https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/fruktoz-kilo-alimini-nasil-tetikliyor-bilim-insanlarindan-sasirtan-kesif-1108439539.html

Fruktoz kilo alımını nasıl tetikliyor? Bilim insanlarından şaşırtan keşif

Fruktoz kilo alımını nasıl tetikliyor? Bilim insanlarından şaşırtan keşif

Sputnik Türkiye

Yeni bir çalışmada, yüksek miktarda fruktoz tüketiminin yalnızca kaloriler üzerinden kilo artışına yol açmayabileceği ortaya çıktı. Araştırmaya göre, fruktozun... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T16:37+0300

2026-09-02T16:37+0300

2026-09-02T16:37+0300

sağlik

bilim

araştırma

sağlık

fruktoz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100479624_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_62efbd9db726ee9bedee3f9f91c69b22.jpg

ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi, Irvine'den bilim insanlarının yürüttüğü yeni araştırma, fruktoz ile kilo alımı arasındaki ilişkiye dair yeni bir mekanizmaya işaret etti.Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, özellikle işlenmiş gıdalarda yaygın olarak kullanılan yüksek fruktozlu mısır şurubunun (HFCS) bağırsaklar üzerindeki etkisini inceledi.Fruktozun yağ emilimiyle bağlantısı araştırıldıAraştırmacılar, fruktozu metabolize etmeye yardımcı olan KHK-C enziminin ince bağırsaklarında bulunmadığı şekilde genetik olarak değiştirilmiş fareler kullandı.Fareler 12 hafta boyunca yüksek miktarda yüksek fruktozlu mısır şurubuyla beslendi. Sonuçlar, bu enzimi bulunmayan ve dolayısıyla ince bağırsakta fruktozu işleme kapasitesi azaltılmış farelerin, kontrol grubundaki farelere kıyasla daha az kilo aldığını ve daha az yağ kütlesi oluşturduğunu gösterdi. Bu farelerin bağırsak mikrobiyotasında da belirgin değişiklikler meydana geldi.'Fruktoz bağırsakları yağı daha fazla emmeye hazırlıyor'Araştırmacılar daha ayrıntılı incelemelerde, ince bağırsağın son bölümünde bazı değişiklikler tespit etti.Fruktozun bağırsakta işlenmesinin engellenmesi, burada bulunan makrofaj adı verilen bağışıklık hücrelerinin sayısının azalmasına yol açtı. Bunun sonucunda, besinlerdeki yağların taşınmasına yardımcı olan küçük lenf damarları olan "laktealler" kısaldı. Lakteallerin kısalmasıyla bağırsaktan vücuda yağ emiliminin azaldığı belirlendi.Araştırmacılar, genetik olarak değiştirilen farelerin dışkısında daha fazla yağ bulunmasını da bu bulguyu destekleyen bir sonuç olarak değerlendirdi. Yani yağın daha büyük bir bölümünün bağırsaktan emilmeden vücuttan atıldığı görüldü.Bağırsak bakterileri de sürecin parçasıÇalışmada bağırsak mikrobiyotasının rolünü incelemek için genetik olarak değiştirilmiş farelerin dışkı örnekleri başka farelere aktarıldı.Bu farelerde de yağ emiliminde benzer değişiklikler gözlendi. Araştırmacılar, bunun bağırsak mikrobiyotasındaki değişim ile makrofajlar ve yağ taşıyan laktealler arasındaki bağlantıyı desteklediğini belirtti.Araştırma henüz insanlarda doğrulanmadıBilim insanları, elde edilen sonuçların insanlar için geçerli olup olmadığının belirlenmesi için yeni araştırmalara ihtiyaç olduğunu vurguluyor.Science Advances dergisinde yayımlanan çalışma, yüksek miktarda fruktoz tüketiminin obeziteyle ilişkisini açıklayabilecek daha önce bilinmeyen bir mekanizmaya işaret etse de insanlarda fruktoz tüketiminin aynı şekilde yağ emilimini artırdığı henüz gösterilmiş değil.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kahveyle-ilgili-yeni-arastirma-gunde-5-fincandan-fazlasi-kemikleri-zayiflatabilir-1108434811.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bilim, araştırma, sağlık, fruktoz