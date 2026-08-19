https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/yeni-partinin-kongre-takvimi-belli-oldu-1108101474.html

Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu

Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu

Sputnik Türkiye

Yeni Partisi Sözcüsü Zeynel Emre partisinin kongre takvimini açıkladı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T16:14+0300

2026-08-19T16:14+0300

2026-08-19T16:14+0300

türki̇ye

yeni parti

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Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin kongre takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emre, "22 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla kongre takviminin başlanması ve takvimin ilanı olacak. 26 Ağustos'ta üye çizelgelerinin ilçe başkanlığında askıya çıkarılması ve itiraz süresinin başlaması olacak. 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar, devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecekler." dedi.Emre, partilerinde yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yıllardır seçmenlerimizin partiden istediği şekilde, il, ilçe başkanlarını ve genel başkanı parti üyelerimizin seçeceği, adı 'temayül yoklaması', 'aday yoklaması' olabilir... Belirlenen bir tarihte bunları gerçekleştireceğiz ve direkt üyelerimizin oylarıyla belirlenecek. Orada planladığımız ilçe başkanlığı seçimi için başlangıç tarihini 12 Eylül gibi düşünüyoruz. Yine illerde de il başkanının seçimine ilişkin tarihi de 18 Ekim Pazar günü gibi değerlendirdik. Bütün bu seçimler bittikten sonra, il kongrelerinin bitiş tarihi 27 Ekim olacak ve parti meclisimizi toplayacağız. Orada da ilk büyük genel kurulumuzun ve kurultayımızın yapılış tarihini belirleyip sizlerle paylaşacağız."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/yeni-parti-milletvekili-melih-mericin-bicaklanmasiyla-ilgili-yeni-ayrintilar-ortaya-cikti-1108096828.html

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