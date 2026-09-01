https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/35-milyon-arac-sahibini-ilgilendiriyor-bugun-devreye-girdi-tek-numarayla-cozulecek-1108392204.html
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor: Bugün devreye girdi, tek numarayla çözülecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor: Bugün devreye girdi, tek numarayla çözülecek
Sputnik Türkiye
Trafikteki yaklaşık 35 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenleme bugün devreye alındı. Araç sahipleri bundan sonra işlemlerini tek numara üzerinden... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T09:50+0300
2026-09-01T09:50+0300
2026-09-01T09:50+0300
türki̇ye
otomobil
sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk)
türkiye
trafik kazası
alo 193
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Trafik kazaları sonrası kazazede bilgilerini kanunsuz yöntemlerle elde ederek çağrı merkezleri aracılığıyla vatandaşları ısrarlı olarak arayıp "hasar takip vekaleti" vermeye zorlayan organize yapılar son buluyor.Alo 193 Ortak Hasar İhbarSigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürütülen denetim, düzenleme, uygulama ve teknoloji çözümlerinden oluşan eylem planı dahilinde, son olarak vatandaşların kaza sonrası hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde iletebilmesi için kurulan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) bugün faaliyete geçti.Trafik kazalarının ardından hasar ve tazminat işlemleriyle uğraşan vatandaşlar için yeni bir dönem başlıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından kurulan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi, trafik ve kasko hasarlarının doğrudan ilgili kuruluşlara ulaştırılmasını sağlayacak.Alo 193 uygulamasının hemen öncesinde SEDDK ile trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketlerinin bir araya geldiği değerlendirme toplantısında, eylem planının bugüne kadarki sonuçları ile bundan sonraki tedbirler tüm yönleriyle istişare etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/akaryakitta-yeni-zam-motorinde-otv-zammi-pompaya-yansidi-1108391413.html
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otomobil, sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk), türkiye, trafik kazası, alo 193
otomobil, sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk), türkiye, trafik kazası, alo 193
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor: Bugün devreye girdi, tek numarayla çözülecek
Trafikteki yaklaşık 35 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenleme bugün devreye alındı. Araç sahipleri bundan sonra işlemlerini tek numara üzerinden yürütecek.
Trafik kazaları sonrası kazazede bilgilerini kanunsuz yöntemlerle elde ederek çağrı merkezleri aracılığıyla vatandaşları ısrarlı olarak arayıp "hasar takip vekaleti" vermeye zorlayan organize yapılar son buluyor.
Alo 193 Ortak Hasar İhbar
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürütülen denetim, düzenleme, uygulama ve teknoloji çözümlerinden oluşan eylem planı dahilinde, son olarak vatandaşların kaza sonrası hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde iletebilmesi için kurulan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) bugün faaliyete geçti.
Trafik kazalarının ardından hasar ve tazminat işlemleriyle uğraşan vatandaşlar için yeni bir dönem başlıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından kurulan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi, trafik ve kasko hasarlarının doğrudan ilgili kuruluşlara ulaştırılmasını sağlayacak.
Alo 193 uygulamasının hemen öncesinde SEDDK ile trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketlerinin bir araya geldiği değerlendirme toplantısında, eylem planının bugüne kadarki sonuçları ile bundan sonraki tedbirler tüm yönleriyle istişare etti.