https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/35-milyon-arac-sahibini-ilgilendiriyor-bugun-devreye-girdi-tek-numarayla-cozulecek-1108392204.html

35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor: Bugün devreye girdi, tek numarayla çözülecek

35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor: Bugün devreye girdi, tek numarayla çözülecek

Sputnik Türkiye

Trafikteki yaklaşık 35 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenleme bugün devreye alındı. Araç sahipleri bundan sonra işlemlerini tek numara üzerinden... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T09:50+0300

2026-09-01T09:50+0300

2026-09-01T09:50+0300

türki̇ye

otomobil

sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk)

türkiye

trafik kazası

alo 193

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Trafik kazaları sonrası kazazede bilgilerini kanunsuz yöntemlerle elde ederek çağrı merkezleri aracılığıyla vatandaşları ısrarlı olarak arayıp "hasar takip vekaleti" vermeye zorlayan organize yapılar son buluyor.Alo 193 Ortak Hasar İhbarSigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürütülen denetim, düzenleme, uygulama ve teknoloji çözümlerinden oluşan eylem planı dahilinde, son olarak vatandaşların kaza sonrası hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde iletebilmesi için kurulan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) bugün faaliyete geçti.Trafik kazalarının ardından hasar ve tazminat işlemleriyle uğraşan vatandaşlar için yeni bir dönem başlıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından kurulan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi, trafik ve kasko hasarlarının doğrudan ilgili kuruluşlara ulaştırılmasını sağlayacak.Alo 193 uygulamasının hemen öncesinde SEDDK ile trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketlerinin bir araya geldiği değerlendirme toplantısında, eylem planının bugüne kadarki sonuçları ile bundan sonraki tedbirler tüm yönleriyle istişare etti.

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otomobil, sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk), türkiye, trafik kazası, alo 193