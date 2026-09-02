https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/polis-cevirme-uygulamasi-var-diye-haber-veren-kisiler-yakalandi-36-gozalti-1108423718.html
'Polis çevirme uygulaması var' diye haber veren kişiler yakalandı: 36 gözaltı
'Polis çevirme uygulaması var' diye haber veren kişiler yakalandı: 36 gözaltı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Çubuk ilçesinde jandarma ve polis kontrol noktalarını sosyal medyada paylaşan 36 şüpheli gözaltına alındı. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T11:10+0300
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Ankara'da polis çevirme ve uygulamalarını sosyal medya üzerinden paylaşan şahıslar gözaltına alındı.Çevirmeyi haber veriyorlardıEdinilen bilgiye göre, Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis ve jandarma uygulama noktalarını sosyal medyadan birbirine haber verip denetimden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Denetimden kaçtılarŞüphelilerin bir sosyal medya platformu üzerinden mesajlaşarak birbirlerine haber verdiği, böylece aranan, suça karışan ya da eksik belgesi bulunan araç sürücülerinin denetim noktalarından kaçtığı tespit edildi.36 gözaltıÇubuk Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
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türkiye, ankara, polis, paylaşım, gözaltı
türkiye, ankara, polis, paylaşım, gözaltı
'Polis çevirme uygulaması var' diye haber veren kişiler yakalandı: 36 gözaltı
11:10 02.09.2026 (güncellendi: 11:11 02.09.2026)
Ankara'nın Çubuk ilçesinde jandarma ve polis kontrol noktalarını sosyal medyada paylaşan 36 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da polis çevirme ve uygulamalarını sosyal medya üzerinden paylaşan şahıslar gözaltına alındı.
Çevirmeyi haber veriyorlardı
Edinilen bilgiye göre, Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis ve jandarma uygulama noktalarını sosyal medyadan birbirine haber verip denetimden kaçan şüphelilerin yakalanması
için çalışma başlattı.
Şüphelilerin bir sosyal medya platformu üzerinden mesajlaşarak birbirlerine haber verdiği, böylece aranan, suça karışan ya da eksik belgesi bulunan araç sürücülerinin denetim noktalarından kaçtığı tespit edildi.
Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.