri ve dayanıklılık kayıplarının önceden tespit edilerek tedavi edilmesinin, askerlerin muharebe sahasındaki performansına doğrudan güç katacağını savunuyor.30 yaş sınırı çizildi: Erkeklerde zorunlu, kadınlarda belirti şartıYeni yönetmelik, cinsiyet ve yaş gruplarına göre keskin ayrımlar içeriyor. Ordu bünyesinde görev yapan 30 yaş ve üzerindeki tüm erkek askerler, kandaki hormon düzeylerinin tespiti amacıyla zorunlu testosteron testi uygulamasına tabi tutulacak. 30 yaşın altındaki erkek personele ise yalnızca bireysel talep olması veya hekimlerin hormon eksikliğinden şüphelendiği bariz klinik semptomlar görülmesi durumunda tarama yapılacak.Kadın askerler cephesinde ise mekanizma çok daha farklı işleyecek:Tıp çevreleri i̇kiye bölündü: Bilimsel kanıt tartışmasıPentagon'un bu hamlesi, uluslararası tıp ve savunma çevrelerinde yoğun tartışmaları beraberinde getirdi. Birçok hekim ve bağımsız uzman, yalnızca tek bir kan tahliline dayanarak geniş kitlelerde hormon seviyesi taraması yapmanın, aslında tedavi gerektirmeyen durumlarda gereksiz hormon replasman tedavisi riskini doğuracağı konusunda uyardı.Eleştirmenler, ordu çapında testosteron taramasının muharebe kabiliyetini artırdığına dair güçlü ve kesin bilimsel kanıtların bulunmadığını savunuyor. Savunma Bakanı Hegseth’in daha önce kamuoyuna yansıyan testosteron destekleyici açıklamaları soru işaretlerini büyütürken; kararın, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) eylül ayı içinde testosteronun klinik kullanım standartlarını tartışmak üzere toplanacağı kritik döneme denk gelmesi şüpheleri daha da artırdı.Uzmanlar, kas gücü, kemik kütlesi ve kırmızı kan hücresi üretiminde hayati rol üstlenen birincil erkeklik hormonu testosteronun, kişiye özel genel tablo incelenmeden dışarıdan manipüle edilmesinin gizemli sağlık riskleri doğurabileceği görüşünde birleşiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/abd-ordusu-pasifikte-bir-tekneyi-daha-batirdi-1108459628.html

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