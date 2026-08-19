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Tupac Shakur cinayeti davasında salonda duygusal anlar: Otopsi fotoğrafları gösterilince ailesi salonu terk etti
Tupac Shakur cinayeti davasında salonda duygusal anlar: Otopsi fotoğrafları gösterilince ailesi salonu terk etti
Sputnik Türkiye
Tupac Shakur cinayeti davasında savcıların rapçiye ait otopsi fotoğraflarını jüriye sunması üzerine sanatçının ailesi mahkeme salonunu terk etti. Sanık Duane... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
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Dünyaca ünlü efsanevi rapçi Tupac Shakur’un 1996 yılında öldürülmesine ilişkin davanın ikinci gününde tansiyon yükseldi. Nevada eyaletine bağlı Clark County Adli Patoloğu ve Tıp Uzmanı Dr. Lisa Gavin, mahkemede adli tıp raporunun detaylarını jüriye sundu.Sorgulamanın başında yeşil bir ceset torbası ve ardından rapçinin cansız bedenine ait otopsi fotoğraflarının barkovizyona yansıtılması üzerine, Shakur’un bazı aile üyeleri salondan ayrıldı. Salonda kalan akrabaların ise fotoğraflara bakamayarak gözlerini kaçırdığı görüldü.Dr. Gavin, kurşunun Shakur’un koltuk altı bölgesinden girerek akciğerini delip geçtiğini, organın çökmesi ve iç kanama nedeniyle ameliyatla alındığını belirtti. Mermilerin bağırsaklara ve çevre dokulara da ağır hasar verdiğini ifade eden patolog, sanatçının vurulduktan 6 gün sonra hastanede yaşamını yitirdiğini hatırlattı.Aile 30 yıllık yası noktalamak i̇stiyorSalonda kalarak delilleri sonuna kadar takip eden Shakur’un kuzeni Zayd Akinyela, mahkeme çıkışında Associated Press’e konuştu. Akinyela, görüntülerin kendisinde büyük bir öfke ve keder yarattığını ancak gerçeği öğrenmenin önemini vurguladı.Yaklaşık 30 yıldır düzgün bir şekilde yas tutamadıklarını belirten Akinyela, yaşananların detaylarını görmenin aile için bir nebze de olsa kişisel kapanış sağladığını ve sürecin tamamlanması adına salonda kaldığını dile getirdi.Sanık Keffe D i̇çin müebbet hapis i̇stemiPazartesi günü açılış konuşmalarıyla başlayan ve haftalarca sürmesi beklenen davada, 63 yaşındaki sanık Duane 'Keffe D' Davis cinayeti azmettirmek ve organize etmekle suçlanıyor.
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tupac shakur, davis, nevada, haberler

Tupac Shakur cinayeti davasında salonda duygusal anlar: Otopsi fotoğrafları gösterilince ailesi salonu terk etti

13:27 19.08.2026
© Los Angeles Times / Cheryl A. GuerreroTupac, Afeni Shakur
Tupac, Afeni Shakur - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
© Los Angeles Times / Cheryl A. Guerrero
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Tupac Shakur cinayeti davasında savcıların rapçiye ait otopsi fotoğraflarını jüriye sunması üzerine sanatçının ailesi mahkeme salonunu terk etti. Sanık Duane 'Keffe D' Davis’in yargılandığı duruşmada adli tıp uzmanının paylaştığı kritik deliller salonda derin bir üzüntüye yol açtı. İşte duruşmanın ikinci gününden detaylar.
Dünyaca ünlü efsanevi rapçi Tupac Shakur’un 1996 yılında öldürülmesine ilişkin davanın ikinci gününde tansiyon yükseldi. Nevada eyaletine bağlı Clark County Adli Patoloğu ve Tıp Uzmanı Dr. Lisa Gavin, mahkemede adli tıp raporunun detaylarını jüriye sundu.
Sorgulamanın başında yeşil bir ceset torbası ve ardından rapçinin cansız bedenine ait otopsi fotoğraflarının barkovizyona yansıtılması üzerine, Shakur’un bazı aile üyeleri salondan ayrıldı. Salonda kalan akrabaların ise fotoğraflara bakamayarak gözlerini kaçırdığı görüldü.
Dr. Gavin, kurşunun Shakur’un koltuk altı bölgesinden girerek akciğerini delip geçtiğini, organın çökmesi ve iç kanama nedeniyle ameliyatla alındığını belirtti. Mermilerin bağırsaklara ve çevre dokulara da ağır hasar verdiğini ifade eden patolog, sanatçının vurulduktan 6 gün sonra hastanede yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Aile 30 yıllık yası noktalamak i̇stiyor

Salonda kalarak delilleri sonuna kadar takip eden Shakur’un kuzeni Zayd Akinyela, mahkeme çıkışında Associated Press’e konuştu. Akinyela, görüntülerin kendisinde büyük bir öfke ve keder yarattığını ancak gerçeği öğrenmenin önemini vurguladı.
Yaklaşık 30 yıldır düzgün bir şekilde yas tutamadıklarını belirten Akinyela, yaşananların detaylarını görmenin aile için bir nebze de olsa kişisel kapanış sağladığını ve sürecin tamamlanması adına salonda kaldığını dile getirdi.

Sanık Keffe D i̇çin müebbet hapis i̇stemi

Pazartesi günü açılış konuşmalarıyla başlayan ve haftalarca sürmesi beklenen davada, 63 yaşındaki sanık Duane 'Keffe D' Davis cinayeti azmettirmek ve organize etmekle suçlanıyor.
Savcılığın İddiası: Bölge Savcı Yardımcısı Binu Palal, Davis’in tetiği bizzat çekmediğini ancak yeğeninin darbedilmesine misilleme olarak saldırıyı organize ettiğini ve silah temin ettiğini açıkladı. Suç örgütü faaliyetleri kapsamında ölümcül silahla cinayet suçlamasıyla yargılanan Davis için ömür boyu hapis cezası isteniyor.
Savunmanın Tezi: Davis’in suçsuz olduğunu savunan avukatları ise savcılık makamının iddialarını "kurgu" olarak nitelendirdi.
Polis İfadesi: Duruşmada dinlenen emekli bir polis memuru, ambulansa taşınırken Shakur'a kendisini kimin vurduğunu sorduğunu, efsane sanatçının ise "Hayır, biz hallederiz" yanıtını verdiğini aktardı.
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