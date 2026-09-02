Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/polis-cevirme-uygulamasi-var-diye-haber-veren-kisiler-yakalandi-36-gozalti-1108423718.html
'Polis çevirme uygulaması var' diye haber veren kişiler yakalandı: 36 gözaltı
'Polis çevirme uygulaması var' diye haber veren kişiler yakalandı: 36 gözaltı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Çubuk ilçesinde jandarma ve polis kontrol noktalarını sosyal medyada paylaşan 36 şüpheli gözaltına alındı. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T11:10+0300
2026-09-02T11:11+0300
türki̇ye
türkiye
ankara
polis
paylaşım
gözaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/02/1108423563_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8734e2f8e90bf7415888350e8da0dcf4.jpg
Ankara'da polis çevirme ve uygulamalarını sosyal medya üzerinden paylaşan şahıslar gözaltına alındı.Çevirmeyi haber veriyorlardıEdinilen bilgiye göre, Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis ve jandarma uygulama noktalarını sosyal medyadan birbirine haber verip denetimden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Denetimden kaçtılarŞüphelilerin bir sosyal medya platformu üzerinden mesajlaşarak birbirlerine haber verdiği, böylece aranan, suça karışan ya da eksik belgesi bulunan araç sürücülerinin denetim noktalarından kaçtığı tespit edildi.36 gözaltıÇubuk Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/bolu-belediyesine-hayalet-arac-operasyonu-22-gozalti-1108389920.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/02/1108423563_206:0:854:486_1920x0_80_0_0_2e1d2a136d05af80b9f586ab07c9ecab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, ankara, polis, paylaşım, gözaltı
türkiye, ankara, polis, paylaşım, gözaltı

'Polis çevirme uygulaması var' diye haber veren kişiler yakalandı: 36 gözaltı

11:10 02.09.2026 (güncellendi: 11:11 02.09.2026)
polis uygulaması
polis uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
Abone ol
Ankara'nın Çubuk ilçesinde jandarma ve polis kontrol noktalarını sosyal medyada paylaşan 36 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da polis çevirme ve uygulamalarını sosyal medya üzerinden paylaşan şahıslar gözaltına alındı.

Çevirmeyi haber veriyorlardı

Edinilen bilgiye göre, Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis ve jandarma uygulama noktalarını sosyal medyadan birbirine haber verip denetimden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Denetimden kaçtılar

Şüphelilerin bir sosyal medya platformu üzerinden mesajlaşarak birbirlerine haber verdiği, böylece aranan, suça karışan ya da eksik belgesi bulunan araç sürücülerinin denetim noktalarından kaçtığı tespit edildi.

36 gözaltı

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Bolu Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
TÜRKİYE
Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı
Dün, 08:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала