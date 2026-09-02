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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kuzey-kibrista-ydp-hukumetten-cekildi-1108445741.html
Kuzey Kıbrıs’ta YDP hükümetten çekildi
Kuzey Kıbrıs’ta YDP hükümetten çekildi
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarındaki gemi faciasına ilişkin soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T21:58+0300
2026-09-02T21:58+0300
dünya
kuzey kıbrıs
merkez yürütme kurulu (myk)
meclis
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Kuzey Kıbrıs'ta Yeniden Doğuş Partisi (YDP), hükümetten çekilme kararı aldı.YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, partisinin hükümetten çekildiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kuzey-kibris-bayindirlik-ve-ulastirma-bakani-erhan-arikli-gorevden-alindi-1108442885.html
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kuzey kıbrıs, merkez yürütme kurulu (myk) , meclis
kuzey kıbrıs, merkez yürütme kurulu (myk) , meclis

Kuzey Kıbrıs’ta YDP hükümetten çekildi

21:58 02.09.2026
© AACumhuriyet Meclisi
Cumhuriyet Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© AA
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Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarındaki gemi faciasına ilişkin soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı görevden aldı. Arıklı’nın başkanı olduğu YDP ise kararın ardından hükümetten çekildi.
Kuzey Kıbrıs'ta Yeniden Doğuş Partisi (YDP), hükümetten çekilme kararı aldı.
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, partisinin hükümetten çekildiğini duyurdu.
Kuzey Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
DÜNYA
Kuzey Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
18:52
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