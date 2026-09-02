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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/hava-durumu-bir-anda-degisiyor-meteorolojiden-kritik-saganak-uyarisi-1108418478.html
Hava durumu bir anda değişiyor: Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı
Hava durumu bir anda değişiyor: Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji son hava raporunu açıkladı. Bir yanda 39 derece sıcaklık, diğer yanda gök gürültülü sağanak ve sis var. İşte il il kritik tahminler.
2026-09-02T07:06+0300
2026-09-02T07:10+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
doğu karadeniz
doğu anadolu
akdeniz
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Türkiye genelinde atmosferik dengeleri değiştiren iki farklı hava dalgası aynı anda etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkisi altına girerken, iç ve batı hatlarında berrak bir gökyüzü hakimiyetini koruyor. Sıcaklık değerlerinde ülke genelinde belirgin bir kırılma yaşanmazken, kuzeydoğu hattından giriş yapan yerel sistem bölgesel dengeleri altüst ediyor.Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batı kesimleri ve Bolu çevrelerinde görüş mesafesini kısıtlayan yoğun pus ve yer yer sis tabakası öne çıkıyor. Gün boyunca rüzgarın genellikle kuzeyli, güney bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Resmi bir meteorolojik afet uyarısı bulunmasa da doğudaki yağış bantlarının yerel ölçekte sert geçişler yapacağı tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak sürpriziGünün en hareketli gökyüzü hareketliliği Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yaşanıyor. Doğu Karadeniz kıyı hattı, Artvin ve Ordu çevrelerinde gün boyunca yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri kaydediliyor. Yağış dalgası sınırları aşarak Doğu Anadolu’nun iç hatlarına kadar sokuluyor; Kars, Ardahan, Erzurum'un kuzey ilçeleri ve Van'ın doğu çevreleri anlık sağanakların hedefinde yer alıyor.Bölge genelinde sıcaklıklar Erzurum ve Van'da 26°C, Kars'ta 25°C seviyelerinde seyrederken, Trabzon ve Rize'de termometreler 28°C'yi gösteriyor. Gökyüzündeki ani bulutlanmalarla birlikte görülecek şimşek aktivitelerine karşı yerel halkın tedbirli olması öneriliyor.Ege ve Akdeniz'de 39 derecelik sessizlikÜlkenin geri kalanında ise adeta yazdan kalma durağan ve yakıcı bir tablo hüküm sürüyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gökyüzü az bulutlu ve tamamen açık:Denizlerde dalga boyu 2.5 metreyi bulacakKıyılarda fırtına tehdidi yer almasa da deniz trafiğini etkileyebilecek bölgesel hareketlenmeler söz konusu. Marmara Denizi'nde öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgarın kuvveti 4 ila 6'ya, dalga boyu ise 2,0 metreye kadar çıkacak.Ege Denizi'nde dalga yüksekliği yer yer 2,5 metreye ulaşırken, Karadeniz'in doğusunda yağış anında denizdeki görüş mesafesinin orta seviyeye gerilemesi bekleniyor. Van Gölü'nde ise rüzgar öğleden sonra güneye dönerek dalga boyunu yarım metre civarında tutacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/altinda-gizemli-cokus-kritik-esik-kirildi-sirada-ne-var-1108418272.html
doğu karadeniz
doğu anadolu
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meteoroloji genel müdürlüğü, doğu karadeniz, doğu anadolu, akdeniz
meteoroloji genel müdürlüğü, doğu karadeniz, doğu anadolu, akdeniz

Hava durumu bir anda değişiyor: Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı

07:06 02.09.2026 (güncellendi: 07:10 02.09.2026)
© FotoğrafSağanak
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© Fotoğraf
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu paylaştı. Batı ve güneyde kavurucu güneş etkisini sürdürürken, kuzeydoğuda gök gürültülü sağanak yağış ve sabah saatlerinde pus alarmı verildi.
Türkiye genelinde atmosferik dengeleri değiştiren iki farklı hava dalgası aynı anda etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkisi altına girerken, iç ve batı hatlarında berrak bir gökyüzü hakimiyetini koruyor. Sıcaklık değerlerinde ülke genelinde belirgin bir kırılma yaşanmazken, kuzeydoğu hattından giriş yapan yerel sistem bölgesel dengeleri altüst ediyor.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batı kesimleri ve Bolu çevrelerinde görüş mesafesini kısıtlayan yoğun pus ve yer yer sis tabakası öne çıkıyor. Gün boyunca rüzgarın genellikle kuzeyli, güney bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Resmi bir meteorolojik afet uyarısı bulunmasa da doğudaki yağış bantlarının yerel ölçekte sert geçişler yapacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak sürprizi

Günün en hareketli gökyüzü hareketliliği Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yaşanıyor. Doğu Karadeniz kıyı hattı, Artvin ve Ordu çevrelerinde gün boyunca yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri kaydediliyor. Yağış dalgası sınırları aşarak Doğu Anadolu’nun iç hatlarına kadar sokuluyor; Kars, Ardahan, Erzurum'un kuzey ilçeleri ve Van'ın doğu çevreleri anlık sağanakların hedefinde yer alıyor.
Bölge genelinde sıcaklıklar Erzurum ve Van'da 26°C, Kars'ta 25°C seviyelerinde seyrederken, Trabzon ve Rize'de termometreler 28°C'yi gösteriyor. Gökyüzündeki ani bulutlanmalarla birlikte görülecek şimşek aktivitelerine karşı yerel halkın tedbirli olması öneriliyor.

Ege ve Akdeniz'de 39 derecelik sessizlik

Ülkenin geri kalanında ise adeta yazdan kalma durağan ve yakıcı bir tablo hüküm sürüyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gökyüzü az bulutlu ve tamamen açık:
Ege: İzmir 36°C, Muğla 37°C ve Denizli 38°C ile mevsim normallerinin üzerindeki sıcak havayı soluyor.
Akdeniz: Antalya 39°C'ye ulaşarak günün en sıcak merkezlerinden biri olurken, Adana 38°C, Burdur 35°C ölçülüyor.
Güneydoğu Anadolu: Şanlıurfa 38°C, Diyarbakır ve Gaziantep 37°C sıcaklıkla kavurucu atmosferi koruyor.
Marmara ve İç Anadolu: İstanbul 31°C, Bursa ve Çanakkale 33°C; Ankara ve Konya ise 31°C ile stabil bir gün geçiriyor.

Denizlerde dalga boyu 2.5 metreyi bulacak

Kıyılarda fırtına tehdidi yer almasa da deniz trafiğini etkileyebilecek bölgesel hareketlenmeler söz konusu. Marmara Denizi'nde öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgarın kuvveti 4 ila 6'ya, dalga boyu ise 2,0 metreye kadar çıkacak.
Ege Denizi'nde dalga yüksekliği yer yer 2,5 metreye ulaşırken, Karadeniz'in doğusunda yağış anında denizdeki görüş mesafesinin orta seviyeye gerilemesi bekleniyor. Van Gölü'nde ise rüzgar öğleden sonra güneye dönerek dalga boyunu yarım metre civarında tutacak.
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