https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/kuzey-kibrista-kaybolan-20-kisiyi-robot-denizalti-arayacak-geminin-enkazi-514-metre-derinlikte-1108401052.html

Kuzey Kıbrıs'ta kaybolan 20 kişiyi 'robot denizaltı' arayacak: Geminin enkazı 514 metre derinlikte

Kuzey Kıbrıs'ta kaybolan 20 kişiyi 'robot denizaltı' arayacak: Geminin enkazı 514 metre derinlikte

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'ta batan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Işın gemisi de arama çalışmalarına... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T12:47+0300

2026-09-01T12:47+0300

2026-09-01T12:54+0300

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kuzey kıbrıs

girne

sat

türk deniz kuvvetleri

gemi kazası

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Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişinin arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'den gelen SAT komandoları ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin dalgıç ekipleri de çalışmalara katıldı. Bölgeye gelen TCG Işın Gemisi de , 514 metre derinliğe batan geminin enkazına basınca dayanıklı kıyafetli personeli ile robot denizaltı göndereceği öğrenildi.SAT komandoları ve dalgıç ekipleri de bölgedeGirne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor.514 metre derinliğe robot denizaltı gönderilecekYerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor. TCG Işın'ın, 514 metre derinliğe batan geminin enkazına basınca dayanıklı kıyafetli personeli ile robot denizaltı göndereceği öğrenildi. Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın'ın, bölgeye gelmesiyle kayıp yolcuların bulunması ve geminin kara kutusuna ulaşılması yönünde umutların arttığı bildiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/girne-feribot-kazasinda-son-durum-kayip-sayisi-20ye-yukseldi-1108375221.html

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