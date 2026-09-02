https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kuzey-kibris-bayindirlik-ve-ulastirma-bakani-erhan-arikli-gorevden-alindi-1108442885.html
Kuzey Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
Kuzey Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin yürütülen soruşturmanın hiçbir şüpheye mahal vermeden... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T18:52+0300
2026-09-02T18:52+0300
2026-09-02T19:08+0300
dünya
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
kuzey kıbrıs
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gemi enkazı
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Kuzey Kıbrıs medyasına göre, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin yürütülen soruşturmanın hiçbir şüpheye mahal vermeden sürdürülebilmesi amacıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/girne-feribot-kazasinda-son-durum-kayip-sayisi-20ye-yukseldi-1108375221.html
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ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, kuzey kıbrıs, gemi, gemi arızası, gemi kazası, gemi enkazı
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, kuzey kıbrıs, gemi, gemi arızası, gemi kazası, gemi enkazı
Kuzey Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
18:52 02.09.2026 (güncellendi: 19:08 02.09.2026)
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Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin yürütülen soruşturmanın hiçbir şüpheye mahal vermeden sürdürülebilmesi amacıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı görevden aldığını açıkladı.
Kuzey Kıbrıs medyasına göre, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin yürütülen soruşturmanın hiçbir şüpheye mahal vermeden sürdürülebilmesi amacıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldığını açıkladı.