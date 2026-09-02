https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kahveyle-ilgili-yeni-arastirma-gunde-5-fincandan-fazlasi-kemikleri-zayiflatabilir-1108434811.html

Kahveyle ilgili yeni araştırma: Günde 5 fincandan fazlası kemikleri zayıflatabilir

Kahveyle ilgili yeni araştırma: Günde 5 fincandan fazlası kemikleri zayıflatabilir

Sputnik Türkiye

Flinders Üniversitesi tarafından yaklaşık 10 bin kadın üzerinde yürütülen 10 yıllık araştırma, günde 5 fincandan fazla kahve tüketiminin daha düşük kemik... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T14:14+0300

2026-09-02T14:14+0300

2026-09-02T14:14+0300

sağlik

kahve

çay

kemik

mineral

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Günde 5 fincandan fazla kahve tüketmek, ileri yaştaki kadınlarda daha düşük kemik yoğunluğuyla bağlantılı olabilir. Flinders Üniversitesi'nin yaklaşık 10 bin kadını 10 yıl boyunca takip ettiği araştırmada, ölçülü kahve tüketiminde aynı olumsuz ilişki görülmezken çay tüketiminde kemik sağlığı açısından küçük bir avantaj tespit edildi.Günde 5 fincandan fazlasında dikkat çeken sonuçAraştırmaya göre günde yaklaşık 2-3 fincan kahve içmek kemik sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiyle ilişkilendirilmedi. Ancak günde 5 fincandan fazla kahve tüketen kadınlarda kemik mineral yoğunluğunun daha düşük olduğu görüldü.Araştırmacılar, bu durumun özellikle yaşamları boyunca daha fazla alkol tüketmiş kadınlarda daha belirgin olduğunu tespit etti.Çalışmanın ortak yazarı Ryan Liu, kahvedeki kafeinin laboratuvar araştırmalarında kalsiyum emilimini ve kemik metabolizmasını etkileyebildiğini belirtti. Ancak Liu, bu etkinin küçük olduğunu ve kahveye süt eklenmesiyle dengelenebileceğini söyledi.Çayda ise ters yönde bir bulguAraştırmada çay tüketen kadınların kalça bölgesindeki kemik yoğunluğunun, çay içmeyenlere kıyasla bir miktar daha yüksek olduğu belirlendi. Araştırmacılar farkın küçük ancak istatistiksel olarak anlamlı olduğunu vurguladı.Flinders Üniversitesi Tıp ve Halk Sağlığı Fakültesi'nden Doç. Dr. Enwu Liu, küçük farklılıkların bile geniş nüfus gruplarında önemli olabileceğine dikkat çekti.Araştırmacılara göre bulgular, ölçülü kahve tüketiminin güvenli olduğunu, ancak çok yüksek miktarlarda kahve tüketmenin özellikle ileri yaştaki kadınların kemik sağlığı açısından ideal olmayabileceğini gösteriyor.

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kahve, çay, kemik, mineral