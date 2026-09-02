https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/bir-deniz-faciasi-daha-silivri-aciklarinda-iki-gemi-carpisti-10-kisiden-haber-yok-1108419096.html

Bir deniz faciası daha, Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı: 10 kişiden haber yok

Bir deniz faciası daha, Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı: 10 kişiden haber yok

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi Silivri açıklarında gece 03.00 sularında iki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. Gemilerden ALSU hasar almazken, Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T07:38+0300

2026-09-02T07:38+0300

2026-09-02T07:41+0300

türki̇ye

sahil güvenlik komutanlığı

silivri

marmara denizi

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türkiye

gemide

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Marmara Denizi'nin karanlık sularında gece yarısı esrarengiz bir deniz kazası meydana geldi. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında, kıyıdan yaklaşık 18 mil güneyde 2 Eylül 2026 gece saat 03.00 sıralarında seyir halindeki Türk bayraklı iki ticari yük gemisi kafa kafaya geldi. Kocaeli'den İzmir Aliağa Limanı'na doğru seyir halinde olduğu öğrenilen Türk bayraklı ALSU isimli gemi ile Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.Çarpışmanın hemen ardından yapılan ilk teknik incelemelerde, rotasında ilerleyen ALSU gemisinde gözle görülür ciddi bir yapısal hasar tespit edilmedi. Ancak facianın diğer tarafındaki gemiden gelen haberler tüm yetkilileri teyakkuza geçirdi. Şiddetli temasın yaşandığı andan itibaren Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle kurulan telsiz, radar ve uydu bağlantıları koptu. Gemide görev yapan 10 kişilik mürettebatla hiçbir şekilde iletişim kurulamadı.Marmara'da zamana karşı yarış: Helikopterler havalandıGelen acil durum çağrısı ve irtibat kopukluğu üzerine bölgeye çok sayıda profesyonel kurtarma filosu yönlendirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki tahlisiye botları ile arama-kurtarma helikopterleri koordineli biçimde olay yerine sevk edildi.Gecenin karanlığında başlayan ve sabahın ilk ışıklarıyla genişletilen arama kurtarma çalışmaları, 18 mil açıkta oluşturulan güvenlik koridorunda kesintisiz sürüyor. Ekipler hem su üstünde hem de havadan termal kameralarla kayıp personelin ve sessizliğe bürünen geminin izini sürüyor.10 personelin akıbeti esrarını koruyorKazanın meydana geldiği bölgede hava ve deniz koşulları yakından takip edilirken, çarpışmanın tam olarak nasıl gerçekleştiğine ve diğer geminin neden hızla sessizliğe gömüldüğüne dair teknik soru işaretleri devam ediyor. Kayıp 10 denizcinin aileleri ve denizcilik camiası bölgeden gelecek umutlu bir habere odaklanmış durumda. Yetkililer, arama kurtarma harekatının kapsamının genişletilerek devam ettiğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/altinda-gizemli-cokus-kritik-esik-kirildi-sirada-ne-var-1108418272.html

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sahil güvenlik komutanlığı, silivri, marmara denizi, haberler, türkiye, gemide