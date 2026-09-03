https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/abd-ic-guvenlik-bakaninin-ucaginda-ariza-havada-motor-tamamen-durdu-1108468010.html

ABD İç Güvenlik Bakanı’nın uçağında arıza: Havada motor tamamen durdu

ABD İç Güvenlik Bakanı’nın uçağında arıza: Havada motor tamamen durdu

Sputnik Türkiye

ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin ve beraberindeki heyeti taşıyan hükümet uçağında başkent semalarında kabus dolu anlar yaşandı. Seyir halindeyken sağ... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T14:09+0300

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Washington semaları, Amerikan kabinesinin kilit isimlerinden birinin içinde bulunduğu uçakta yaşanan teknik krizle sarsıldı. Washington Post'un aktardığı son dakika detaylarına göre; ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin ve beraberindeki 13 kişilik heyeti taşıyan uçağın motorlarından biri havada aniden iflas etti.Uçuş emniyetini doğrudan tehdit eden arıza üzerine kokpit ekibi derhal teyakkuza geçerek hava trafik kontrol merkeziyle irtibata geçti. Kuleye yansıyan telsiz kayıtlarında pilotun soğukkanlı ancak aciliyet içeren şu sözleri yankılandı:"Sağ motorumuzu kaybettik. Ronald Reagan Ulusal Havalimanı’na acil ve derhal iniş yapmak istiyoruz."Kuleye uçakta toplam 14 kişinin bulunduğu ve depoda yaklaşık 2,5 saatlik yakıt kaldığı bilgisi geçildi. Havaalanında acil durum protokolü uygulanırken, tek motorla alçalan uçak pisti başarıyla karşılayarak faciayı kıl payı önledi.Bakan Mullin'den i̇lk açıklama: 'Pilotlar i̇çin de bir i̇lkti'Pistte nefeslerin tutulduğu başarılı inişin ardından İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyunu rahatlatan bir mesaj yayımladı. Havada yaşanan soğuk duş anlarını profesyonelce yöneten uçuş ekibine teşekkür eden Mullin, şu değerlendirmede bulundu:"Paniğe mahal yok, yalnızca kusursuz bir profesyonellik. Uçak piste teker koyduktan sonra pilotlar bana bunun kendi kariyerleri açısından da bir ilk olduğunu ifade ettiler. Daha güvenilir ellerde olamazdık."Görevden alınan eski bakanın uyarısı akıllara geldiKaza tehlikesinin atlatılmasının ardından, olayın arkasındaki ihmal iddiaları ve gizemli geçmiş yeniden Amerikan siyasetinin gündemine taşındı. Eski İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Mayıs 2025'te Kongre bünyesinde verdiği resmi ifadede söz konusu hava aracının "kullanılabilir uçuş ömrünü çoktan aştığını" ve filoya acilen yeni uçaklar tahsis edilmesi gerektiğini açıkça belirtmişti.Bakanlığın envanterine yeni uçak alımı kararı nedeniyle ağır siyasi eleştirilere maruz kalan ve ardından görevinden alınan Noem’in haklı çıkması, federal havacılık güvenliğindeki bürokratik zafiyeti gözler önüne serdi. Yaşanan motor arızasının kesin kaynağını belirlemek amacıyla geniş çaplı teknik inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/abdli-senatorden-israil-itirafi-suc-ortakligina-son-verin-1108467443.html

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