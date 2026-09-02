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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kuzey-kibris-bayindirlik-ve-ulastirma-bakani-erhan-arikli-gorevden-alindi-1108442885.html
Kuzey Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
Kuzey Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
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Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin yürütülen soruşturmanın hiçbir şüpheye mahal vermeden... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T18:52+0300
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Kuzey Kıbrıs medyasına göre, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin yürütülen soruşturmanın hiçbir şüpheye mahal vermeden sürdürülebilmesi amacıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/girne-feribot-kazasinda-son-durum-kayip-sayisi-20ye-yukseldi-1108375221.html
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ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, kuzey kıbrıs, gemi, gemi arızası, gemi kazası, gemi enkazı
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, kuzey kıbrıs, gemi, gemi arızası, gemi kazası, gemi enkazı

Kuzey Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı

18:52 02.09.2026 (güncellendi: 19:08 02.09.2026)
© Fotoğraf : Erhan Arıklı sosyal medyaKuzey Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı
Kuzey Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© Fotoğraf : Erhan Arıklı sosyal medya
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Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin yürütülen soruşturmanın hiçbir şüpheye mahal vermeden sürdürülebilmesi amacıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı görevden aldığını açıkladı.
Kuzey Kıbrıs medyasına göre, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin yürütülen soruşturmanın hiçbir şüpheye mahal vermeden sürdürülebilmesi amacıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldığını açıkladı.
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