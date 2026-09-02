https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/marmara-denizinde-batan-geminin-sahibi-gemimiz-yolundaydi-diger-gemi-olmamasi-gereken-yolda-1108431258.html

Marmara Denizi'nde batan geminin sahibi: 'Bizim gemimiz yolundaydı, diğer gemi olmaması gereken yolda'

Marmara Denizi'nde batan geminin sahibi: 'Bizim gemimiz yolundaydı, diğer gemi olmaması gereken yolda'

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'ndeki gemi kazasında batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin sahibi Tahsin Doğruyol, kazaya karışan ALSU gemisinin, olmaması gereken yolda... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T12:59+0300

2026-09-02T12:59+0300

2026-09-02T13:16+0300

türki̇ye

sahil güvenlik komutanlığı

denizcilik genel müdürlüğü

marmara denizi

silivri

türkiye

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Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında gerçekleşen gemi kazasında batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin sahibi Doğruyol kazaya ilişkin açıklama yaptı:'Gemimiz kendi yolundaydı'Gemilerinin kendi sefer yollarında seyrettiğini bildiren Doğruyol, "Diğer gemi olmaması gereken yolda. Kaptanımız o gemiyi arıyor, sonra ikinci defa görüşme oluyor. Ondan sonra çarpışma oluyor, kimseye haber verilmiyor. 'Haber verildi' denilen, 'Tuğberk İmamoğlu' gemimizin cihazının saat 03.15'te Ankara'ya haber vermesi...Bu sistem, Ankara'ya bağlı, acil durumlar için gemi tehlikeye girdiğinde otomatik çalışan bir şey veya mürettebat tarafından çalıştırılan bir şey. O haber veriyor, öteki gemiden yine bir şey yok. Onlar saat 3.41'de haber veriyorlar. Raporlarda da zaten yazıyor." ifadesini kullandı.Filikalar boşDoğruyol, kaza noktasında boş bir halde bulunan can kurtarma araçlarına ilişkin ise "Filikaları bizimkiler indirmeye çalışmıştır ama içine binemedilerse bilemiyoruz ne olduğunu. İnşallah kurtulmuşlardır." dedi.Ne olmuştu?Denizcilik Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi (Cospas-Sarsat) üzerinden saat 03.26'da Marmara Denizi'nde trafik ayırım düzeni içerisinde Silivri açıklarındaki bir gemiden Acil Durum Konum Gösterici Radyo Vericisi (EPİRB) cihazından acil durum sinyali alındığını aktarmıştı.Alınan acil durum sinyalinin Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğunun belirtildiği açıklamada, saat 03.41'de de ALSU tankeri kaptanının Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne saat 03.15 civarında kimliğini bilmediği bir gemi ile çarpıştığını bildirdiği ifade edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/bir-deniz-faciasi-daha-silivri-aciklarinda-iki-gemi-carpisti-10-kisiden-haber-yok-1108419096.html

türki̇ye

marmara denizi

silivri

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sahil güvenlik komutanlığı, denizcilik genel müdürlüğü , marmara denizi, silivri, türkiye