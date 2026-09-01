https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/bolu-belediyesine-hayalet-arac-operasyonu-22-gozalti-1108389920.html
Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı
Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı
Sputnik Türkiye
Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği ve yüklenici firmaya 34... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T08:46+0300
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, bunlardan 22'si hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerinin Bolu Belediye Başkanlığı binasında da arama yaptığı bildirildi.'Hayalet araç' iddiası: 34 milyon TL'yi aşan ödemeSoruşturmanın merkezinde belediyenin çöp toplama hizmetlerinde kullanılan araçlara ilişkin ödemeler bulunuyor.Başsavcılığın soruşturmasındaki tespitlere göre, bazı çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği ve bu şekilde yüklenici firmaya fazla ödeme yapıldığı öne sürüldü.Söz konusu işlemler nedeniyle yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı iddia edildi.23 şüpheli hakkında işlem başlatıldıSoruşturma kapsamında aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, belediye personeli ve şirket yetkililerinin de bulunduğu toplam 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.Aktarılan bilgilere göre, halihazırda tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Kararın ardından jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması amacıyla Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.Jandarma Bolu Belediyesi'nde arama yapıyorOperasyon kapsamında Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama gerçekleştiriliyor. Soruşturmanın belediye kayıtları, çöp toplama araçlarının çalışma verileri ve yüklenici firmaya yapılan ödemeler üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.Şüpheliler hakkındaki adli sürecin, gözaltı ve arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından devam etmesi bekleniyor.
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tanju özcan, bolu belediyesi, bolu, cumhuriyet başsavcılığı, haberler
tanju özcan, bolu belediyesi, bolu, cumhuriyet başsavcılığı, haberler
Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı
Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği ve yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı iddiası üzerine operasyon başlatıldı. 7 ilde 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, bunlardan 22'si hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerinin Bolu Belediye Başkanlığı binasında da arama yaptığı bildirildi.
'Hayalet araç' iddiası: 34 milyon TL'yi aşan ödeme
Soruşturmanın merkezinde belediyenin çöp toplama hizmetlerinde kullanılan araçlara ilişkin ödemeler bulunuyor.
Başsavcılığın soruşturmasındaki tespitlere göre, bazı çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği ve bu şekilde yüklenici firmaya fazla ödeme yapıldığı öne sürüldü.
Söz konusu işlemler nedeniyle yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı iddia edildi.
23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Soruşturma kapsamında aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, belediye personeli ve şirket yetkililerinin de bulunduğu toplam 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.
Aktarılan bilgilere göre, halihazırda tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Kararın ardından jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması amacıyla Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Jandarma Bolu Belediyesi'nde arama yapıyor
Operasyon kapsamında Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama gerçekleştiriliyor. Soruşturmanın belediye kayıtları, çöp toplama araçlarının çalışma verileri ve yüklenici firmaya yapılan ödemeler üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.
Şüpheliler hakkındaki adli sürecin, gözaltı ve arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından devam etmesi bekleniyor.