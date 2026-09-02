https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/altinda-gizemli-cokus-kritik-esik-kirildi-sirada-ne-var-1108418272.html

Altında gizemli çöküş: Kritik eşik kırıldı, sırada ne var?

Altında gizemli çöküş: Kritik eşik kırıldı, sırada ne var?

Sputnik Türkiye

Altının ons fiyatı dört günde yüzde 9,5 eriyerek kritik 200 günlük ortalamanın altına indi. Jeopolitik gerilime rağmen piyasayı sarsan faiz ve petrol baskısı... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T06:58+0300

2026-09-02T06:58+0300

2026-09-02T06:58+0300

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Altın piyasasında alışılmış ezberleri bozan esrarengiz bir fiyatlama yaşanıyor. Küresel arenada çatışma ve jeopolitik risklerin tırmandığı dönemlerde rekor üstüne rekor kırması beklenen ons altın, 2 Eylül 2026 sabahında düşüşünü dördüncü işlem gününe taşıdı. Geçtiğimiz hafta 4 bin 755 dolarla zirve yapan ons fiyatı, erken saatlerde 4 bin 304 dolar bandına çekilerek son üç haftanın en dip seviyesini test etti. Zirveden yaşanan yaklaşık yüzde 9,5'lik bu sert geri çekilme, piyasada yükseliş senaryolarını bir anda tersine çevirdi.Yurt içi piyasada ise gram altın, Dolar/TL kurunun 48,30 lira seviyesindeki yatay seyrinin de etkisiyle doğrudan ons altındaki şok dalgasına maruz kaldı. Önceki sabah 6 bin 880 liranın üzerinde işlem gören gram altın, 2 Eylül sabahında 6 bin 690 lira civarına gerileyerek tek bir günde yaklaşık 200 liralık bir kayıp yaşadı ve psikolojik 7 bin lira eşiğinden belirgin şekilde uzaklaştı.200 günlük ortalama kırıldı: Teknikte ters köşeFiyatlardaki bu ani erimenin arkasında yatan en kritik teknik gösterge, uzun vadeli trendlerin ana belirleyicisi olan 200 günlük hareketli ortalamanın aşağı yönlü delinmesi oldu. Yaklaşık 4 bin 530 dolar seviyesine denk gelen bu hayati eşiğin altına inilmesi, piyasadaki teknik satışları tetikledi. Daha önce sağlam bir destek olan 4 bin 530 dolar bandı, artık olası toparlanmalarda aşılması gereken zorlu bir direnç noktasına dönüştü.Piyasa gözlemcilerini asıl şaşırtan unsur ise Orta Doğu hattındaki yeni saldırılar oldu. Normal şartlarda savaştan beslenen güvenli liman talebi, bu kez petrol ve enflasyon denklemine takıldı. Brent petrolün 95 doları, ABD ham petrolünün ise 91 doları aşmasıyla alevlenen enflasyon kaygısı, Fed'in şahinleşeceği beklentisini doğurarak altının üzerindeki güvenli liman kalkanını delip geçti.Faiz kıskacı ve Fed baskısı: İhtimal yüzde 67'ye fırladıABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,81 seviyesine tırmanması, getiri sağlamayan altının fırsat maliyetini zirveye taşıdı. Dolar endeksinin de güçlenmesiyle küresel talep daralırken, vadeli piyasalarda Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimali yüzde 67'ye çıktı. Fed yetkililerinin şahin mesajları, piyasalarda faiz artışının masada kalmaya devam edeceği algısını perçinledi.İş gücü piyasasında açık iş sayısının temmuzda 7 milyon 271 bine çıkması, ekonominin faiz baskısına dayanabileceği sinyalini verdi. Şimdi gözler, haftanın seyrini tayin edecek kritik saatlere çevrildi:Aşağı yönde 4 bin 300 dolar psikolojik eşiğinin kırılması halinde analistler 4 bin 200 - 4 bin 220 dolar bandını takip ediyor. Yukarı yönlü bir rahatlama için ise ilk etapta 4 bin 400 doların, ardından 4 bin 530 dolarlık 200 günlük ortalamanın geri alınması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/euro-bolgesinde-enflasyon-uc-yilin-zirvesinde-enerji-fiyatlari-yuzde-143-artti-1108412057.html

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