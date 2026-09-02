https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kuzey-kibrista-ydp-hukumetten-cekildi-1108445741.html
Kuzey Kıbrıs’ta YDP hükümetten çekildi
Kuzey Kıbrıs’ta YDP hükümetten çekildi
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarındaki gemi faciasına ilişkin soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T21:58+0300
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2026-09-02T21:58+0300
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kuzey kıbrıs
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Kuzey Kıbrıs'ta Yeniden Doğuş Partisi (YDP), hükümetten çekilme kararı aldı.YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, partisinin hükümetten çekildiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kuzey-kibris-bayindirlik-ve-ulastirma-bakani-erhan-arikli-gorevden-alindi-1108442885.html
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kuzey kıbrıs, merkez yürütme kurulu (myk) , meclis
kuzey kıbrıs, merkez yürütme kurulu (myk) , meclis
Kuzey Kıbrıs’ta YDP hükümetten çekildi
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarındaki gemi faciasına ilişkin soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı görevden aldı. Arıklı’nın başkanı olduğu YDP ise kararın ardından hükümetten çekildi.
Kuzey Kıbrıs'ta Yeniden Doğuş Partisi (YDP), hükümetten çekilme kararı aldı.
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, partisinin hükümetten çekildiğini duyurdu.