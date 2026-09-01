https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/kuzey-kibrista-kaybolan-20-kisiyi-robot-denizalti-arayacak-geminin-enkazi-514-metre-derinlikte-1108401052.html
Kuzey Kıbrıs'ta kaybolan 20 kişiyi 'robot denizaltı' arayacak: Geminin enkazı 514 metre derinlikte
Kuzey Kıbrıs'ta kaybolan 20 kişiyi 'robot denizaltı' arayacak: Geminin enkazı 514 metre derinlikte
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs'ta batan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Işın gemisi de arama çalışmalarına... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T12:47+0300
2026-09-01T12:47+0300
2026-09-01T12:54+0300
dünya
kuzey kıbrıs
girne
sat
türk deniz kuvvetleri
gemi kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/01/1108400449_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2001c988dac15510368382e487a5611c.jpg
Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişinin arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'den gelen SAT komandoları ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin dalgıç ekipleri de çalışmalara katıldı. Bölgeye gelen TCG Işın Gemisi de , 514 metre derinliğe batan geminin enkazına basınca dayanıklı kıyafetli personeli ile robot denizaltı göndereceği öğrenildi.SAT komandoları ve dalgıç ekipleri de bölgedeGirne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor.514 metre derinliğe robot denizaltı gönderilecekYerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor. TCG Işın'ın, 514 metre derinliğe batan geminin enkazına basınca dayanıklı kıyafetli personeli ile robot denizaltı göndereceği öğrenildi. Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın'ın, bölgeye gelmesiyle kayıp yolcuların bulunması ve geminin kara kutusuna ulaşılması yönünde umutların arttığı bildiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/girne-feribot-kazasinda-son-durum-kayip-sayisi-20ye-yukseldi-1108375221.html
kuzey kıbrıs
girne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/01/1108400449_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c1052cad16ab6ae32f576a9cc2e98d86.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kuzey kıbrıs, girne, sat, türk deniz kuvvetleri, gemi kazası
kuzey kıbrıs, girne, sat, türk deniz kuvvetleri, gemi kazası
Kuzey Kıbrıs'ta kaybolan 20 kişiyi 'robot denizaltı' arayacak: Geminin enkazı 514 metre derinlikte
12:47 01.09.2026 (güncellendi: 12:54 01.09.2026)
Kuzey Kıbrıs'ta batan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Işın gemisi de arama çalışmalarına katılıyor.
Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişinin arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'den gelen SAT komandoları ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin dalgıç ekipleri de çalışmalara katıldı. Bölgeye gelen TCG Işın Gemisi de , 514 metre derinliğe batan geminin enkazına basınca dayanıklı kıyafetli personeli ile robot denizaltı göndereceği öğrenildi.
SAT komandoları ve dalgıç ekipleri de bölgede
Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor.
514 metre derinliğe robot denizaltı gönderilecek
Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor. TCG Işın'ın, 514 metre derinliğe batan geminin enkazına basınca dayanıklı kıyafetli personeli ile robot denizaltı göndereceği öğrenildi. Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın'ın, bölgeye gelmesiyle kayıp yolcuların bulunması ve geminin kara kutusuna ulaşılması yönünde umutların arttığı bildiriliyor.