https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/tupac-shakur-cinayetinde-30-yil-sonra-karar-duane-keith-davis-suclu-bulundu-1108391193.html

Tupac Shakur cinayetinde 30 yıl sonra karar: Duane Keith Davis suçlu bulundu

Tupac Shakur cinayetinde 30 yıl sonra karar: Duane Keith Davis suçlu bulundu

Sputnik Türkiye

ABD'li rapçi Tupac Shakur'un 1996'da öldürülmesine ilişkin davada eski bir sokak çetesi lideri Duane Keith Davis, Las Vegas'taki jüri tarafından cinayetten... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T09:21+0300

2026-09-01T09:21+0300

2026-09-01T09:21+0300

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davis

abd

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ABD'li rapçi Tupac Shakur'un 1996 yılında öldürülmesine ilişkin davada yaklaşık 30 yıl sonra karar çıktı. Eski sokak çetesinin lideri Duane Keith Davis, Las Vegas'taki jüri tarafından cinayetten suçlu bulundu.Jüri, haftalar süren duruşmaların ardından yaklaşık 3 saatlik müzakere sonucunda Davis'i suçlu ilan etti. Davis'in, Shakur'un öldürülmesini planladığı ancak tetiği kendisinin çekmediği belirtildi.63 yaşındaki Davis, 2023'te tutuklanmadan önce yıllar boyunca Shakur'un öldürülmesiyle bağlantısını çeşitli röportajlarda ve açıklamalarda anlatmıştı. Savcılığın davadaki en önemli delilleri arasında Davis'in kendi ifadeleri yer aldı.Savcılar, Davis'in farklı yıllarda yaptığı dört ayrı görüşmeye ait yaklaşık 8 saatlik ses kaydını mahkemede dinletti.Cinayetten önce yaşanan kavgaShakur, 7 Eylül 1996 gecesi Las Vegas'taki MGM Grand'da düzenlenen Mike Tyson boks maçını izledikten sonra plak şirketinin kurucusu Marion "Suge" Knight ile bir partiye gitmek üzere yola çıkmıştı.Davis'in 2019'da yayımlanan Compton Street Legend adlı anı kitabında aktardığına göre, Shakur'un beraberindekiler ile Davis'in yeğeni Orlando "Baby Lane" Anderson arasında MGM Grand'ın lobisinde kavga çıktı.Anderson, rakip bir çetenin üyesiydi. Davis, kitabında bu olayın ardından Shakur'a yönelik misilleme planı yapıldığını anlattı.Soruşturma kayıtlarına göre Shakur ve Knight'ın bulunduğu araç kırmızı ışıkta beklediği sırada yanlarına beyaz bir Cadillac yaklaştı ve araçtan ateş açıldı. Dört kez vurulan Shakur, birkaç gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Rapçi öldüğünde 25 yaşındaydı.Davis ise kendisinin silahlı saldırının gerçekleştirildiği araçta bulunduğunu ve yanında silah taşıdığını kitabında ifade etmişti.Savunma ifadelerin abartılı olduğunu savunduDavis'in avukatı Michael Sanft, müvekkilinin yıllar boyunca yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını, kamuoyunun Shakur cinayetine yönelik ilgisinden yararlanmak amacıyla abartılmış ve süslenmiş iddialar olduğunu savundu.Duruşmalar sırasında savcılık 25 tanığı dinletti. Bazı tanıkların mahkemeye gelmek konusunda isteksiz olduğu ve mahkeme kararıyla ifade vermeye zorlandığı belirtildi.Savcı Marc DiGiacomo ise Davis'in, 2019'da kitabını yazmamış olması halinde muhtemelen cinayet nedeniyle hiç yargılanmayacağını söyledi.Davis temyize gidecekNevada'da birinci derece cinayet suçunun cezası 20 yıldan müebbet hapse kadar değişiyor. Savcılık Davis hakkında idam cezası talep etmedi. Ayrıca kararın ardından Davis'e yönelik çete bağlantısı nedeniyle ek ceza uygulanması talebinden de vazgeçildi.Davis'in ceza duruşmasının 13 Ekim'de yapılması planlanıyor. Davis ise hakkındaki kararı temyiz edeceğini açıkladı.Tupac Shakur'un öldürülmesi, aradan geçen yaklaşık 30 yıla rağmen müzik dünyasının en çok tartışılan cinayetlerinden biri olmaya devam etti. Cinayetle ilgili yıllarca çeşitli komplo teorileri ortaya atılırken, soruşturmadaki gecikmeler de eleştirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/tupac-shakur-cinayeti-davasinda-salonda-duygusal-anlar-otopsi-fotograflari-gosterilince-ailesi-1108098529.html

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