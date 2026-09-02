https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/yapay-zeka-insanlari-robotlastiriyor-olabilir-arastirmacilardan-kritik-uyari-1108433647.html

Yapay zeka insanları robotlaştırıyor olabilir: Araştırmacılardan kritik uyarı

Yapay zeka insanları robotlaştırıyor olabilir: Araştırmacılardan kritik uyarı

Sputnik Türkiye

Yapay zeka sohbet botlarının günlük yaşamda ve müşteri hizmetlerinde yaygınlaşması, insanların iletişim biçimlerini de değiştirebilir. İşte detaylar...

2026-09-02T14:01+0300

2026-09-02T14:01+0300

2026-09-02T14:01+0300

yaşam

yapay zeka

robot

sohbet botları

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AI & Society dergisinde yayımlanan çalışmada uluslararası bir araştırma ekibi, özellikle müşteri hizmetlerinde kullanılan yapay zeka sohbet botlarının insan davranışları üzerindeki olası etkisini inceleyen yeni bir kavramsal çerçeve ortaya koydu.Araştırmacılar bu süreci 'robotik insanlık' (robotoid humanness) olarak adlandırdı. Kavram, insanların kendilerini makineler tarafından daha kolay anlaşılabilir, 'doğru' veya sosyal açıdan kabul edilebilir kılmak için zamanla makinelere özgü hız, mantık ve iletişim biçimlerine uyum sağlamasını ifade ediyor.Araştırmanın Birmingham Üniversitesinden ortak yazarı Inci Toral-Manson, süreci "robotların insanlara daha fazla benzemesi, insanların da robotlara daha fazla benzemesi" şeklinde tanımladı.Üç önemli aşama sayıldıAraştırmacılara göre süreç üç aşamada ilerleyebilir. İlk aşamada kullanıcı, sohbet botuyla yalnızca işlevsel bir araç olarak değil, sosyal bir etkileşim içindeymiş gibi iletişim kuruyor.İkinci aşamada yapay zeka, kullanıcının davranışlarından hareketle onun bir tür "istatistiksel yansımasını" oluşturuyor. Son aşamada ise kullanıcı, tekrar eden etkileşimlerin etkisiyle bu yansımaya ve makinenin iletişim biçimine giderek daha fazla uyum sağlayabiliyor.Linnaeus Üniversitesinden araştırmanın ortak yazarı Selcen Öztürkcan, "Tüketici davranır, robot yanıt verir ve tekrar tekrar maruz kalındığında tüketici zamanla bu etkileşimi içselleştirir" değerlendirmesinde bulundu.Öztürkcan'a göre makine öğrenmesi ve yapay zeka, kullanıcıların girdilerine göre robotların davranışlarını sürekli değiştirmesine ve daha kişiselleştirilmiş, insana benzeyen bir iletişim kurmasına imkan tanıyor. İnsanların ise karşılarındaki kişinin iletişim davranışlarını taklit etme eğilimi nedeniyle zamanla bu davranışları geri yansıtabileceği belirtiliyor.Aarhus Üniversitesinden araştırmanın ortak yazarı Jean-Paul Jde Cros Peronard, yapay zeka ve robotların müşteri hizmetlerinde artık yaygın hale geldiğini belirterek, şirketlerin bu teknolojileri etik biçimde kullanabilmesi için insanların bu sistemlerle nasıl etkileşim kurduğunun anlaşılması gerektiğini söyledi.

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