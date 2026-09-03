https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/pentagondan-ordu-icin-karar-askerlere-testosteron-testi-geldi-1108467169.html
Pentagon'dan ordu için karar: Askerlere testosteron testi geldi
Pentagon'dan ordu için karar: Askerlere testosteron testi geldi
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ordudaki savaşa hazırlık düzeyini ve fiziksel gücü artırma gerekçesiyle tartışmalı bir uygulamayı resmen başlattı. Savunma... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T13:29+0300
2026-09-03T13:29+0300
2026-09-03T13:29+0300
savunma
pete hegseth
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savunma bakanlığı
haberler
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan ordusunun muharebe kapasitesini ve fiziki dayanıklılığını doğrudan etkileyecek sıra dışı bir sağlık protokolünü devreye aldı. Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından temmuz ayında duyurulan yeni politika, yayımlanan resmi talimatnamelerle birlikte derhal yürürlüğe girdi.Tüm aktif görevdeki personeli ve yedek birlikleri kapsayan düzenleme, Amerikan kışlalarında geniş çaplı bir biyolojik tarama sürecini başlattı. Pentagon yönetimi, hormon dengesizlikleri ve dayanıklılık kayıplarının önceden tespit edilerek tedavi edilmesinin, askerlerin muharebe sahasındaki performansına doğrudan güç katacağını savunuyor.30 yaş sınırı çizildi: Erkeklerde zorunlu, kadınlarda belirti şartıYeni yönetmelik, cinsiyet ve yaş gruplarına göre keskin ayrımlar içeriyor. Ordu bünyesinde görev yapan 30 yaş ve üzerindeki tüm erkek askerler, kandaki hormon düzeylerinin tespiti amacıyla zorunlu testosteron testi uygulamasına tabi tutulacak. 30 yaşın altındaki erkek personele ise yalnızca bireysel talep olması veya hekimlerin hormon eksikliğinden şüphelendiği bariz klinik semptomlar görülmesi durumunda tarama yapılacak.Kadın askerler cephesinde ise mekanizma çok daha farklı işleyecek:Tıp çevreleri i̇kiye bölündü: Bilimsel kanıt tartışmasıPentagon'un bu hamlesi, uluslararası tıp ve savunma çevrelerinde yoğun tartışmaları beraberinde getirdi. Birçok hekim ve bağımsız uzman, yalnızca tek bir kan tahliline dayanarak geniş kitlelerde hormon seviyesi taraması yapmanın, aslında tedavi gerektirmeyen durumlarda gereksiz hormon replasman tedavisi riskini doğuracağı konusunda uyardı.Eleştirmenler, ordu çapında testosteron taramasının muharebe kabiliyetini artırdığına dair güçlü ve kesin bilimsel kanıtların bulunmadığını savunuyor. Savunma Bakanı Hegseth’in daha önce kamuoyuna yansıyan testosteron destekleyici açıklamaları soru işaretlerini büyütürken; kararın, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) eylül ayı içinde testosteronun klinik kullanım standartlarını tartışmak üzere toplanacağı kritik döneme denk gelmesi şüpheleri daha da artırdı.Uzmanlar, kas gücü, kemik kütlesi ve kırmızı kan hücresi üretiminde hayati rol üstlenen birincil erkeklik hormonu testosteronun, kişiye özel genel tablo incelenmeden dışarıdan manipüle edilmesinin gizemli sağlık riskleri doğurabileceği görüşünde birleşiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/abd-ordusu-pasifikte-bir-tekneyi-daha-batirdi-1108459628.html
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pete hegseth, abd, pentagon, savunma bakanlığı, haberler
pete hegseth, abd, pentagon, savunma bakanlığı, haberler
Pentagon'dan ordu için karar: Askerlere testosteron testi geldi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ordudaki savaşa hazırlık düzeyini ve fiziksel gücü artırma gerekçesiyle tartışmalı bir uygulamayı resmen başlattı. Savunma Bakanı Pete Hegseth'in onayıyla yürürlüğe giren talimat doğrultusunda, 30 yaş üstü tüm erkek askeri personele zorunlu testosteron testi getirildi; tıp dünyası ise karara şüpheyle yaklaşıyor.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan ordusunun muharebe kapasitesini ve fiziki dayanıklılığını doğrudan etkileyecek sıra dışı bir sağlık protokolünü devreye aldı. Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından temmuz ayında duyurulan yeni politika, yayımlanan resmi talimatnamelerle birlikte derhal yürürlüğe girdi.
Tüm aktif görevdeki personeli ve yedek birlikleri kapsayan düzenleme, Amerikan kışlalarında geniş çaplı bir biyolojik tarama sürecini başlattı. Pentagon
yönetimi, hormon dengesizlikleri ve dayanıklılık kayıplarının önceden tespit edilerek tedavi edilmesinin, askerlerin muharebe sahasındaki performansına doğrudan güç katacağını savunuyor.
30 yaş sınırı çizildi: Erkeklerde zorunlu, kadınlarda belirti şartı
Yeni yönetmelik, cinsiyet ve yaş gruplarına göre keskin ayrımlar içeriyor. Ordu bünyesinde görev yapan 30 yaş ve üzerindeki tüm erkek askerler, kandaki hormon düzeylerinin tespiti amacıyla zorunlu testosteron testi uygulamasına tabi tutulacak. 30 yaşın altındaki erkek personele ise yalnızca bireysel talep olması veya hekimlerin hormon eksikliğinden şüphelendiği bariz klinik semptomlar görülmesi durumunda tarama yapılacak.
Kadın askerler cephesinde ise mekanizma çok daha farklı işleyecek:
Kadın personele periyodik veya zorunlu hormon testi uygulanmayacak.
Aşırı yorgunluk ve hormonal aksaklıklara işaret eden regl düzensizlikleri klinik takibe alınacak.
Ağır fiziki yük altında metabolizmanın çökmesiyle beliren sporda göreceli enerji eksikliği
sendromu yakından izlenecek.
Tıp çevreleri i̇kiye bölündü: Bilimsel kanıt tartışması
Pentagon'un bu hamlesi, uluslararası tıp ve savunma çevrelerinde yoğun tartışmaları beraberinde getirdi. Birçok hekim ve bağımsız uzman, yalnızca tek bir kan tahliline dayanarak geniş kitlelerde hormon seviyesi taraması yapmanın, aslında tedavi gerektirmeyen durumlarda gereksiz hormon replasman tedavisi riskini doğuracağı konusunda uyardı.
Eleştirmenler, ordu çapında testosteron taramasının muharebe kabiliyetini artırdığına dair güçlü ve kesin bilimsel kanıtların bulunmadığını
savunuyor. Savunma Bakanı Hegseth’in daha önce kamuoyuna yansıyan testosteron destekleyici açıklamaları soru işaretlerini büyütürken; kararın, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA
) eylül ayı içinde testosteronun klinik kullanım standartlarını tartışmak üzere toplanacağı kritik döneme denk gelmesi şüpheleri daha da artırdı.
Uzmanlar, kas gücü, kemik kütlesi ve kırmızı kan hücresi üretiminde hayati rol üstlenen birincil erkeklik hormonu testosteronun, kişiye özel genel tablo incelenmeden dışarıdan manipüle edilmesinin gizemli sağlık riskleri doğurabileceği görüşünde birleşiyor.