https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/40-yillik-zeytin-devine-mahkemeden-1-yillik-konkordato-muhleti-1108220182.html

40 yıllık zeytin devine mahkemeden 1 yıllık konkordato mühleti

40 yıllık zeytin devine mahkemeden 1 yıllık konkordato mühleti

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin önde gelen zeytin üreticilerinden Baktat Zeytin, yaşadığı finansal darboğazın ardından Bursa 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'nden 1 yıllık kesin... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T09:01+0300

2026-08-25T09:01+0300

2026-08-25T09:01+0300

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Türkiye'de 1986 yılında kurulan, sofralık zeytin ürünlerini hem iç piyasaya sunan hem de Avrupa pazarına ihraç eden Baktat Zeytin, mali sıkıntıları aşmak amacıyla yargıya başvurmuştu. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dev üretim tesisi bulunan şirket hakkında daha önce verilen geçici mühletin ardından, Bursa 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi nihai değerlendirmesini yaptı. Mahkeme, 40 yıllık köklü üreticiye 1 yıl süreyle kesin konkordato mühleti verilmesine hükmetti.İflas öncesi son yasal koruma kalkanı olarak bilinen bu kararla birlikte, şirket ve sahibi Ali Baklan için finansal toparlanma süreci resmiyet kazandı.Yeni komiser heyeti atandı, tedbirler sürüyorFinansal yeniden yapılandırma sürecini denetlemek ve yönetmek üzere mahkeme tarafından 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi. Heyette; Hukukçu Hakan Yıldız, SMMM Engin Dinçeli ve SMMM Birol Aslan yer aldı. Mahkeme, görevlendirilen komiserlerin ücretlerinin şirketin mevcut mal varlığından karşılanmasını kararlaştırdı.Şirketin ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi ve mali dengesini yeniden kurabilmesi amacıyla, geçici mühlet döneminde yürürlüğe konulan tüm ihtiyati tedbir kararlarının devamına hükmedildi.Alacaklılar süreci bekleyecekMahkeme, mevcut aşamada alacaklıların sınıflandırılmasına ilişkin tablonun henüz netleşmemesi nedeniyle şimdilik bir alacaklılar kurulu oluşturulmasına yer olmadığına karar verdi. Bu kararla birlikte alacaklı taraflar, yasal mühlet boyunca alacaklarının tahsili için mahkemenin belirlediği takvimi ve konkordato sürecinin tamamlanmasını bekleyecek.

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