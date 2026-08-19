https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/ticaret-bakanligi-harekete-gecti-aldatici-reklamlara-218-milyon-lira-ceza-1108095679.html

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Aldatıcı reklamlara 218 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Aldatıcı reklamlara 218 milyon lira ceza

Sputnik Türkiye

Reklam Kurulu, 2026 yılının başından bu yana yaklaşık 26 bin başvuruyu değerlendirdi. Tüketicileri aldatıcı ve mevzuata aykırı reklamlar ile haksız ticari... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T11:20+0300

2026-08-19T11:20+0300

2026-08-19T11:20+0300

ekonomi̇

ceza

reklam kurulu

ticaret bakanlığı

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Ticaret Bakanlığı, tüketicileri aldatan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden, güveni zedeleyen ve haksız rekabete yol açan reklamlar ve ticari uygulamalara yönelik denetimlerin sürdüğünü açıkladı.Bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulu, 2026 yılının başından bu yana yaklaşık 26 bin başvuruyu değerlendirdi. İncelemeler sonucunda tüketicileri aldatıcı ve mevzuata aykırı reklamlar ile haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplam 218 milyon 478 bin 14 lira ceza verilmesi kararlaştırıldı.105 dosya görüşüldü, 87’sine cezaBakanlıktan yapılan açıklamaya göre Reklam Kurulunun 13 Ağustos'taki toplantısında 105 dosya görüşüldü.Mevzuata aykırı olduğu belirlenen 87 dosya hakkında 32 milyon 683 bin 631 lira ceza uygulanmasına karar verildi.Bakanlığın açıklamasında şu ifadeye yer verildi:"Böylece 2026 yılının başından beri yaklaşık 26 bin başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, tüketicileri aldatıcı ve mevzuata aykırı nitelikteki reklamlar ile haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplam 218 milyon 478 bin 14 lira ceza verildi."Tüketici yorumunun yayımlanmamasına 2,1 milyon lira cezaKurulun gündemine gelen dosyalardan birinde tüketici yorumlarının yayımlanmaması ele alındı.Satın alınan bir ürüne ilişkin tüketici yorumunun, somut bir gerekçe gösterilmeden şirket tarafından belirlenen kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle internet sitesinde yayımlanmaması “haksız ticari uygulama” olarak değerlendirildi.Bakanlık açıklamasında konuya ilişkin şu bilgi paylaşıldı:"Tüketici değerlendirmesinin, içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmadan başka bir değerlendirme kategorisi altında yayımlanması mümkün olmasına rağmen bu sorumluluğun tüketiciye yüklenerek yorumun reddedilmesi nedeniyle ilgili şirket hakkında 2 milyon 167 bin 412 lira ceza uygulanması kararlaştırıldı."Sahte işletme ve adresler tespit edildiİncelenen bir başka dosyada ise fiilen tek bir restoran bulunmasına rağmen, çevrim içi yemek siparişi platformlarında çok sayıda farklı işletme adı ve sahte adres kullanıldığı tespit edildi.Bu yöntemle tüketicilerde birbirinden bağımsız çok sayıda işletmenin farklı adreslerde faaliyet gösterdiği yönünde izlenim oluşturulduğu belirlendi.Bakanlık, uygulamayla üretici, ürün değerlendirmeleri ve siparişin gönderileceği adres konusunda tüketicilerin yanıltıldığını ve haksız rekabete yol açıldığını bildirdi.İlgili iki şirket hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar verildi.Ambalajdaki görseller de incelemeye takıldıKurulun değerlendirdiği bir diğer dosyada “çerez tatlısı” adıyla satılan ürünün ambalajı incelendi.Ürünün ambalajında fındık, Antep fıstığı ve kayısı çekirdeği görsellerinin ön plana çıkarıldığı belirtildi. Ancak ürün içeriğinde yüzde 4 fındık, yüzde 3 Antep fıstığı ve yüzde 3 kayısı çekirdeği bulunurken, ürünün yüzde 49,5'inin yer fıstığından oluştuğu tespit edildi.En yüksek oranda bulunan yer fıstığının ambalajdaki görsel sunumda yer almadığı belirtildi.Bakanlık: Gerçeği yansıtmayan algı oluşturabilirTicaret Bakanlığı, ürünün ambalajına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:"Ürün içeriğinde çok daha düşük oranlarda bulunan bileşenlerin, ambalaj üzerindeki görseller ve ambalajın genel tasarımı aracılığıyla belirgin şekilde ön plana çıkarılmasına karşın üründe en yüksek oranda bulunan yer fıstığının görsel sunumda yer almamasının tüketicilerde ürünün içeriği ve bileşenlerin oranları hakkında gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturabileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle ilgili uygulama mevzuata aykırı bulunarak para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bakanlık, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasının sağlanması ve adil rekabet ortamının güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü denetim ve yaptırım çalışmalarını aralıksız sürdürecektir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/yargitaydan-kiracilar-icin-onemli-karar-fazla-odenen-kira-geri-istenebilecek-1108094012.html

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ceza, reklam kurulu, ticaret bakanlığı