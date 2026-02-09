Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve Halil Kürkçü hakkında karar verildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/sokak-roportajlariyla-taninan-arif-kocabiyik-hasan-koksoy-ve-halil-kurkcu-hakkinda-karar-verildi-1103376635.html
Sokak röportajlarıyla tanınan ve Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanan Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve sokak röportajı yapılan Halil Kürklü hakkında mahkeme tahliye kararı verdi. Üç ismin yargılanması tutuksuz sürdürülecek. Ne olmuştu?Kocabıyık, Köksoy ve Kürklü 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından 4 Aralık'ta gözaltına alınan ve 6 Aralık'ta tutuklanmıştı. Halk TV'nin haberine göre, iddianamede, “Halil Kürklü'nün Hasan Köksoy'un ‘Kendine Muhabir’ ve Arif Kocabıyık'ın ‘İlave TV’ isimli YouTube kanallarına verdiği röportajda suç içerikli söylemlerde bulunduğu, Arif Kocabıyık ile Hasan Köksoy'un sosyal medya hesaplarından suç içerikli söylemlerin bulunduğu videoyu paylaştıkları” ifadelerine yer verildi.
18:19 09.02.2026 (güncellendi: 18:22 09.02.2026)
Sokak röportajlarıyla tanınan ve Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanan Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve sokak röportajı yapılan Halil Kürklü hakkında mahkeme tahliye kararı verdi. Üç ismin yargılanması tutuksuz sürdürülecek.
Kocabıyık, Köksoy ve Kürklü 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından 4 Aralık'ta gözaltına alınan ve 6 Aralık'ta tutuklanmıştı. Halk TV'nin haberine göre, iddianamede, “Halil Kürklü'nün Hasan Köksoy'un ‘Kendine Muhabir’ ve Arif Kocabıyık'ın ‘İlave TV’ isimli YouTube kanallarına verdiği röportajda suç içerikli söylemlerde bulunduğu, Arif Kocabıyık ile Hasan Köksoy'un sosyal medya hesaplarından suç içerikli söylemlerin bulunduğu videoyu paylaştıkları” ifadelerine yer verildi.