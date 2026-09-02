Abdulkadir Selvi anket sonuçlarını paylaştı: ‘Siyasi tabloda çok önemli değişiklikler var’

Önce partilerin oy oranları. AK Parti yüzde 34.9’la birinci sıradaki konumunu koruyor. Yeni Parti yüzde 19.9’la ikinci sıraya yerleşmiş durumda. DEM Parti yüzde 10.1 çıkarken onu yüzde 8.5’le MHP takip ediyor. İYİ parti yüzde 8.3’e yükselirken CHP ilk kez yüzde 7.0’la altıncı sırada yer alıyor. Anahtar Parti yüzde 3.3 olurken Zafer Partisi yüzde 2.8’e gerilemiş durumda. Temmuz ayında yüzde 3.9 çıkıyordu. Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2.2 çıkıyor. Temmuz ayı anketinde yüzde 1.5’le son sırada yer alan TİP ise yaşadığı oy kaybı nedeniyle bu kez ankete dahi girememiş. Burada Yeni Parti’ye ayrı bir bölüm açmak istiyorum. Çünkü başka veriler de var.GENAR’ın temmuz ayı araştırmasında Yeni Parti yüzde 14.5’le üçüncü sırada çıkmıştı. CHP ise yüzde 15.4’le ikinci sırada yer alıyordu. Ancak Yeni Parti kuruluşundan itibaren yakaladığı rüzgarla birlikte kısa sürede yüzde 5.4 puanlık bir artış sağlayarak ikinci parti konumuna yükseldi. CHP’ye oy verenlerin yüzde 63.4’ü Yeni Parti’yi tercih ederken TİP seçmeninin yüzde 59.3’ü de Yeni Parti’ye yöneldi. Yeni Parti, yeni seçmen kazanmaktan ziyade muhafefet tabanındaki oy kaymalarından yararlanıyor. Ağustos ayında oylarında sıçrama yapan ikinci parti ise İYİ Parti. Terörsüz Türkiye sürecine karşı net ve sert duruşu nedeniyle İYİ Parti süreç karşıtı muhalif seçmenin çekim merkezi olmuş. Temmuz ayında yüzde 4.5 çıkan İYİ Parti, ağustos ayında bu rüzgarın etkisiyle yüzde 8.3’e yükselmiş. Bu önemli bir sıçrama. Muhalif kesimde ciddi oranda bir yüzer gezer seçmen kitlesi var. Muhalefetini zayıf bulduğu partiden kopup, politikalarını beğendiği muhalefet partisine yöneliyor. Bu kimi zaman İYİ Parti oluyor, kimi zaman Yeni Parti.