https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/bakanlik-resmen-duyurdu-vergi-yuzde-20den-yuzde-12ye-dustu-1108284862.html

Bakanlık resmen duyurdu, vergi yüzde 20'den yüzde 12'ye düştü

Bakanlık resmen duyurdu, vergi yüzde 20'den yüzde 12'ye düştü

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması için vergi indirimi yaptı. 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T10:17+0300

2026-08-27T10:17+0300

2026-08-27T10:17+0300

ekonomi̇

türkiye

karadeniz

ticaret bakanlığı

ayçiçeği

vergi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096390246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0ba26748b476c0d085bbf79d530e1d0.jpg

Ticaret Bakanlığı, arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması için vergi indirimi yaptığını duyurdu.Ne kadar indirim olacak?Bu çerçevede, temel gıda ürünlerinden rafine ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen, anılan ürünün hammaddesi olan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında, ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin tohumu uygun fiyatla temin edebilmeleri amacıyla, yerli üreticiyi koruyacak şekilde hasat döneminde yüzde 20 oranında, bunun dışında kalan 30 Kasım-15 Haziran tarihleri arasında ise yüzde 12 oranında gümrük vergisi uygulanıyor.Diğer taraftan, Karadeniz bölgesinde yaşanan gelişmeler ile Avrupa’da etkili olan kuraklık nedeniyle yağlık ayçiçeği tohumunda meydana gelmesi olası arz güvenliği ve fiyat artışı riski dikkate alınarak, ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin uygun fiyatlı ve yeterli hammaddeyi zamanında temin edebilmeleri ve rafine ayçiçeği yağında tüketici fiyatlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla yağlık ayçiçeği tohumundaki yüzde 20 gümrük vergisinin bu sene 30 Kasım yerine 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla yüzde 12 olarak uygulanması hususunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile mutabakata varıldı.​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/prim-ve-vergi-borclari-icin-son-basvuru-tarihi-31-agustos-1108245812.html

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, karadeniz, ticaret bakanlığı, ayçiçeği, vergi