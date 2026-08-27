https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/bakanlik-resmen-duyurdu-vergi-yuzde-20den-yuzde-12ye-dustu-1108284862.html
Bakanlık resmen duyurdu, vergi yüzde 20'den yüzde 12'ye düştü
Bakanlık resmen duyurdu, vergi yüzde 20'den yüzde 12'ye düştü
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması için vergi indirimi yaptı. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T10:17+0300
2026-08-27T10:17+0300
2026-08-27T10:17+0300
ekonomi̇
türkiye
karadeniz
ticaret bakanlığı
ayçiçeği
vergi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096390246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0ba26748b476c0d085bbf79d530e1d0.jpg
Ticaret Bakanlığı, arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması için vergi indirimi yaptığını duyurdu.Ne kadar indirim olacak?Bu çerçevede, temel gıda ürünlerinden rafine ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen, anılan ürünün hammaddesi olan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında, ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin tohumu uygun fiyatla temin edebilmeleri amacıyla, yerli üreticiyi koruyacak şekilde hasat döneminde yüzde 20 oranında, bunun dışında kalan 30 Kasım-15 Haziran tarihleri arasında ise yüzde 12 oranında gümrük vergisi uygulanıyor.Diğer taraftan, Karadeniz bölgesinde yaşanan gelişmeler ile Avrupa’da etkili olan kuraklık nedeniyle yağlık ayçiçeği tohumunda meydana gelmesi olası arz güvenliği ve fiyat artışı riski dikkate alınarak, ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin uygun fiyatlı ve yeterli hammaddeyi zamanında temin edebilmeleri ve rafine ayçiçeği yağında tüketici fiyatlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla yağlık ayçiçeği tohumundaki yüzde 20 gümrük vergisinin bu sene 30 Kasım yerine 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla yüzde 12 olarak uygulanması hususunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile mutabakata varıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/prim-ve-vergi-borclari-icin-son-basvuru-tarihi-31-agustos-1108245812.html
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096390246_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42e587d2d32d48452248db363799b540.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, karadeniz, ticaret bakanlığı, ayçiçeği, vergi
türkiye, karadeniz, ticaret bakanlığı, ayçiçeği, vergi
Bakanlık resmen duyurdu, vergi yüzde 20'den yüzde 12'ye düştü
Ticaret Bakanlığı, arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması için vergi indirimi yaptı.
Ticaret Bakanlığı, arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması için vergi indirimi yaptığını duyurdu.
Bu çerçevede, temel gıda ürünlerinden rafine ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen, anılan ürünün hammaddesi olan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında, ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin tohumu uygun fiyatla temin edebilmeleri amacıyla, yerli üreticiyi koruyacak şekilde hasat döneminde yüzde 20 oranında, bunun dışında kalan 30 Kasım-15 Haziran tarihleri arasında ise yüzde 12 oranında gümrük vergisi uygulanıyor.
Diğer taraftan, Karadeniz bölgesinde yaşanan gelişmeler ile Avrupa’da etkili olan kuraklık nedeniyle yağlık ayçiçeği tohumunda meydana gelmesi olası arz güvenliği ve fiyat artışı riski dikkate alınarak, ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin uygun fiyatlı ve yeterli hammaddeyi zamanında temin edebilmeleri ve rafine ayçiçeği yağında tüketici fiyatlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla yağlık ayçiçeği tohumundaki yüzde 20 gümrük vergisinin bu sene 30 Kasım yerine 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla yüzde 12 olarak uygulanması hususunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile mutabakata varıldı.