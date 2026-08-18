https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/tbmmde-yeni-duzenleme-yeni-parti-ve-chpnin-kullanacagi-odalar-belirlendi-1108072090.html
TBMM'de yeni düzenleme: Yeni Parti ve CHP'nin kullanacağı odalar belirlendi
TBMM'de yeni düzenleme: Yeni Parti ve CHP'nin kullanacağı odalar belirlendi
Sputnik Türkiye
TBMM'de Yeni Parti'nin kuruluşuyla birlikte makam ve çalışma odaları yeniden düzenlendi. Yeni Parti ile CHP'nin odaları, aynı koridorda yan yana ve karşı... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T11:12+0300
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TBMM'de Yeni Parti'nin kurulmasının ardından Meclis'teki makam ve çalışma odalarının kullanımında yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Buna göre Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı ve Grup Başkanlığı dönemlerindeki makam odasını kullanmaya devam edecek. Yeni Parti ile CHP'nin odaları, aynı koridorda yan yana ve karşı karşıya olacak. Özel, odasını kullanmaya devam edecekÖzgür Özel liderliğinde 91 milletvekilinin CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından Meclis'teki oda düzenlemesi de yeniden yapıldı.TBMM Başkanlığının yaptığı düzenlemeyle, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı ve Grup Başkanlığı yaptığı dönemdeki makam odasını kullanmaya devam edecek.Yeni Parti Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Murat Emir'in kullandığı odalarda bir değişikliğe gidilmedi. Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın kullandığı oda ise CHP'ye tahsis edildi.Çalışma alanları da belirlendi Ayrıca Murat Emir'in kullandığı odanın karşısında bulunan ve geçmişte milletvekillerinin toplantılarına ev sahipliği yapan oda da CHP'nin kullanımına bırakıldı. Söz konusu oda, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın kullanımına tahsis edilirken, koridorun devamındaki odaların bir kısmının da CHP grup başkanvekilleri tarafından kullanılacağı öğrenildi.Böylece Meclis'te CHP ile Yeni Parti arasında oda tahsisleri yeniden belirlenirken, iki partiye ait çalışma alanları aynı koridorda karşılıklı ve yan yana olacak şekilde düzenlendi.
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chp, yeni parti, tbmm, özgür özel
TBMM'de yeni düzenleme: Yeni Parti ve CHP'nin kullanacağı odalar belirlendi
TBMM'de Yeni Parti'nin kuruluşuyla birlikte makam ve çalışma odaları yeniden düzenlendi. Yeni Parti ile CHP'nin odaları, aynı koridorda yan yana ve karşı karşıya olacak şekilde düzenlendi
TBMM'de Yeni Parti'nin kurulmasının ardından Meclis'teki makam ve çalışma odalarının kullanımında yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Buna göre Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı ve Grup Başkanlığı dönemlerindeki makam odasını kullanmaya devam edecek. Yeni Parti ile CHP'nin odaları, aynı koridorda yan yana ve karşı karşıya olacak.
Özel, odasını kullanmaya devam edecek
Özgür Özel liderliğinde 91 milletvekilinin CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından Meclis'teki oda düzenlemesi de yeniden yapıldı.
TBMM Başkanlığının yaptığı düzenlemeyle, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı ve Grup Başkanlığı yaptığı dönemdeki makam odasını kullanmaya devam edecek.
Yeni Parti Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Murat Emir'in kullandığı odalarda bir değişikliğe gidilmedi. Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın kullandığı oda ise CHP'ye tahsis edildi.
Çalışma alanları da belirlendi
Ayrıca Murat Emir'in kullandığı odanın karşısında bulunan ve geçmişte milletvekillerinin toplantılarına ev sahipliği yapan oda da CHP'nin kullanımına bırakıldı. Söz konusu oda, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın kullanımına tahsis edilirken, koridorun devamındaki odaların bir kısmının da CHP grup başkanvekilleri tarafından kullanılacağı öğrenildi.
Böylece Meclis'te CHP ile Yeni Parti arasında oda tahsisleri yeniden belirlenirken, iki partiye ait çalışma alanları aynı koridorda karşılıklı ve yan yana olacak şekilde düzenlendi.