https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/bilim-insanlari-topragin-sagligini-olcmek-icin-2-binden-fazla-ic-camasiri-gomdu-1108435283.html

Bilim insanları toprağın 'sağlığını' ölçmek için 2 binden fazla iç çamaşırı gömdü

Bilim insanları toprağın 'sağlığını' ölçmek için 2 binden fazla iç çamaşırı gömdü

Sputnik Türkiye

İsviçre'de bilim insanları, toprağın biyolojik aktivitesin ve kalitesini incelemek amacıyla, bahçe, çayır, tarla ve çim alanlara 2 binden fazla pamuklu iç... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T14:26+0300

2026-09-02T14:26+0300

2026-09-02T14:26+0300

yaşam

bilim

araştırma

i̇sviçre

toprak

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İsviçre'de bilim insanları, toprağın durumunu ölçmek için alışılmadık bir yönteme başvurdu. "Proof by Underpants" (İç Çamaşırı ile Kanıt) adı verilen proje kapsamında ülke genelindeki bahçe, çayır, tarla ve çim alanlara 2 binden fazla pamuklu iç çamaşırı gömüldü.Yaklaşık iki ay sonra çıkarılan iç çamaşırlarının bazıları neredeyse sadece dikişlerden oluşacak kadar parçalanırken, bazılarında ise yalnızca birkaç delik oluştuğu görüldü.'Toprağın durumu anlaşıldı'Plants, People, Planet dergisinde yayımlanan ve Zürih Üniversitesi öncülüğündeki araştırma ekibi, pamuklu iç çamaşırlarının toprakta yaşayan organizmaların faaliyetlerini gözlemlemek için basit ve anlaşılır bir araç olarak kullanılabileceğini belirtti.Toprakta bulunan solucanlar, mantarlar, bakteriler ve diğer canlı organizmalar pamuklu kumaşın parçalanmasına katkıda bulunuyor. Bu nedenle iç çamaşırının ne kadar hızlı parçalandığı, toprağın biyolojik aktivitesi hakkında fikir verebiliyor.Araştırmacılar, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bu yöntemden yola çıkarak bir "İç Çamaşırı Endeksi" oluşturulmasını önerdi.En hızlı parçalanma özel bahçelerde görüldüAraştırmada arazi kullanımının, iç çamaşırlarının parçalanma hızını belirleyen en önemli faktör olduğu görüldü. Özel bahçelerde gömülen iç çamaşırlarının yaklaşık yüzde 58'i iki ay içinde parçalandı. Çim alanlarda ise bu oran ortalama yüzde 40 olarak ölçüldü.Çalışmaya göre özel bahçelerde solucanlar, mantarlar ve bakteriler gibi toprak organizmalarının aktivitesi daha yüksekti. Bu alanlarda organik karbon ve besin maddelerinin seviyeleri de daha yüksek çıktı.Buna karşılık çimler, tarım alanları ve otlaklar daha düşük biyolojik aktivite göstergeleri sergiledi. Özellikle tek tip çim bitkisinin bulunduğu alanlar, araştırmada en düşük toprak verimliliğine sahip bölgeler arasında yer aldı.'Daha fazla parçalanma her zaman daha sağlıklı toprak anlamına gelmiyor'Araştırmacılar, iç çamaşırlarının hızlı parçalanmasının tek başına toprağın sağlıklı olduğu anlamına gelmediğine de dikkat çekti. Özel bahçelerde azot, fosfor ve potasyum seviyelerinin daha yüksek olduğu görüldü. Bunun gübre kullanımından kaynaklanabileceği belirtilirken, özellikle fosfor seviyelerinin bazı bahçelerde toprak yönetimi ve tarımsal üretim için belirlenen eşiklerin oldukça üzerine çıktığı tespit edildi.Araştırmacılara göre aşırı besin maddesi, çevredeki su kaynaklarını ve yerel biyoçeşitliliği olumsuz etkileyebilir.Araştırmacılar, toprağın nasıl yönetildiğinin hem toprak canlılarını hem de toprak kalitesini önemli ölçüde etkilediğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/yapay-zeka-insanlari-robotlastiriyor-olabilir-arastirmacilardan-kritik-uyari-1108433647.html

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