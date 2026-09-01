https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/vitrinde-var-satista-yok-donemi-bitiyor-teshir-urun-ve-az-once-satildi-gerekcesi-yeterli-olmayacak-1108393045.html

'Vitrinde var, satışta yok' dönemi bitiyor: 'Teşhir ürün' ve 'az önce satıldı' gerekçesi yeterli olmayacak

'Vitrinde var, satışta yok' dönemi bitiyor: 'Teşhir ürün' ve 'az önce satıldı' gerekçesi yeterli olmayacak

Sputnik Türkiye

Tüketiciler, vitrin veya raf etiketiyle kasa fiyatı arasında fark bulunması ya da ürünün satışının reddedilmesi halinde etiket, ilan ve ekran görüntülerini... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T10:18+0300

2026-09-01T10:18+0300

2026-09-01T10:18+0300

türki̇ye

ticaret bakanlığı

ceza

teşhir

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Ticaret Bakanlığı, vitrinde, rafta ya da internet sitesinde sergilenen bir ürünü haklı gerekçe olmadan satmaktan kaçınan işletmelere yönelik denetimleri sıkılaştırdı. 2026’da bu tür ihlaller için ürün bedelinin yüzde 10’u oranında, en az 3 bin 973 lira idari para cezası uygulanacak.Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi uygun fiyatlı bir ürünle mağazaya veya internet sitesine çekip daha pahalı ürünlere yönlendirmeye dayanan ve kamuoyunda "yemleme ve değiştirme" olarak bilinen uygulamalara karşı yaptırımları artırdı.Haklı gerekçe yoksa ceza varTürkiye gazetesinin haberine göre, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi kapsamında, satışa sunulduğu halde haklı bir gerekçe olmadan tüketiciye verilmeyen ürünler için işletmelere vergiler dahil satış fiyatının yüzde 10’u oranında ceza kesilecek. Ceza, ihlal başına 3 bin 973 liranın altında olamayacak."Satıldı", "stok bitti" demek tek başına yeterli olmayacakMobilya, elektronik, otomotiv, hazır giyim ve emlak sektörlerinde sık karşılaşılan "az önce satıldı", "sadece teşhir ürünü", "stoklarımız tükendi" ya da "sistem güncellenmedi" gibi gerekçeler tek başına satıştan kaçınmak için yeterli kabul edilmeyecek.Bir ürünün satışa kapalı olabilmesi için üzerinde açıkça "satılık değildir", "numunedir" veya "satılmıştır" ibaresinin bulunması ya da ürünün hasarlı olduğunun belgelenmesi gerekecek. Kampanyalı ve stokla sınırlı satışlarda ise stok miktarı ile kampanya koşullarının önceden açık biçimde duyurulması istenecek.Ceza ürünün fiyatına göre artacakİki bin liralık bir ürünün satılmaması halinde yüzde 10’luk tutar 200 lira olsa da taban ceza uygulanarak 3 bin 973 lira kesilecek. 40 bin liralık bir televizyon için ceza 4 bin liraya, 150 bin liralık bir mobilya takımı için ise 15 bin liraya çıkabilecek.Aynı ihlalin birden fazla tüketiciye karşı tekrarlanması halinde cezalar her işlem için ayrı uygulanabilecek. Ayrıca yanıltıcı reklam ve aldatıcı ticari uygulama hükümleri kapsamında ek yaptırımlar da gündeme gelebilecek.Tüketicilere, vitrin veya raf etiketiyle kasa fiyatı arasında fark bulunması ya da ürünün satışının reddedilmesi durumunda etiket, ilan veya ekran görüntüsünü belgelemeleri ve e-Devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı’na şikâyette bulunmaları öneriliyor. Uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Hakem Heyetleri de yetkili olmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/ticaret-bakanligi-harekete-gecti-aldatici-reklamlara-218-milyon-lira-ceza-1108095679.html

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